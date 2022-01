Jorge Costa: «La carne española es un ejemplo a seguir de calidad y bienestar animal»

Asumió el mando en 2009. Desde entonces, esta empresa familiar ha vivido un fulgurante proceso de crecimiento de la mano de una triple estrategia: verticalización (adquisiciones complementarias en el sector cárnico), internacionalización y diversificación. Hace doce años, la compañía facturaba 120 millones y tenía 80 empleados; hoy factura 1.750 millones y tiene 5.000 profesionales. Resalta que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y su equipo.

Acaban de comprar, este mismo mes, la empresa Juan Luna, referente en loncheado y snacks de queso y carne. Un paso más para avanzar en verticalización...

Sí. Es una empresa que nos complementa muy bien. Sobre todo, en la parte industrial, ya que nos permite ser más flexibles en los formatos, con las mejores máquinas y profesionales. Esta compra nos complementa también en exportación y nos permite adentrarnos en una nueva gama de producto en la que no estábamos, la de quesos.

Una estrategia de adquisiciones para verticalizar que han intensificado en los últimos años...

En pocos años hemos pasado de ser una empresa especializada en porcino a una empresa de alimentación. Verticalizamos para que el producto que llega al consumidor final sea natural, que es el principal beneficio de nuestro control «del campo a la mesa».

Comenzaron con la compra de las antiguas Cárnicas Toni Josep, en 2016, que les aportó un matadero y una sala de despiece...

Esto fue el inicio de la verticalización. Antes éramos ganaderos, pero, con la compra de esta empresa, hoy Costa Food Meat, empezamos a conformar una cadena integrada. A partir de ahí, hemos seguido verticalizando. En 2017 compramos Casademont; en 2018, Industrias Cárnicas Villar; en 2019, Embutidos La Nuncia; en 2020, el 50% de Grupo Aviserrano; en 2021, Roler y La Alegría Riojana...

¿Cómo les ha ido en la pandemia de covid?

Nuestros profesionales han realizado un esfuerzo muy grande para conseguir que los supermercados estén abastecidos de productos cárnicos. Les doy las gracias porque hemos tenido que multiplicarnos y hacer jornadas muy largas para suministrar carne a todo el sector de la gran distribución.

¿Cuál ha sido la facturación?

2020 fue un buen año. En 2021 hemos aumentado facturación, pasando de 1.500 millones a 1.750. Sin embargo, en el sector porcino se ha sufrido algo más por las turbulencias de los mercados exteriores.

¿Qué piensa cuando ve que se demoniza el consumo de carne?

El sector cárnico lleva años haciendo un esfuerzo muy importante por mejorar los parámetros de bienestar animal, calidad de la carne y seguridad alimentaria, para conseguir que comer carne no sea un lujo al alcance de unos pocos. Este esfuerzo nos ha situado entre los principales referentes mundiales.

El ministro de Consumo habló en una reciente entrevista en The Guardian de macrogranjas y las asoció a peor calidad, contaminación y maltrato animal.

En nuestro caso, somos de una zona rural, de Fraga, aquí en Huesca, y somos los primeros interesados en asegurar el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental, social y económica en nuestro territorio. Nuestras granjas integradas están basadas en el modelo familiar, escuchamos a los propietarios, que son quienes mejor conocen al animal. Las empresas cárnicas españolas son líderes europeas. Estamos vendiendo a todo el mundo y somos un ejemplo a seguir en Europa en lo relativo a garantías y certificaciones de calidad y de bienestar animal.

Es un sector muy regulado...

Está muy regulado. Somos el segundo país de la Unión Europea tanto en producción como en exportación, tan sólo por detrás de Alemania. Y esto, te aseguro, no se hace ofreciendo carne de mala calidad ni maltratando animales. Para poder exportar a un país vienen a autorizarte y a auditarte. Si lo hiciésemos mal, no exportaríamos nada, no nos comprarían. Y, sin embargo, estamos llevando los productos de alimentación españoles a todo el mundo con los máximos estándares de calidad. Y te auditan y autorizan no sólo los países, a nivel Gobierno, sino también las grandes empresas de distribución.

Parte de la polémica se focaliza en el tamaño de las granjas...

En este aspecto, todo está regulado por la legislación europea, que es la más exigente de todo el mundo, y en España se cumple a rajatabla. En nuestras granjas se aplican, además, criterios muy exigentes de bienestar animal. Grupo Costa fue el primer cárnico español de porcino blanco en obtener el certificado AENOR de bienestar animal en sus granjas, mataderos, salas de despiece y fábricas de elaboración.

En la órbita de Grupo Costa hay unas 1.300 granjas...

