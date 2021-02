Algoritmos para el Manchester City

El nacimiento de Nouss Intelligence se remonta a 2017, a partir de un proyecto de un equipo de investigadores del Grupo de Informática Industrial y Redes de Computadores de la Universidad de Alicante. Estos expertos, basándose en su experiencia en el desarrollo de sistemas automatizados de control, adaptaron esta investigación para el diseño y desarrollo de un planificador inteligente de procedimientos de mantenimiento por computadora para sistemas CMMS.

Ese fue el origen de todo. A partir de ahí, los fundadores de la firma, un equipo de ingenieros, científicos y académicos, decidieron, con la colaboración de la propia Universidad, aprovechar la tecnología desarrollada para resolver problemas en las empresas. Así lo señala Fernando Guerrero, consejero delegado (CEO) de Nouss Intelligence, quien destaca que, hoy en día, «proporcionamos servicios de alto valor añadido basados en la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, que resuelven de forma eficaz complejos problemas de planificación de recursos, tareas y procedimientos de empresas de amplios sectores del mercado».

Una evidencia de la operatividad de los sistemas de gestión desarrollados son las empresas para las que trabaja Nouss Intelligence. Entre ellas figuran el Grupo Acciona, Gestimed o Seur, por poner algunos ejemplos. ¿Y en que consisten las soluciones? Guerrero se refiere a varios proyectos que ya están en marcha, empezando por uno enfocado al mantenimiento de cajeros bancarios en la provincia de Alicante. «Se trata de una labor que corre a cargo de un equipo de 20 técnicos, dedicados a solucionar las incidencias que se puedan producir. Pues bien, lo que nosotros hacemos es planificar todo lo que pueda ocurrir, desde el tipo de incidencias hasta los técnicos que pueden resultar más apropiados para la reparación de cada una de ellas, pasando también por una optimización de las rutas para rebajar los tiempos de desplazamiento».

Otro ejemplo es un proyecto sobre transacciones bancarias y gestión administrativa. Según Guerrero, «lo que hacemos es optimizar el seguimiento de expedientes, concretar qué personas están más cualificadas para cada uno de los pasos a dar y organizar los flujos de trabajo, algo que sería de aplicación en organismos públicos. Lo que se consigue es acelerar los plazos y beneficiar a los ciudadanos».

«Y todo ello en base a algoritmos propios desarrollados por la empresa, trabajando en la nube y garantizando al máximo la privacidad de nuestros clientes», subraya el consejero delegado.

En este contexto, Nouss Intelligence ha sido seleccionada por el Manchester City Football Group, para diseñar una solución tecnológica que mejore la gestión global de los eventos relacionados con el club británico y el resto de equipos que dependen de la entidad. Nouss, con anterioridad, había sido la única empresa española de entre los 11 finalistas del City Startup Challenge convocado a tal efecto, al que se presentaron más de 230 firmas de 37 países de todo el mundo.

Fernando Guerrero destaca que esta adjudicación supone una oportunidad «para adaptar nuestros sistemas de planificación inteligente a entidades vinculadas a la organización de grandes eventos multitudinarios, no solamente encuentros de fútbol, sino también cualquier evento deportivo, cultural o político, lo que puede ampliar el mercado potencial de nuestra empresa tanto en España como en el resto del mundo.

En el caso concreto del Manchester City, la herramienta que tiene que desarrollar Nouss tendrá que estar enfocada tanto a la gestión del Eithad Stadium, donde disputa sus partidos el conjunto dirigido por Pep Guardiola, como también a la ciudad deportiva del club, donde entrenan y juegan los equipos de la cantera.

Óscar Marín, director técnico de la empresa, explica que «de lo que se trata es de planificar y organizar todo aquello de lo que no son conscientes los aficionados que acuden al campo, pero que pueden arruinarles la experiencia de contemplar un partido. Hablamos de cuestiones como el mantenimiento de los aseos para que no haya averías, la logística de las cafeterías para que no falten productos o la seguridad para que los guardias estén en los lugares adecuados en cada momento».

Nouss Intelligence se encargará de planificar y optimizar todos los preparativos de los partidos o conciertos que organiza el Manchester, y también de las labores para dejar las instalaciones en condiciones a la finalización de los eventos. Igualmente, se tendrán en cuenta todos los escenarios para abordar las posibles incidencias que se puedan registrar durante la celebración de estos actos. Para ello, tendrá que organizar las tareas d e los cerca de 300 trabajadores implicados en estas labores.

Marín destaca que la solución tecnológica estaba previsto que se hubiese empezado a aplicar en la temporada 2019-2020, y que para ello visitaron las instalaciones y asistieron a un partido desde las entrañas del estadio, donde se organiza todo. «Sin embargo, llegó el covid y la imposibilidad de que el público asistiera a los partidos, y todo quedó en suspenso a la espera de que se recupere la normalidad».

Guerrero explica que la aspiración de la empresa es la de extender sus sistemas de gestión en el área deportiva, y que, para ello, ya han entablado conversaciones preliminares con la Liga de Fútbol Española.

Mientras tanto, la empresa está trabajando en otros proyectos con la Diputación de Alicante para la gestión de procesos administrativos en los ayuntamientos, y también en una herramienta que permita planificar el día a día en bares y restaurantes, «lo cual puede ser muy beneficioso ahora que se están extremando las exigencias con el coronavirus».

La pandemia, con todo, no ha afectado demasiado a la firma, «porque estamos retomando proyectos de empresas que en el actual contexto se han dado cuenta de la importancia de la digitalización».

Nouss Intelligence cuenta con una veintena de trabajadores de alto nivel, «porque somos muy exigentes. Lo que buscamos son profesionales que estén interesados en seguir progresando, que cuestionen su trabajo y que busquen siempre nuevas soluciones», concluye Guerrero.