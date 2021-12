¿Qué pasa con los precios de la electricidad?

Alrededor del 40% de los consumidores domésticos de electricidad en España están acogidos a la tarifa regulada (PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que se fija de acuerdo con las normas aprobadas por la Administración, y que puede contratar cualquier consumidor cuyas necesidades de potencia sean inferiores a 10 kW (los hogares y la mayoría de pequeños negocios). Esta tarifa consta básicamente de tres componentes: (a) el coste de la electricidad, que depende en gran medida del precio que se fija cada día, y para cada hora, en un mercado mayorista al que acuden las empresas productoras y las suministradoras; (b) los costes de acceso, que incluyen los incentivos económicos que reciben las instalaciones que producen energía a través de tecnologías renovables, de cogeneración o de residuos (que representan el 38% de los costes de acceso) y la retribución correspondiente a las empresas gestoras de las redes de transporte y distribución de electricidad, a las que se asegura una remuneración anual de sus inversiones, incluyendo una rentabilidad razonable (perciben en torno al 57% de los costes de acceso, tanto por los pagos anuales que les corresponden como por el cobro de los atrasos originados en aquellos años en que las cantidades abonadas por los clientes fueron insuficientes para que recibieran la remuneración anual que tenían reconocida); (c) los impuestos que recaen sobre el consumo de electricidad (el IVA y el impuesto sobre la electricidad, aunque existe otro, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que pagan los generadores de electricidad y repercuten sobre los precios del mercado mayorista). Desde hace unos meses, y con el fin de promover la adaptación del consumo de electricidad a los costes de generarla, que van cambiando a lo largo del día, se han establecido tres franjas horarias en el PVPC (punta, valle y llano). El objetivo de esta diferenciación por tramos es desplazar el consumo de electricidad a los horarios en que cuesta más barato producirla. Además, los consumidores acogidos a la tarifa regulada y que se encuentren en situación de vulnerabilidad pueden solicitar el «bono social», que es un descuento en el precio que, en la actualidad, alcanza hasta el 70% para aquéllos que se encuentren en peores circunstancias. Casi 1,2 millones de consumidores están beneficiándose del «bono social».

La mayoría de los consumidores domésticos, es decir, alrededor del 60%, tienen una «tarifa libre», que es como se denomina a aquéllas que ofrecen las comercializadoras al margen de la tarifa regulada. Estos consumidores también pagan el coste de la electricidad que se negocia en el mercado mayorista, los costes de acceso y los impuestos, pero su factura no se fija a través de un cálculo predeterminado por la normativa, como en la tarifa regulada. En el mercado libre, las suministradoras de electricidad pueden ofrecer, por ejemplo, un precio constante (para cualquier día y hora), tramos horarios distintos a los de la tarifa regulada (con horas o días de consumo gratuito), descuentos o recargos en función de las condiciones del suministro, etc. En principio, una de las ventajas del mercado libre es la estabilidad del precio. Frente a la volatilidad de la tarifa regulada, que refleja las variaciones horarias del precio de la electricidad en el mercado mayorista, en el mercado libre es posible encontrar un precio estable y predecible para todo el período del contrato (con franjas horarias o sin ellas). Pero estas tarifas pueden ser más caras que la tarifa regulada, salvo que las necesidades de electricidad de un cliente encajen mal con la estructura de la tarifa regulada y exista en el mercado libre una tarifa que se amolde mejor a ellas. Este sería el caso, por ejemplo, de quien necesite consumir mucho en las horas más caras de la tarifa regulada y encuentre en el mercado libre una tarifa que le permita pagar bastante menos en esas horas o disponer de un precio constante suficientemente bajo. Al final, la cuestión clave es quién asume el riesgo de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista. Con la tarifa regulada, lo hace el consumidor, cuyo precio se adapta a las subidas y bajadas del coste de la energía en ese mercado. Con las tarifas libres, las comercializadoras suelen contratar de antemano la electricidad que van a suministrar a sus clientes, de modo que conocen previamente su coste y pueden ofrecer a los consumidores tarifas desvinculadas del precio mayorista. Ahora bien, esa energía contratada de antemano suele pagarse a un precio mayor que el que se espera en el mercado mayorista (es la «prima» que se ha de abonar por no afrontar el riesgo de que los precios suban más de lo previsto), así que el coste medio de las tarifas libres puede ser mayor que el de la regulada. En circunstancias como las actuales, en las que la electricidad negociada en el mercado mayorista se ha encarecido vertiginosamente, quizás un porcentaje relevante de quienes tenían tarifas libres estén pagando menos que con la regulada, aunque lo previsible es que sus comercializadoras revisen los precios cuando venzan y tengan que pagar más a partir de entonces.

