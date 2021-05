Ofensiva diplomática para salvar el sector turístico

La media aritmética no siempre sirve si lo que pretendemos es conocer una situación concreta y específica de cada uno de los números que forman parte de su cálculo, al menos, cuando su resultado depende de la gestión que se ha llevado a cabo para obtenerlos. En la Comunidad Valenciana la incidencia media del covid-19 es de 34,65 casos por cada 100.000 habitantes y es absolutamente imprescindible que ese valor se conozca fuera de nuestras fronteras y, en este momento, lo que está sucediendo es más bien lo contrario, sin que nadie haga lo más mínimo para disipar la niebla que nos está envolviendo a todos.

Sin duda, la Comunidad Valenciana, y especialmente la provincia de Alicante, está pagando las cifras del País Vasco en 387,75; Madrid en 291,73; o Aragón en 279,83. Esta enorme diferencia, este gran cráter numérico de dimensiones tan colosales entre la Comunidad Valenciana y otros territorios tiene la particularidad de pasar desapercibido para muchos de nuestros mercados turísticos preocupando, especialmente, Reino Unido, y esto no parece importar a nuestro Gobierno. La consecuencia es la decisión de las autoridades británicas de dejar fuera a España, sin exceptuar territorios, de la lista de países a la que permitir viajar sin cuarentena obligatoria. Una vez más, el todo se come a la parte. Y la parte somos nosotros, nuestro turismo residencial, nuestra planta hotelera, nuestra hostelería y centros de ocio. Es importante destacar que, precisamente en el Reino Unido, la población se encuentra vacunada en un porcentaje que supera el 70%, lo que, a priori, los convierte, además, en turistas seguros.

Así pues lo que reclamamos desde Provia es que se ponga toda la fuerza posible desde la diplomacia, la comunicación, las acciones directas y la publicidad para marcar esta diferencia que distingue nuestro territorio de otros. Lo que reclamamos es una ofensiva diplomática española -que despliegue su acción de lobby- capital a capital europea para explicar que España es un gran país con diferentes territorios. Se ha hecho cuando ha habido que defender caladeros de pesca, cuando hay que distribuir partidas y fondos de la Unión Europea, cuando hay presión en las fronteras con la inmigración irregular. Pues con ese mismo modo de actuar se debe hacer hoy por los intereses de todo un sector, que no solo tiene cifras bajas en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, sino también, en otros territorios.

Desde Provia entendemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo deben actuar ya en defensa de los diferentes territorios españoles con capacidad de recibir turistas con garantías. Se puede hacer y se debe hacer. Primero, porque es justo responder a aquellos territorios que han hecho los deberes, especialmente cuando, generalmente, estas comunidades han sufrido el rigor de las medidas que otras regiones no han padecido, y que hoy tienen niveles más elevados y, si estos, motu proprio, no lo hacen, los distintos gobiernos autonómicos y, en concreto, nuestra Generalitat tendrán que exigírselo.

Segundo, porque defender la peculiaridad de la Comunidad Valenciana tiene como objetivo mantener la imagen «Spain» viva, vigente, disponible y no arrinconada fuera de los mercados de demanda turística. Entendemos que, si los turistas extranjeros no vienen a la Comunidad Valenciana, si ningún destino español está disponible, es que España no está en el mercado. Y, en estos casos, el turismo manifiesta su personalidad como actividad conservadora, prudente y muy tímida, que terminará refugiándose en otros destinos. Se puede dar la paradoja que acaben en playas con índices superiores de incidencia de covid-19, como pueden ser las costas turcas, griegas o croatas.

Para evitar esta sinrazón, la diplomacia española debe ponerse en marcha y ya debería haber tocado a mil puertas para explicar la situación real en nuestro país. Y el primer destino debería ser Londres. Pero no sólo eso, desde el Ministerio de Turismo, se debería articular desde ya una gran campaña de medios explicando qué ofrecen aquellos territorios que van superando la pandemia de coronavirus.

España no puede dejar en blanco otra temporada. Sería una irresponsabilidad de consecuencias inasumibles. O actuamos, o actuamos. No puede haber otra misión más importante.