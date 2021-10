Vivir dentro de un centro comercial

El grupo Unibail Rodamco Westfield (URW), que explota centros comerciales como La Maquinista y Glòries en Barcelona; Garbera en San Sebastián; La Vaguada y Parque Sur en Madrid o Bonaire en Aldaia (València); ha aprendido de la pandemia. Tras una etapa en la que ha sufrido, como todo el comercio, los efectos de las restricciones por el coronavirus, empieza a ver la luz y apuesta por las nuevas tendencias, que requieren no solo compras sino ocio. Además de crear una plataforma «online» como agregador de marcas y propuestas, ha optado por reforzar la oferta de restaurantes, cines, etc, siguiendo los nuevos hábitos de los consumidores. Se trata de que los centros se conviertan en lugares para pasar el día, y que no sea necesario salir de los mismos para cubrir todas las necesidades.

Para merecer el marchamo de Westfield los centros deben tener determinadas características arquitectónicas, una zona de atracción de visitantes densa y una oferta muy completa, que no es solo de compras, explica Maryline Mesiano, la nueva responsable del grupo en España. Solo seis de los ocho centros de la compañía en el país llevan ese sello distintivo.

Tras adquirir este grupo, Westfield ha puesto su marca en los centros más emblemáticos y se ha volcado en atraer no solo a clientes sino a visitantes que buscan la experiencia, para adaptarse a las nuevas tendencias, destaca Mesiano. Recientemente, por ejemplo difundieron un concierto de Lady Gaga por «streaming» con su nuevo disco con Tony Benett, con escenarios con pantallas gigantes. El espectáculo se pudo disfrutar en todos los centros de la compañía en el mundo y también por internet.

Por ejemplo, en Westfield La Maquinista, que es uno de sus centros más emblemáticos cuenta con 250.000 metros cuadrados, de los que 90.000 están dedicados a comercio y ocio y el resto a zonas amplias para los visitantes, se llevó a cabo una remodelación por 42 millones de euros siguiendo estas pautas. Se abrieron 19 nuevos locales, con lo que llega a 220 establecimientos. Un total de 32 de estos están dedicados la restauración. Además desembarcaron en el centro marcas internacionales como Abercrombie, que protagonizó la primera apertura en un centro comercial en España; Uniqlo, Urban Outfitters o Dyson.

La reciente reforma en La Maquinista no será la última, ya que está previsto para 2024 acometer una ampliación de unos 21.000 metros cuadrados que incluirá a su vez la construcción de hasta 800 viviendas, de las que casi 300, serán protegidas; a raíz de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona. El espacio comercial, que iba a ser de otros 42.000 metros cuadrados, se limita a la mitad y la otra mitad será para vivienda, servicios, equipamientos y establecimientos de proximidad. En total, el proyecto asciende a unos 250 millones de euros, explica la directiva .Para afrontar la inversión de la parte de viviendas no descartan recurrir a algún socio del sector, afirma

Otro de sus grandes proyectos es el de Garbera, en San Sebastián, con una inversión de 120 millones, la creación de unos 1.100 empleos, 600 de ellos directos, que se sumará a los más de 1.000 con los que ya cuenta este centro. La primera fase de estas obras abrirá con siete salas de cine y 17 restaurantes, siguiendo la línea de centro no solo de ‘shopping’ si no de disfrute y de ocio.

Desde 2010, URW ha destinado más de 1.700 millones a sus centros en España, de los que cerca 1.000 millones han ido a los que tiene en Catalunya. El grupo, con una cartera de activos cercana a los 60.000 millones de euros en todo el mundo, ese el principal promotor y operador mundial de destinos comerciales emblemáticos. De total de su cartera, el 86% es comercio minorista, el 7% oficinas, el 5% centros de convenciones o exposiciones y el 2%, servicios.

En total, URW posee y opera 87 centros comerciales que reciben 1.200 millones de visitas al año. Las acciones de la compañía cotizan en Euronext Amsterdam y París, además de en Australia. En España tiene 8: La Maquinista y Glòries en Barcelona, además de Splau en Castelldefels, que es otro concepto; La Vaguada, Parquesur y Equinoccio en Madrid; Garbera en San Sebastián, Bonaire en Aldaia (València). La compañía tiene planes de crecimiento y sus próximos proyectos son abrir nuevos centros comerciales en Palma de Mallorca y en Benidorm.