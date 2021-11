¿Están siendo los derechos humanos un daño colateral de la digitalización? ¿Cómo podemos evitar que los algoritmos amplifiquen sesgos racistas, de género o clasistas? ¿Está sirviendo la Inteligencia Artificial para vigilar y castigar a los más pobres? ¿Estamos vendidos a un sistema que se alimenta de robar nuestra privacidad?

Los desarrollos tecnológicos de las últimas dos décadas han transformado nuestras sociedades y economías, pero también han abierto la puerta a una ingente cantidad de riesgos para los ciudadanos. Conscientes de ellos, Barcelona reunirá el próximo lunes a más de 30 destacados analistas y pensadores para reflexionar sobre como responder a estos desafíos.

La jornada ‘Humanism in the digital age: the urban contribution’ se celebrará el 15 de noviembre en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de la capital catalana y desplegará un total de 14 ponencias y charlas que irán de las 9:30 a las 18:30 horas. El acto está organizado por el Ajuntament de Barcelona y por Digital Future Society, el laboratorio de ideas sobre los retos de la digitalización promovido por el gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. Se tratará de un acto híbrido al que se podrá asistir de forma presencial o seguir a través de 'streaming'.

A las 12 horas tendrá lugar el debate 'Activostech: Algoritmos y democracia', organizado por El Periódico y MWCapital con la colaboración de Cellnex, donde se abordará cómo integrar las tecnologías de inteligencia artificial para fomentar la igualdad y la transparencia. La charla contará con la participación de Gemma Galdón, directora ejecutiva y fundadora de ETICAS; Nerea Luis, cofundadora de T3chFest; Raquel Jorge Ricart, investigadora analista en el ámbito de tecnología, políticas digitales y gobernanza del Real Instituto Elcano, y Andrea G. Rodríguez, investigadora del CIDOB.

¿Cómo construir una transición digital que no deje a nadie atrás, proteja y refuerce los derechos humanos?



Únete a nuestro debate sobre humanismo tecnológico y las brechas digitales.



📆 15 Nov

📍 Barcelona y online



Coorganizado con @ajuntament_bcn pic.twitter.com/8mzawYiL2v — Digital Future Society (@DFS_MWC) 26 de octubre de 2021

Pensadoras de primer nivel

El acto contará con pensadoras de primer nivel como Carissa Véliz, profesora de filosofía en el Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford; Renata Ávila, directora ejecutiva de la Open Knowledge Foundation; o los científicos de datos Ricardo Baeza-Yates y Núria Oliver, entre muchos otros.

También estarán presentes representantes públicos como Carme Artigas, secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España; Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona para la Agenda 2030, la Transición Digital y las Relaciones Internacionales; el director ejecutivo de Mobile World Capital Barcelona Carlos Grau; así como los directores tecnológicos de Nueva York, John Paul Farmer, o Barcelona, Michael Donaldson.