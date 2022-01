Joaquín Pérez: «Mis prioridades son la unidad y aumentar la influencia de Alicante en Madrid»

Unidad, cohesión empresarial y presencia en València, en Madrid y en Bruselas para que Alicante pueda ganar visibilidad y hacer oír la voz de la provincia y que, por tanto, se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Esos son los objetivos que se ha fijado el granadino de nacimiento e ilicitano de adopción Joaquín Pérez en la nueva etapa que abrió el jueves, cuando fue proclamado presidente de la patronal CEV en Alicante. Entre las primeras decisiones adoptadas, la de crear tres vicepresidencias, una de ellas para el dirigente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, en un claro gesto de integración. El vicepresidente de Grupo Soledad, la segunda compañía en facturación de la provincia; y presidente del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) y del Consejo Social de la UMH es consciente de que, por delante, no tiene una empresa fácil, pero ganas no le faltan.

¿Por qué Joaquín Pérez presidente de CEV Alicante?

Porque creo que puedo aportar y porque creo que la provincia tiene muchos temas pendientes que hay que afrontar. Otras muchas personas podrían hacerlo muy bien, pero uno tiene que dar un paso al frente cuando la situación lo requiere, y sobre todo porque tengo mucha ilusión por lo que significa representar al empresariado de una provincia como Alicante. Somos un ejemplo de emprendimiento y empuje. Para mí, ha sido una gran alegría contar con su aprobación y espero no defraudarles.

¿Por dónde pasan los principales objetivos en esta nueva etapa?

Una de las metas que tengo es precisamente conseguir la unión de los empresarios de la provincia de Alicante, porque con la unión se consigue muchas cosas. Es importante canalizar todas las necesidades que tengamos en la provincia de Alicante, porque, lógicamente, si estamos divididos, no llega igual. El objetivo es que nos escuchen aquí, y que nos escuchen en Madrid y en Bruselas.

¿Por qué es tan complicado precisamente eso, la unidad empresarial en esta provincia?

Han influido muchas cuestiones, pero sobre todo el anterior sistema que había en Alicante, y también porque había sectores que lo acaparaban todo. De todos modos, yo destacaría el espíritu emprendedor y la cantidad de industrias diversas, que enriquecen esta provincia.

Y, más allá de la unidad, ¿qué queda por hacer?

La CEV ha avanzado mucho en poco tiempo y tenemos que seguir haciéndolo. Si tuviera que decir dos palabras, diría unidad e influencia. Mi prioridad va a ser continuar trabajando por la unidad empresarial en la provincia y asentarla, pero también es prioritario aumentar la influencia política y empresarial de Alicante en Madrid. De todas formas, estos objetivos van a venir muy marcados por lo que decida la junta directiva de CEV Alicante. Yo voy a liderarlos, pero van a ser los hombres y mujeres de este grupo los que marquen también nuestro rumbo. Debe ser así, por el talento que tienen y porque en este órgano la representación de sectores y territorios de la provincia es amplísima.

Hablaba antes de los temas pendientes que tiene la provincia. ¿Cuáles serían los más acuciantes?

El déficit en infraestructuras, y ahí es importante que nos den lo que nos pertenece, o potenciar la competitividad empresarial, con la innovación, la sostenibilidad y la gestión de fondos europeos como ejes, y que a los empresarios nos dejen trabajar. También son importantes los recursos hídricos y que estén asegurados. No nos puede faltar el agua. Tenemos la mejor tierra del mundo, pero sin agua no tenemos nada.

¿Qué nota le pondría a la CEV y a lo que ha venido haciendo en estos últimos cuatro años?

El modelo CEV es un modelo que ha triunfado, gracias al trabajo que ha hecho Salvador Navarro, y la prueba es el consenso de su candidatura. Ha sido muy importante que se hayan integrado los intereses de las tres provincias, la independencia política a partir de la independencia financiera, y la conexión con la CEOE, porque no nos queda otra que estar en València, en Madrid y en Bruselas, y ahí estamos con la CEOE.

Perfecto Palacio anunció que iba a presentarse a la reelección, pero un mes antes retiró su candidatura y fue cuando salió su nombre. ¿Qué piensa de este paso atrás?

Mi amigo Perfecto Palacio, que es una excelente persona y un excelente empresario, dio el paso en un momento en el que no era fácil, ha hablado claro cuando tenía que hacerlo y ha puesto en un nivel muy alto a la CEV en Alicante. Cuando dio un paso adelante hace tres años no había muchos candidatos, y ahora el proyecto está asentado y la relación con Uepal es muy cercana, pero en ese momento no era así. Ha hecho un gran trabajo y para mí es un honor continuarlo. Sobre su paso atrás, rectificar es de sabios, y en este tiempo ha tenido que gestionar una empresa, y todo el que está en un cargo de este tipo sabe lo que es. Lo valiente ha sido tomar esta decisión. De todos modos, destacaría que es muy meritorio que haya ordenado la CEV en Alicante, porque me ha puesto el listón bien alto. Para superarlo voy a tener que saltar mucho.

Los tomas y dacas con Uepal han sido una constante en este tiempo, aunque desde la organización que preside Juan José Sellés se ha celebrado que sea usted el candidato. ¿Qué puede pasar a partir de ahora con las relaciones entre la CEV y Uepal?

