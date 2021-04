Una iniciativa colaborativa europea

Además de coordinar, Eurecat es la principal proveedora de las innovaciones tecnológicas con las que darán forma a un libro 100% digital, que proporcione una experiencia completamente inmersiva y que ofrezca al lector opciones con las que ajustarse a sus demandas. Porque el lector, y no tanto la crisis, es el eje de esta iniciativa. Surgido en 2019, durante una feria del libro en Frankfurt, el germen de Möbius llegó para responder a la pregunta de cómo revitalizar la industria editorial. «Cuando la idea de Möbius surgió, una pandemia global era ciencia ficción. No obstante, en aquel momento ya hacía años que se hablaba abiertamente de crisis en el sector, de necesidad de renovación, de nuevas audiencias», cuenta Patricia Castillo.

En esta revisión interna, el consorcio que impulsa el proyecto ha llegado a otra conclusión: su público ya no solo compra, sino que también produce valor. «Lo primero que hicimos fue desembarazarnos de ese paradigma antiguo y preguntarnos cómo debería ser la relación con estos prosumidores», plantea la responsable de Möbius en Eurecat. Y añade que el reto es integrar en la cadena editorial, «bien en términos de nuevos contenidos o en el codiseño de productos y experiencias», a este nuevo perfil de consumidor, que genera contenidos y cuyas ideas y opiniones influyen a la comunidad. Como en la banda de Möbius, de la que toman prestado el nombre, la línea recta unidireccional se sustituye por un bucle que se retroalimenta, donde el prosumidor «va circulando y dejando su huella».

Agenda apretada

De esta premisa partirán las innovaciones del proyecto. Para ello cuentan con un presupuesto de 5,5 millones de euros, de los que 4,9 millones los aporta la Comisión Europea en el marco del programa Horizon 2020.

Esta financiación se repartirá en el calendario hasta febrero de 2024 Los primeros nueve meses se centran en la puesta en marcha y consolidación de los fundamentos técnicos y científicos. Durante los dos años siguientes, se acometerá la fase de desarrollo e integración de tecnologías, creación de nuevos procesos y modelos de negocio, y producción del Möbius book (libro Möbius) en conjunto con los grupos de usuarios. La última etapa es la de demostración de las innovaciones finalizadas, al usuario y a la industria editorial europea, para luego comercializar productos y servicios. «Para las herramientas de software, el plan es ofrecer a los profesionales la posibilidad de usar los módulos desarrollados a través de licencias abiertas», detalla Patricia Castillo.

¿Cómo será el Móbius book? A grandes rasgos, un híbrido vitaminado de audiolibro y eBook. «Aumentamos la apuesta incorporando tecnología de audio binaural desarrollada por Eurecat», indica, un sistema con el que «experimentar sonido 3D con auriculares». Además, será multiplataforma: desde leer sobre pantalla a escuchar la narración de manera individual, pasando por configuraciones intermedias «hasta la experiencia inmersiva, interactiva y social, para compartir con otras personas de manera virtual o presencial».

La visión es ambiciosa y, según asegura la coordinadora, accesible no solo para las editoriales sino también para los lectores. En palabras de Castillo, «Möbius se ha autoimpuesto como un criterio de diseño la asequibilidad. Uno de nuestros indicadores de éxito será que el coste de producción del libro inmersivo no supere en más del 5% el de un audiolibro», producto que ronda los 3.000 euros de partida. En el caso del usuario final, la intención no es crear un nuevo dispositivo o un hardware: «La mayor parte de la experiencia podrá disfrutarse en teléfonos, tabletas y eBooks, siempre que tengan salida de audio». Todo, para que la convergencia entre lector e industria siga viva en un mundo digital. «Ya que estamos en esto de derribar paradigmas, propongo otra perspectiva: mejor que pensar en el futuro del libro, prefiero pensar en los libros del futuro», concluye.

Möbius tiene otro socio español, la Fundación Mobile World Capital, que aporta su experiencia para la diseminación de resultados y facilita tecnología 5G. También participan SMIT-IMEC, especialista en estudios de usuarios; ENOLL, red europea de Living Labs; la Federación Europea de Editores o la editorial italiana Bookabook, entre otros.