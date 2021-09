Cuidado con volver a tropezar con el pasado

El trabajo ingente de todos los agentes implicados en las negociaciones de carácter internacional consiguió que el anuncio de Estados Unidos quedara suspendido durante 180 días. Pero el reloj sigue avanzando en contra nuestra y el plazo para la finalización de esta suspensión temporal se va agotando para el sector del calzado. Cada vez quedan menos días para saber si esta suspensión se podrá ampliar. La solución debe llegar, y cuanto antes, no debe demorarse para aportar certidumbre a las empresas que operan y mantienen relaciones comerciales con este país.

No debemos olvidar que Estados Unidos es el cuarto destino de nuestras exportaciones de calzado y el primer destino extracomunitario, lo que le confiere un interés estratégico e innegable como destino comercial para nuestras empresas. De hecho, las exportaciones de calzado de la Comunitat Valenciana superaron los 61,98 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supuso un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior del 33,4%. En la misma tendencia positiva se situó la cifra nacional, haciendo que las exportaciones españolas de calzado a Estados Unidos alcanzaran los 90,5 millones de euros, con un incremento del 26,7% en relación con el mismo periodo en 2020.

Las cifras son claras y nuestra preocupación, que nos hace estar en permanente alerta, también. Si volvemos a experimentar la misma situación que vivimos el pasado mes de abril, existe la posibilidad real de que las marcas de distribución se decanten por mover sus pedidos a otros países exteriores, limitando así nuestras oportunidades de negocio y condicionando el crecimiento de nuestro sector en el exterior. No queremos ser testigos, una vez más, de las pérdidas que conllevaría un nuevo anuncio sobre la subida de aranceles para nuestro calzado.

Ya fuimos testigos entonces, y no nos gustó lo que vimos. No se puede volver a repetir la situación producida que, de hecho, supuso una pérdida de ventas a las marcas de distribución de alrededor del 25%. En un momento donde parece que el sector del calzado ha iniciado tímidamente su recuperación y los índices de consumo se van sobreponiendo, no podemos correr el riesgo de volver a tropezar con la misma piedra, y caer en el intento, puesto que esto provocaría una mayor demora en los planes de expansión que nuestras empresas prevén desarrollar en suelo americano.

Para no caer en el mismo error, para no volver a encontrarnos con lo ya vivido, pedimos a las autoridades políticas que redoblen esfuerzos y defiendan los intereses de esta industria. Una industria que en la Comunitat Valenciana genera más de 30.000 puestos de empleo, muchas familias que dependen de su buena marcha y capacidad de resiliencia. Desde Avecal continuaremos trabajando a todos los niveles y llamando a todas las puertas que sean necesarias, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, para conseguir que el anuncio de una hipotética subida de aranceles no se materialice una vez que finalice el plazo de suspensión temporal.

Combatir esta nueva amenaza arancelaria con todas las armas que tenemos a nuestro alcance no nos va hacer perder de vista otros temas trascendentales para el futuro de esta industria como son su sostenibilidad medioambiental, su innovación y su transformación digital. Somos conscientes de que el sector del calzado debe avanzar en la incorporación del modelo de economía circular a su cadena de valor, favoreciendo así el nacimiento de relaciones colaborativas que permitan reducir la huella de carbono que genera esta industria y crear nuevas sinergias de las que se puedan beneficiar nuestras empresas.

La sostenibilidad no solo aporta un beneficio para el medioambiente, sino que, además, supone un valor añadido en la decisión de compra del consumidor pospandemia, un consumidor que se decanta claramente, y cada vez con mayor contundencia, por las marcas que demuestran ser sostenibles y responsables con su entorno. La inclusión de materiales reciclados, la revalorización del calzado una vez se haya agotado la vida del producto, la reducción de los embalajes para minimizar los residuos producidos o la sustitución de adhesivos por productos menos contaminantes son solo algunos de los pasos que el sector puede ir asumiendo para que su actividad sea más sostenible.

La transformación digital acompañaba al sector desde hace algunos años en su andadura, pero con la llegada de la pandemia se ha acelerado la inclusión de procesos digitales en nuestras compañías. En un mercado tan competitivo como en el que nos movemos, necesitamos fomentar y potenciar la competitividad de nuestras empresas, y ello pasa sin lugar a dudas por implantar medidas y herramientas tecnológicas, como los showrooms online, que nos permitan ser más eficientes y productivos en todos los eslabones de la cadena de valor del calzado de la Comunitat Valenciana.

La innovación siempre ha sido un concepto que ha ido aparejado a nuestra forma de elaborar y entender el calzado, indivisible, presente en toda nuestra historia y en esa larga huella que hemos dejado sellada en nuestra tierra. Y así tiene que seguir siendo, pero con un nuevo matiz. Ese esfuerzo por fomentar la innovación y el desarrollo en investigación debe ir preferiblemente en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible, configurando de esta manera una industria adaptada a los nuevos tiempos y a las tendencias de los nuevos consumidores. Una industria del calzado dotada de una nueva visión para esquivar cualquier obstáculo que halle en su camino.