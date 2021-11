La retirada de la exención al gasóleo amenaza a la pesca

Una seria amenaza se cierne sobre la pesca. Las autoridades comunitarias barajan eliminar en 2023 las exenciones al gasóleo de las que disfruta el sector, con la pretensión de contribuir al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y combatir la sobreexplotación de los mares. Dos propósitos a simple vista loables, pero que van a tener unas consecuencias nefastas sobre la actividad. Así lo denuncian las cofradías de la provincia de Alicante, que no dudan al señalar que la medida supondría la ruina para la inmensa mayor parte de la flota, formada por 250 embarcaciones.

Es un planteamiento que viene flotando en el ambiente desde hace tiempo, pero al que ya se le está intentando poner fecha. El Ejecutivo comunitario apunta a 2023 para suprimir las exenciones al gasóleo pesquero, lo que en la práctica supondría que el combustible pasaría a duplicar su precio, cuando en la actualidad ya se sitúa en los 62 céntimos por litro tras la frenética subida registrada en los últimos meses.

Una amenaza ésta que el sector contempla con auténtico pánico, especialmente el dedicado a las artes menores, que es la práctica totalidad de las 250 embarcaciones que pertenecen a las diferentes cofradías alicantinas. El formidable impacto que la medida tendría sobre la industria pesquera de la provincia se entiende mejor si se tiene en cuenta que los barcos consumen una media de mil litros de combustible diarios, lo que supondría pasar de un gasto de 620 euros por jornada, a 1.240.

El patrón mayor de la Cofradía de Torrevieja, Pedro Carmona, no tiene dudas a la hora de señalar que «es lo único que nos faltaba. El precio del gasoil ya se encuentra en estos momentos por las nubes, por lo que, si nos quitan las exenciones, llegará a unos niveles totalmente inasumibles, porque el pescado vale lo que vale». Para el representante torrevejense, la medida no tiene ningún tipo de justificación. «Si lo que quieren es evitar la sobrepesca, lo único que tienen que hacer es no dar tantas licencias», enfatiza.

En parecidos términos se expresa Rafael Torres, patrón mayor de la Cofradía de Alicante, quien indica que, «si nos quitan la subvención, no nos quedará otra que amarrar los barcos. En estos momentos ya nos movemos en unos márgenes muy estrechos, por lo que una subida del gasóleo de este calibre no habría quien la pagase». De hecho, añade Torres, los 0,62 euros actuales «ya son un precio altísimo. Por menos ya se hizo una huelga en su momento».

Por su parte, Moisés Herades, presidente de la Cofradía de Xàbia, coincide en que el final de las exenciones supondría «la muerte para la pesca en nuestros municipios. Hablamos de embarcaciones que consumen mucho, por lo que, si los costes se disparan, no habría quien lo aguantase». Para Herades, «la propuesta es tan descabellada que no creo que se lleve a la práctica. Me imagino que están realizando estos anuncios con la intención de asustar, porque no tiene sentido».

Y es que el sector ya viene arrastrando serias dificultades. Al fuerte impacto que supuso la pandemia de coronavirus, con el cierre de restaurantes y la consiguiente caída de la demanda de pescado, se le unen otras cuestiones como el descenso de capturas de sardinas y boquerones como consecuencia de la plaga de atunes, o los recortes en los días de pesca que está aplicando la propia Unión Europea. El secretario de la Cofradía de Altea, Juan Mulet, tiene claro que el objetivo final de estas restricciones es «acabar con la pesca de arrastre. De los 240 días de trabajo de los que disfrutábamos, pasamos el año pasado a 208 y ahora a 183. Si encima nos quitan las bonificaciones al combustible, va a resultar del todo imposible que podamos seguir adelante», lamenta.