Así que unos y otros van a acabar soportando el encarecimiento de la electricidad. Tras este fenómeno se encuentran varios factores que han sido ampliamente comentados en diversos ámbitos. Por un lado, el aumento del precio del gas (combustible necesario para generar una parte de la electricidad que consumimos), y de los derechos de emisión de CO2 (que elevan los costes de generación de las instalaciones que producen dióxido de carbono). Tras la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales se encuentran los «cuellos de botella» que han aparecido en las redes logísticas de transporte como consecuencia de la rápida reanudación de la actividad tras el parón provocado por el covid-19. Este factor puede ser coyuntural y podría ir mitigándose dentro de unos meses. Pero no es el único. Es probable que algunas grandes economías, como China o la India, continúen incrementando su demanda de gas, tanto para abastecer sus crecientes necesidades de energía como para sustituir otros combustibles fósiles más contaminantes, como el carbón, en el marco de sus políticas para hacer frente al cambio climático. Además, en los mercados internaciones de gas entran en juego los intereses geoestratégicos de algunos países como Rusia, que hacen valer su papel como proveedores mundiales. La relativa rigidez de la oferta mundial de gas, combinada con la posibilidad de que la demanda siga creciendo a buen ritmo, nos indican que, si bien es probable que precios tan altos como los actuales no se mantengan mucho tiempo, no deberíamos confiar en que vuelvan a situarse en niveles tan bajos como los del pasado.

El ascenso del precio de los derechos de emisión de CO2 no es menos relevante. Tras situarse en el entorno de los 25 €/tonelada en 2019 y 2020, que ya eran las medias anuales más altas de la serie histórica, ha iniciado una progresiva escalada durante este año, hasta situarse cerca de los 100 €/tonelada. Este aumento del precio forma parte de la propia lógica del mercado, en el que se va reduciendo la cantidad de derechos a los que se puede acceder para encarecer el uso de tecnologías contaminantes. Pero hay más. El crecimiento de los precios de esos derechos está dando pie a actuaciones especulativas (comprar para vender más tarde, confiando en que se encarezcan) que presionan sobre la demanda y, por tanto, sobre los precios, mientras, paradójicamente, la subida del precio del gas está favoreciendo su sustitución por carbón, que emite más CO2 y, en consecuencia, requiere la compra de más derechos de emisión, lo que alimenta la demanda y, por tanto, los encarece. Como en el caso del gas, no parece probable que los precios actuales se mantengan a largo plazo, pero va a ser difícil que volvamos a encontrarnos con precios tan bajos como los del pasado. De hecho, el mercado de derechos de emisión se diseñó para penalizar, cada vez más, la utilización de fuentes de energía que emiten CO2. El nuevo Gobierno alemán se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para que el coste de los derechos de emisión en Alemania no baje de los 60 €/tonelada (estableciendo un gravamen propio si el precio en el mercado cayese por debajo de ese umbral, si es que lo hace). Ello no augura precios muy inferiores a ese.

