Vectalia presenta en Expourbania su modelo integral de servicios para las ciudades

Vectalia estará presente en Expourbania, la feria de referencia para el desarrollo urbano, que se celebrará del 15 al 17 de septiembre en IFA -Fira Alacant, donde presentará su oferta de servicios de movilidad. El grupo empresarial alicantino ha previsto de esta manera su participación en el evento en el que expondrá la logística que emplea en el transporte urbano y la gestión de espacios como n estaciones de autobuses, aparcamientos, grúas municipales y reparto ecosostenible de última milla.

Durante la feria, Vectalia compartirá con empresas y profesionales su experiencia en la gestión de servicios urbanos y presentará las diferentes áreas que integran su propuesta. Hay que tener en cuenta que fuera del campo del sector, la compañía ha desarrollado servicios de limpieza especializada, mantenimiento integral, seguridad privada, servicios auxiliares o estaciones de servicio.

Por otra parte, la empresa ha organizado dos actividades paralelas. Se trata de un coloquio-debate que se celebrará el martes 15 de septiembre sobre “La gestión integral de la movilidad. Mérida un caso de éxito”. Intervendrán Cristina Moreno, delegada de Vectalia en emérita, y Raúl Cantero, director de Estudios y Licitaciones de Vectalia. Durante la charla, explicarán el modelo de gestión integral de la movilidad desarrollado en esta localidad extremeña, donde la compañía de la familia Arias gestiona de manera coordinada diferentes servicios: el transporte urbano, el estacionamiento regulado (ORA), los aparcamientos municipales y el servicio de grúa municipal.

Imagen de archivo de un acto entrega de premios de la Cátedra Vectalia Movilidad. / INFORMACIÓN

Transporte en la provincia

Durante la segunda jornada de la feria, tendrá lugar una mesa redonda moderada por Allan Khochman, director de Movilidad de Vectalia en la Comunidad Valenciana, en la que diferentes representantes municipales compartirán sus experiencias y perspectivas en torno a la movilidad urbana. Está prevista la participación de Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud del Ayuntamiento de Alicante; Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; Silvia Ibáñez, concejala-delegada de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad, Comercio y Mercados de Elda; y Vicente Gomis, concejal de Urbanismo, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, Actividades, Obra Pública y Transporte de Mutxamel. La temática elegida es “La innovación en la movilidad para la mejora del transporte público”.

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La participación en Expourbania permitirá poner en valor la capacidad del grupo para ofrecer soluciones integrales y coordinadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada municipio y entorno urbano. Una visión que parte de la experiencia acumulada en la gestión de servicios públicos y privados y que busca favorecer modelos de ciudad más conectados, eficientes, accesibles y sostenibles.