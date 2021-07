Bienvenido Mr. Johnson

El pasado 12 de junio se cumplía el centenario del nacimiento del que seguramente es el cineasta valenciano más importante de todos los tiempos, Luis García Berlanga. En la retina de los que tenemos ya una edad y las dos dosis de la vacuna, siempre quedará ese paseíllo en blanco y negro de una de sus obras maestras, Bienvenido Mr. Marshall, rodada en 1953, época en la que España precisamente despertaba al turismo como actividad económica.

Han pasado setenta años de construcción de uno de los sectores económicos más sólidos de la economía global, y uno de los pocos en los que España es puntera y se codea con los mejores en el pódium mundial.

El turismo abrió las puertas de la modernidad para este país. Las carreteras, los autobuses y los aviones por los que venían los turistas no sólo traían divisas y recursos, sino que también impregnaban nuestra sociedad de libertad, de democracia, de visión cosmopolita y de ganas de seguir apostando por este maná de progreso.

Han sido setenta años de aportar. De ser los que equilibramos la balanza de pagos y de ser la columna en la que se han soportado las crisis y reconversiones industriales, de la banca, de la construcción, o del campo.

Han sido setenta años de construir empleo en zonas en las que no había ningún futuro. De proporcionar un trabajo a muchas familias que no han podido o no han querido ser ni ingenieros informáticos ni aeronáuticos. De ser los primeros en superar el 50% de empleo femenino y de incorporar a mujeres a los equipos directivos. Y, aun así, reconocemos que en tema de empleo hay mucho que mejorar y mucho que comunicar correctamente.

Pues, setenta años después, ha bastado un virus traicionero para sacar de sus guaridas a los agoreros más cainitas que aprovechan cualquier oportunidad para devaluar esta riqueza poniendo como prioridad un modelo productivo que nunca hemos tenido y que nunca tendremos.

Debe ser que ellos no tienen en la retina ese paseíllo con los coches pasando a toda velocidad o que no se han puesto todavía la vacuna por la juventud para realizar propuestas de tan vago y escaso valor. Como si en Estados Unidos, cuna de la innovación tecnológica, no hubiera turismo…

Setenta años de progreso y dieciséis meses de un infierno en el que hemos estado bastante solos. Y sin casi ayudas, hemos aguantado el tipo como pocos otros. No conozco yo ningún sector que hubiera podido aguantar todos estos meses con unos ingresos a cero. En cualquier otra rama de actividad se hubieran sucedido los concursos de acreedores y las quiebras una tras otra. Pues dieciséis meses después no sólo no ha cerrado ninguna empresa hotelera, sino que los fondos buitres han estado sobrevolando en círculos sin que hasta el momento hayan tenido posibilidad alguna de hacerse con alguna presa codiciada.

El final de esta crisis tampoco está siendo sencillo. De momento todo se está complicando más de lo planificado, sumando con las variantes delta o india nuevos obstáculos en esta carrera para llegar lo antes posible al final del túnel.

En estos momentos, sólo la industria hotelera es la que sigue afectada por las restricciones a la movilidad, sobre todo en el ámbito europeo, que impide que un 30% de su planta pueda abrir sus puertas.

Con los mimbres del mercado que tenemos, estamos haciendo de nuevo milagros. Construyendo de nuevo el futuro como hace setenta años. Sin la ayuda de nadie y superando los obstáculos que cada día se cruzan en esta cuesta arriba interminable.

Hace pocas semanas, durante la celebración de la Asamblea General de Hosbec tuvimos ocasión de reafirmar nuestro positivismo realista con el lema de Fabián Villena que nos aplicamos cada día: «Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés». Y a eso nos estamos dedicando, a dar lo mejor que tenemos como empresarios, como personas, como equipos para construir el nuevo turismo.

Pero en esta ocasión también nos hace falta nuestro Mr. Marshall que no pase de largo. Cada día deseamos ver la luz verde de Boris Johnson en lo que ellos denominan Mainland Spain para empezar a recuperar la movilidad y el turismo con los británicos. Es la etapa más importante que nos falta y sin que la que no podremos hablar de recuperación turística. Porque un 40% de un mercado no se cambia o se sustituye de la noche a la mañana por otro mercado, y quien afirme lo contrario no sabe de lo que está hablando.

Y no está siendo fácil, aunque el humor lo hace todo más llevadero. Hace unos días se viralizó una imagen creada por el humorista Pablo Bloom en la que «tuneaba» una foto del principio de la pandemia para mostrar un mensaje construido con las hamacas de Benidorm instando al presidente británico a levantar el veto de los viajes a España. «Come on Boris», decían las hamacas ansiosas de recibir de nuevo a seis millones de pasajeros británicos que transitan por el aeropuerto de Alicante cada año.

Delta, y no es la compañía aérea, nos está complicando de nuevo el camino hacia el despegue de aviones rumbo a Alicante. Ahora mismo todo indica que volveremos a pasar un verano sin Union Jacks en los balcones. Pero nos tenemos que quedar con lo positivo: que el mercado nacional está redescubriendo nuestros paraísos y que las hospitalizaciones y gravedad de los contagiados está muy muy lejos de las olas anteriores.

Mientras tanto cada día seguiremos puntualmente las estadísticas de contagios, de vacunación y de hospitalizaciones para hacer de pitonisas, algo que, desgraciadamente, no se nos ha dado nada mal durante la pandemia.

Lo importante es que los aviones, cuando despeguen de nuevo llenos de turistas, no pasen de largo hacia otras zonas, como los coches americanos en Villar del Río, sino que puedan aterrizar en el aeropuerto y estrenar cuanto antes la nueva denominación Miguel Hernández.