En definitiva, nos encontramos con que los dos factores que más están influyendo en la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista escapan al control de las autoridades y, si bien cabe prever que las presiones alcistas se moderen, parece difícil que vayan a hacerlo hasta el punto de que podamos volver a precios de la electricidad como los registrados antes de 2020. Las medidas que ha adoptado el Gobierno hasta ahora han contribuido a aliviar la repercusión de estos factores sobre la factura. La rebaja de los tres impuestos que gravan la electricidad y la ampliación de los descuentos que se aplican a quienes se acogen al «bono social» suponen rebajas directas en la factura, mientras la limitación de los beneficios que logran las empresas productoras de electricidad que no usan gas como combustible ni emiten CO2, pero se benefician de la subidas que provoca su encarecimiento en el precio mayorista, conlleva una rebaja adicional, por cuanto se traduce en un descuento en los cargos de acceso al sistema.

Más allá de las decisiones que puedan adoptarse en las instituciones europeas, donde la disparidad de intereses en juego va a dificultar mucho que pueda alcanzarse algún acuerdo relevante, no le queda al Gobierno mucho margen de actuación. Podría sacar de la tarifa eléctrica algunos de los costes que soportamos los consumidores de electricidad, como los incentivos a las renovables y la cogeneración, o las subvenciones a los sobrecostes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, pero tendría que trasladarlos al presupuesto y acabaríamos pagándolos como contribuyentes (quizás, incluso con algún nuevo impuesto). Podría acelerar el despliegue de las energías renovables, adelantando las subastas previstas para la instalación de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, como ha empezado a hacer recientemente, pero la construcción y puesta en marcha de las nuevas infraestructuras lleva tiempo (y, en algunos casos, empieza a encontrar oposición social, pues los emplazamientos idóneos, aquéllos en los que hace más viento, no siempre son del agrado de quienes viven en las inmediaciones). Además, mientras sea imposible el almacenamiento masivo de electricidad, estas energías intermitentes no resolverán nuestra dependencia del gas (aunque, al menos, limitarán la repercusión de su precio sobre el de la electricidad).

También cabría pensar en una reforma del mercado mayorista de electricidad donde, como es conocido, se determina un precio único para todas las tecnologías con independencia de su coste, de modo que la energía producida mediante centrales de gas, el combustible más caro, cuesta lo mismo que la aportada por las nucleares o las hidráulicas, cuyo coste de generación es bajo. Este mecanismo de fijación de precios ha sido muy criticado, con afirmaciones como la de que «estamos pagando pollo a precio de solomillo de ternera». Lo cierto es que es un argumento poco sólido pues, aunque se produzca mediante distintas tecnologías, toda la electricidad es igual. Es más: una vez se genera, se transmite por las redes de acuerdo con leyes físicas (leyes de Kirchhoff), sin que sea posible dirigirla ni identificar su origen. Si los consumidores no fuéramos capaces de distinguir el pollo de la ternera, ocurriría igual que con la electricidad: pagaríamos lo mismo por ambos, y el precio lo determinaría la carne más cara de producir. El problema es otro. Tiene que ver con la necesidad de asegurar la competencia en el mercado y garantizar que las posiciones dominantes no se ejercen en contra de los intereses de los consumidores. Resulta sorprendente, por ejemplo, que una tecnología como la hidráulica, cuyos costes de funcionamiento son muy bajos, haya sido la principal fijadora de precios durante el pasado mes de agosto, lo que pone de manifiesto que las empresas titulares de esas instalaciones disponen de una extraordinaria capacidad para influir en el mercado, mediante ofertas que no reflejan los costes. Ello demuestra que disponer de un parque de generación diversificado, integrado por diferentes tecnologías, proporciona una ventaja frente a las empresas que sólo operan con un tipo de tecnología, que se limitan a aceptar las estrategias de fijación de precios de las primeras y no se comportan como verdaderos competidores. A mi juicio, existe margen para actuar desde esta perspectiva, reformando el mercado para que sea más competitivo.