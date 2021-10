Cuando una decisión arriesgada te cambia la vida

Hay decisiones que, a priori, parecen inocentes y, sin embargo, te pueden acabar cambiando la vida. Algo así le sucedió al director general de la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, Javier Díez. Nacido en Burgos, estudió Ingeniería Industrial en Madrid. Acabada la carrera, en el año 1994, tomó una decisión arriesgada. Tenía una oferta de trabajo en Madrid. La situación en ese momento no era fácil. Tiempos de crisis y desempleo. Aún así, rechazó la propuesta. Era el último verano del que podía disponer antes de enfrentarse en serio al mundo laboral, y optó por venirse a Alicante, donde vivía Beatriz, su entonces novia, hoy su esposa. No erró el tiró con su resolución. Un día, ojeando el periódico, ella vio una oferta de trabajo. El mayor problema para Javier en ese momento era que los ordenadores sólo estaban a disposición de muy pocos. Así pues, se matriculó en una academia de inglés para poder tener acceso a un PC y una impresora y, con ello, poder redactar su currículum y enviarlo. Finalizadas las vacaciones, y cuando apenas había llegado a casa, recibió una llamada de Fundesem. Querían hacerle una entrevista de trabajo para «una importante empresa de servicios». Pasó los test psicotécnicos y demás pruebas, y el 1 de octubre entraba en Aguas de Alicante como ingeniero. Ahora, 27 años después, Javier Díez ha regresado a la sociedad mixta. Desde marzo es el director general. De por medio, Aquagest Levante; jefe del departamento de obras de Aguas de Alicante entre septiembre de 2003 y marzo de 2005; gerente de Aquagest Levante en Santa Pola y Crevillent; director de Aquagest en el Bajo Segura y el Baix Vinalopó; gerente de soluciones y tecnologías y director de operaciones en la Comunidad Valenciana de Aquology, cargo que compatibilizó con otras responsabilidades en Emarasa; o gerente de concesiones de Hidraqua desde 2015 y hasta hace ocho meses, cuando volvió a la casa en la que comenzó su periplo laboral.

¿Retorno definitivo? «No se puede saber. Somos profesionales y estamos a lo que disponga la empresa», afirma Javier Díez en este sentido. ¿Se veía en el lugar dónde está hoy? «En 1994 no me veía al frente de Aguas de Alicante y en 2021 tampoco, pero acepto siempre todos los retos, y no me va a faltar pasión, entusiasmo y trabajo para que Aguas de Alicante continúe siendo un referente», confiesa este directivo ferviente defensor de que las palabras sirven de poco si no se acompañan de hechos, de que siempre es mejor buscar soluciones que problemas, y de que sólo tropieza quien anda... Unos lemas que siempre trata de aplicar en su día a día.

Asumió el reto de situarse al frente de esta compañía justo cuando la pandemia de covid aún ofrecía su cara más fea. Sin embargo, no se amilanó. «Es cierto que eran tiempos complicados, pero siempre intento ver la parte positiva. De hecho, cuando llegué, ya se había empezado a avanzar en el proceso de desescalada», señala este ejecutivo que se define como optimista por naturaleza, pero que es consciente de lo que supone ser el director general de una firma que se dedica a la prestación de los servicios de abastecimiento y distribución de agua en Alicante, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, El Campello, Monforte del Cid y Petrer. Todo con dos matices importantes: trabajando en una zona con un déficit hídrico «brutal», como él mismo admite, y en una firma que este mes acaba de cumplir 123 años y que, a la sazón, es la empresa mixta más antigua del mundo, participada en un 50% por el Ayuntamiento de Alicante, y en un 50% por Hidraqua.

A Javier siempre le tiraron las Económicas. Sin embargo, su abuelo le trazó el camino desde bien pequeño. «El día de mañana tendré un futuro ingeniero», le venía a decir. Tenía un trato especial con él y tanto le marcó aquello que acabó matriculándose en Ingeniería Industrial. No fue fácil. «Era una carrera que requería mucho esfuerzo, y estudiar fuera de casa era una presión añadida, porque venía de una familia humilde y estudiaba con beca», rememora. Ahora no sólo no se arrepiente, sino que su puesto le permite dar rienda suelta a sus dos vocaciones. Incluso llegó a matricularse en Económicas en la Uned, aunque decidió aplazar sus estudios para el día en el que tenga más tiempo y pueda disfrutar más la formación. Eso sí, leer libros de micro y macro aún sigue siendo una de las principales aficiones para un ejecutivo que también trata de dedicar el poco tiempo libre que le queda a su familia -tiene dos hijas, de 14 y de 17 años-, y a las series. Sí, es de los que ha sucumbido a «El juego del calamar», aunque, puestos a elegir, se queda con producciones basadas en hechos reales.