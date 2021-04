Quitarnos la piedra del zapato

Las fuertes limitaciones a la movilidad y a la vida social que hemos soportado durante 2020 a nivel mundial, y que en lo que va de 2021 aún seguimos soportando, han supuesto una carga difícilmente franqueable para el sector del calzado. Esta tormenta perfecta que se ha formado debido a las consecuencias de la pandemia ha tenido una clara repercusión en nuestra actividad exportadora, generando que nuestro comercio exterior haya registrado un fuerte descenso en el último año.

Así encontramos que las exportaciones de calzado español se han reducido un 15,9% en 2020 con un valor de 2.394 millones de euros. Pero si nos detenemos en los datos de exportaciones del calzado de la Comunidad Valenciana, vemos cómo la tendencia no solo sigue siendo negativa, sino que, además, lamentablemente supera la media nacional alcanzando una bajada del 19,2% con un valor de 989 millones de euros en total.

A pesar de este retroceso en el comercio exterior, la Comunidad Valenciana continúa ocupando el primer puesto en el ranking de exportaciones de calzado en España, lo que pone de manifiesto una realidad contundente: el papel estratégico que este sector puede desempeñar en la recuperación de la economía autonómica. No olvidemos el valor que el calzado genera en la Comunidad, y tampoco olvidemos los miles de puestos de empleo directos e indirectos que produce en nuestro territorio.

Si la presión que llevábamos soportando sobre nuestras espaldas debido a la pandemia no era poca, ahora nos encontramos con una nueva piedra en nuestro zapato, de esas piedras que pueden complicar, y mucho, la buena marcha de este sector. El anuncio de la posible subida de aranceles por parte de Estados Unidos de un 25% al calzado español ha supuesto un nuevo y preocupante golpe para nuestro sector que tenía puestas parte de sus expectativas en el mercado de Estados Unidos dentro de su estrategia de recuperación. Un mercado que para la Comunidad Valenciana ocupa el cuarto destino en nuestras exportaciones de calzado, siendo, además, el primer destino extracomunitario.

Los efectos del anuncio estadounidense no han tardado en sentirse. Ya se han cancelado cerca del 30% de los pedidos previstos para el tercer trimestre de este año. De ahí que tanto desde Avecal como desde FICE reclamemos encarecidamente al Gobierno español que suspenda temporalmente o al menos difiera la aplicación del Impuesto a los Servicios Digitales mientras que se negocia en el marco de la OCDE con la Tasa Google.

Estamos trabajando a través de distintas vías de contacto en el plano local, autonómico y estatal para hacer ver al Gobierno el duro impacto que la subida de aranceles tendría en el calzado si finalmente se lleva a cabo. Esperamos que el Gobierno se pronuncie públicamente sobre este tema, más pronto que tarde, para que la confianza entre los clientes norteamericanos vuelva, se disperse la incertidumbre generada y se reactiven los pedidos con ellos lo antes posible. La cuenta atrás para muchas empresas ya se ha activado y el Gobierno no puede demorar más su actuación.

Cada minuto que se pierde para resolver este asunto, cada segundo que se malgasta, supone añadir una piedra más en el zapato de las empresas de la industria del calzado, una industria constituida en su mayoría por pymes. No olvidemos que, si se aprueba este nuevo incremento arancelario, sus efectos irían más allá de nuestras exportaciones, puesto que repercutiría seriamente en el empleo que sostiene nuestro territorio.

La Comunidad Valenciana alberga un potente clúster productivo de calzado que es muy valorado por grandes grupos industriales que ya están implantados en ella. La crecida arancelaria podría hacer que estos grupos empresariales trasladaran su producción a otros países, lo que implicaría la destrucción de miles de puestos de trabajo. Hablamos de perder entre 1.500 y 2.000 puestos de empleo directo y otros 5.000 y 6.000 puestos indirectos. Hablamos de infligir un daño más que considerable al tejido productivo que tantos años ha costado levantar en este territorio.

Cuidado con este tema, porque la fuga de estas empresas no recalaría en caladeros lejanos, todo lo contrario. Con bastante probabilidad se irían a países que son competencia directa nuestra, como Italia y Portugal, ocasionando un perjuicio aún mayor para nuestra industria. Italia también ha sido uno de los países que ha aplicado el Impuesto a los Servicios Digitales, pero solo tiene cuatro partidas arancelarias del calzado afectadas y ninguna de ellas al calzado de mujer, uno de los máximos estandartes del calzado español. España, sin embargo, tiene afectadas 17 partidas. La balanza claramente nos perjudica, así que no podemos demorarnos más, el Gobierno debe mover ficha y actuar para que esta subida arancelaria no se llegue a producir.

Estamos a la espera de mantener una reunión con el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero para redoblar la presión y conseguir que se suspenda el Impuesto a los Servicios Digitales en nuestro país. Confiamos en que nuestra petición sea atendida para trasladar un mensaje claro a los clientes que permita la reactivación de pedidos con este país extracomunitario y nos permita sacarnos esta piedra del zapato para volver a retomar nuestro paso con normalidad.