Creo que puede seguir como una asociación igual y, además, que reivindique todo lo que tengan que reivindicar, pero la idea es que tenga el apoyo de la CEV y ponernos de acuerdo en las necesidades que tenemos. Siempre será mejor que hagamos piña el grueso de los empresarios de Alicante y apoyemos lo que verdaderamente sea de interés para nuestra provincia, canalizándolo todo dentro de la CEV. Vamos a trabajar conjuntamente porque esto no es un tema de presidentes, es un tema de equipos, de que realmente todos los sectores y las empresas podamos decidir lo que es importante para nuestra provincia. No es una cosa que la voy a decir solo. Soy una persona que trabaja en equipo.

Sellés precisamente es uno de sus tres vicepresidentes...

Mi relación con Juanjo Sellés es buena y, desde el primer momento, me manifestó el apoyo a mi candidatura. La relación entre Uepal y la CEV ha ido avanzando y ahora está en su mejor momento. De la historia hay que aprender, pero no hay que vivir en ella. Todos tenemos que sentarnos y trabajar por esta provincia. Tenemos que olvidarnos de conflictos y rencillas, y centrarnos en los retos pendientes, que es lo importante y por lo que nos han puesto aquí.

Junto a Sellés, estarán José Juan Fornés, de Masymas, y Marián Cano, de la patronal del calzado. ¿Por qué se ha optado por crear tres vicepresidencias?

La figura del vicepresidente es necesaria porque aquí es muy importante el trabajo en equipo, que nos juntemos todos los sectores, los vicepresidentes, y podamos tener otra visión diferente y también repartir tareas. En Elche se hizo con Cedelco y funciona muy bien.

Se habla mucho en el seno de la CEV de la vertebración de la Comunidad, pero Alicante y Elche han vivido tradicionalmente de espaldas. ¿Se puede hacer algo desde una patronal?

Lo que tenemos que hacer, no sólo los empresarios de Elche o Alicante, sino los de la Vega Baja y el resto de comarcas, es trabajar juntos. El que quiere algo tiene que moverse porque nadie se lo va a llevar si no hace nada. El problema es que mucha gente quiere que se lo lleven todo a su casa.

La Cámara de Comercio de Alicante también está inmersa en un proceso electoral con dos candidatos, Juan Riera y Carlos Baño, uno de ellos, además, en la nueva junta directiva de la patronal. ¿Qué papel va jugar, pues, CEV Alicante?

La Cámara es una institución de bastante categoría, y la institución es lo primero que hay que respetar. Soy partidario del consenso y de debatir todo, pero en casa. La situación que se ha dado en la Cámara no ha sido la mejor, pero no por las elecciones, sino porque se ha podido dar una imagen de enfrentamiento. Lo primero siempre es la institución. Sin embargo, estoy seguro de que esta situación se va a arreglar. Nosotros vamos a estar ahí con la Cámara, y lo que queremos es que no se desprestigie la institución, y que todo se acabe rápido y podamos hacer equipo con ellos.

¿Qué radiografía hace de la provincia en estos momentos?

Alicante es una provincia muy rica, con una diversidad y variedad empresarial y de sectores prácticamente sin comparación en España, por lo que tenemos que ser positivos, pero debemos tener claro que es imprescindible aumentar nuestra influencia en Madrid, para que la inversión y la atención que recibimos sea la que nos corresponde por el peso que tenemos.

Sin embargo, muchos de esos sectores están pasándolo bastante mal como consecuencia de la crisis sanitaria...

Sí, me preocupa mucho la situación del turismo y de la agricultura. El turismo sigue en una situación muy difícil que no termina de cerrarse por la pandemia y, en cuanto a la agricultura, afronta graves problemas por la competencia desleal de otros países, los ataques al trasvase Tajo-Segura y, por si fuera poco, el problema que para este sector está representando la reforma laboral. A eso se une la ruptura de la cadena de suministros; los costes energéticos; las materias primas, que no es que se duplique el precio, es que no hay; o el desbarajuste de los fletes.

Y, en un contexto como ese, ¿qué puede hacer la CEV?

Lo bueno es que tenemos capacidad porque estamos en CEOE. Queremos estar en igualdad con Europa desde el punto de vista de la carga a las empresas, y en eso estamos luchando, porque, al final, no podemos pedir solo para Alicante. No es el momento de cargar con mochila a las empresas.

¿Qué consecuencias está teniendo la sexta ola en estos momentos?

Lo primero que me gustaría es recordar todas las vidas que se ha llevado la pandemia, porque han sido muchas. Una vez pasado lo más duro, está claro que las empresas seguimos sufriendo unas consecuencias muy graves, como los sobrecostes logísticos, las materias primas, los fletes y la caída de la demanda. Las consecuencias han sido distintas por territorios y por sectores. En Alicante hemos sufrido especialmente, por el impacto que ha tenido y sigue teniendo en el turismo, pero también en la industria, por los problemas logísticos y la caída de la demanda. Ahora, además, estamos muy pendientes de que las bajas laborales y las cuarentenas no lastren la actividad de las empresas.