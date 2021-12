Cuando los precios crecen

Antes de la Gran Crisis que estalló en 2008, en España nos resultaba relativamente frecuente convivir con tasas de inflación superiores al 2%, en términos anuales, e incluso bastante más elevadas. Pero, desde entonces, nos habíamos acostumbrado a incrementos de precios muy moderados, de entre el 0 y el 1,6%, entre 2013 y 2020 (es más, se registraron cifras negativas tanto en 2014 como en 2020). En el conjunto de los ocho años transcurridos entre enero de 2013 y diciembre de 2020, el índice general de precios apenas creció un 3,4%, mientras que en lo que llevamos de 2021 ha aumentado más de un 5%.

Este rápido incremento de los precios obedece, en buena medida, al encarecimiento de los productos energéticos (electricidad, gas y combustibles). Aunque a ello se une la normalización de los precios de algunos servicios que experimentaron notables descensos en 2020 (entre ellos, la hostelería y la restauración) y el aumento registrado en varios productos manufacturados y alimentos, que puede estar reflejando el traslado de los mayores costes derivados del encarecimiento de materias primas y factores de producción, así como la escasez de ciertos suministros.

El ascenso de la inflación (un 5,6%, en términos interanuales) se observa también en países que disfrutan de un nivel de renta igual o superior al nuestro, aunque contrasta la mayor intensidad del fenómeno en Estados Unidos (6,2%) o Alemania (5,2%), con las cifras más bajas de países como Italia o Francia (3,8% y 2,8%, respectivamente). No cabe duda de que detrás de este incremento de la inflación hay factores comunes, a los que todas las economías se encuentran expuestas, pero, al mismo tiempo, tras las diferencias existen factores idiosincráticos (la estructura productiva y la manera en que influyen sobre ella los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la dependencia energética y la composición del mix de fuentes de energía, la forma en que ha afectado la pandemia al proceso de generación de precios en los distintos sectores…). Entre estos factores se encuentra la manera en que se difunde por la economía un incremento de precios que se genera en uno o varios sectores. Debe preocuparnos que la inflación subyacente, que se calcula excluyendo algunos precios que muestran un comportamiento más volátil (como los alimentos no elaborados o los productos energéticos), y que depende menos de factores externos, lleva unos meses mostrando una progresiva escalada, hasta el 1,7% alcanzado a finales de noviembre, lo que vendría a poner de manifiesto que las subidas de precios que se están produciendo en algunos sectores parecen empezar a filtrarse hacia otros.

En consecuencia, resulta totalmente pertinente que nos preguntemos cuánto va a durar este episodio, pues el incremento de la inflación produce un «efecto escalón» sobre los precios. Me explico: cuando la inflación acabe bajando, las subidas de los precios se producirán sobre la base de los precios más altos originados por la mayor inflación del pasado. Dicho de otro modo: salvo que la inflación se torne negativa (cosa bastante improbable si no se trunca la superación de la pandemia), los efectos de este ascenso (en principio, transitorio) de la inflación se consolidarán, dando lugar a una pérdida de poder adquisitivo permanente si las subidas de los salarios no acaban reflejando el incremento del IPC. Se produciría así un contraste entre la situación de algunos colectivos, como los pensionistas, que verán garantizado su poder adquisitivo con un aumento de la pensión equivalente al del IPC, con la de los empleados públicos, cuya retribución va a crecer muy por debajo de lo que están subiendo los precios; mientras que en el sector privado se dará una situación muy variada, aunque la información que conocemos de los incrementos salariales de cara al próximo año indican aumentos bastante inferiores al del IPC. Y aunque cabe congratularse de que la moderación de los costes laborales vaya a contribuir a que no se acrecienten las presiones sobre los precios (lo que nos podría adentrar en una espiral inflacionista que pondría en cuestión la viabilidad de bastantes empresas), no podemos dejar de reconocer que la salida a la crisis producida por la pandemia se salda, en principio, con un empobrecimiento relativo de la mayor parte de la ciudadanía.

Otra de las incertidumbres que rodean el episodio inflacionista que estamos viviendo tiene que ver con el mantenimiento de los estímulos de política monetaria de los que nos venimos beneficiando desde hace años, tanto a través de bajos tipos de interés, que animan a consumir e invertir, como mediante las operaciones de compra de deuda que los bancos centrales vienen llevando a cabo desde hace años y que se han disparado desde que estalló la pandemia. Esta política monetaria muy expansiva podría cambiar de signo si las tensiones inflacionistas se mantuvieran en el tiempo, lo que complicaría notablemente la recuperación de los niveles de actividad y crecimiento previos a la pandemia. A mi juicio, las instituciones que gestionan la política monetaria han de valorar con sumo cuidado las consecuencias de sus decisiones. Dado que el aumento de las tasas de inflación parece estar relacionado con factores de oferta, no se debería tratar de frenar su ascenso a través de medidas que favorezcan la contracción de la demanda, más aún cuando la moderación de los costes laborales ya está facilitando el control de la inflación y provocando un empobrecimiento relativo de buena parte de la ciudadanía. Me temo que si el episodio inflacionista se prolonga más allá de lo previsto (algo que no podemos descartar), va a existir la tentación de endurecer el tono de la política monetaria confiando, quizás excesivamente, en el efecto expansivo de las medidas de estímulo fiscal adoptadas para superar cuanto antes los efectos económicos del covid-19. No debemos olvidar que una subida de tipos pillaría a muchos agentes económicos altamente endeudados, y especialmente a algunos gobiernos, lo que limitaría su capacidad de actuación.