Cuando Bisila perdió la arrogancia

«Creo que fui arrogante». Bisila Bokoko explica con insólita sinceridad por qué la despidieron de la dirección general de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en 2012, después de siete años en el cargo. «Me codeaba con los CEO de las grandes empresas y se me subió a la cabeza. Mi jefe me dejaba hacer las cosas a mi manera, que no era lo conveniente en una firma semipública. Llegó un nuevo jefe, yo seguí igual y al final me echaron. Pero aprendí la lección y, aunque tuve ofertas de empresas españolas, me decidí por crear una firma propia, con la que puedes tomar tus decisiones y arriesgar lo que quieras». Así nació BBES (Bisila Bokoko Embassy Services), una consultora con sede en Nueva York especializada en asesorar a las empresas españolas que quieren entrar en el mercado estadounidense, aunque con el transcurso de los años ha incorporado también clientes de Latinoamérica y África.