Correcto. Nosotros somos granjeros, trabajamos en el campo y somos los primeros interesados en que todo se haga bien, incluida la conciliación familiar. Antes, cuando en una granja trabajaba sólo una familia, se trabajaban sábados, domingos, Navidad, Reyes. No se podía rotar. Nosotros promovemos instalaciones porcinas de 10-15 personas en las que se pueda rotar y tener, por supuesto, descanso y vacaciones, favoreciendo la conciliación laboral de nuestros granjeros.

¿Y en qué se concreta su compromiso con la sostenibilidad?

Estamos muy mentalizados. Hemos sido la primera empresa del sector que ha sacado una patente para sustituir el 90% del plástico por cartón reciclable. Estamos invirtiendo muchísimo dinero, entre otras cosas, en políticas de sostenibilidad para la reducción del plástico, la minimización del consumo de agua, la eficiencia energética, la utilización de energía verde, el autoconsumo, el diseño de procesos basados en economía circular, etc.

Con la compra de Juan Luna, el grupo ronda los 5.000 empleados, la mayor parte en municipios muy pequeños. ¿En qué medida sus actividades ayudan a mitigar el problema de la despoblación?

El 60% de nuestros empleados trabajan en pueblos de menos de 5.000 habitantes y ayudamos a fijar población. Antes parecía que en las zonas rurales sólo podía quedarse la gente mayor y que los jóvenes se querían ir a las capitales. Ahora, mucha población joven y muy preparada está volviendo al entorno rural para llevar granjas, fábricas de pienso, industrias cárnicas, etc. Nosotros tenemos muchos químicos, ingenieros agrónomos, informáticos, veterinarios... Y se ganan muy bien la vida. Entre nuestros objetivos figura el asentamiento al territorio potenciando el empleo de calidad y las oportunidades en el entorno rural.

¿Cuánto exporta Grupo Costa?

En torno al 65% de nuestra producción global. Estamos, en total, en 107 países.

¿Y cuáles son sus principales mercados internacionales? ¿Dónde creen que pueden aún crecer?

Estamos, sobre todo, en Europa, en Asia y en Sudamérica, que son mercados consolidados en los que estamos muy presentes. Y a futuro, miramos hacia el continente africano y hacia India, donde va a haber mucho crecimiento y donde queremos estar presentes en el medio plazo.

Además de integración vertical e internacionalización, con usted al frente, se ha impulsado la diversificación. Ya no están sólo en el sector cárnico; tienen vitivinícola, hoteles, renovables, inmobiliario...

Con el apoyo de mi familia y mi equipo de trabajo, hemos abierto líneas de actividades en las que no estábamos, y hemos impulsado aquellas que, además de la carne, ya existían en Grupo Costa como los productos fitosanitarios (Salud Vegetal Key) y la automoción.

Esta triple estrategia de integración, exportación y diversificación es la que ha hecho posible el gran crecimiento de la empresa en los últimos doce años, desde que está al frente, ¿correcto?

En 2009 la empresa facturaba 120 millones y tenía 80 empleados. El año 2021 lo cerramos en 1.750 millones de facturación y con casi 5.000 personas en plantilla.

Esta entrevista se realiza en Barbastro, en las instalaciones de la Bodega Sommos, ¿cuál es la estrategia de la compañía en el sector vitivinícola?

Nosotros estamos muy arraigados a esta tierra, a Aragón. Y, a veces, hay cosas que se hacen no solo con visión sino también con corazón. Queremos hacer vinos de calidad que impulsen la marca de Aragón en España y en el mundo. Aquí, en Barbastro, en una bodega que es además un referente arquitectónico, disponemos de 450 hectáreas de viñedo de la DO Somontano.

Quieren llevar el nombre de Aragón por todo el mundo, ¿a cuántos países exportan el vino?

Ya exportamos a 30 países. Estamos potenciando la exportación -que alcanza el 30% de la producción- y la innovación. Queremos producir vinos de la DO Somontano cada vez de mayor calidad y queremos sacar nuevos vinos. Estamos inmersos en varios proyectos de I+D.

El turismo lo ha pasado mucho peor que la agroalimentación en pandemia. Han creado también el sello Sommos Hoteles, ¿cómo les va en este nuevo sector?

Con la pandemia tuvimos que cerrar, pero, cuando nos dejaron reabrir, hemos intentado recuperar el terreno perdido y estamos contentos. Tenemos dos hoteles en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés, que tiene atractivo durante todo el año, y nos ha ido muy bien durante los meses que hemos podido estar abiertos en 2021. No estábamos en este sector; empezamos en 2017 y tuvimos que aprender.

Concesionarios de coches. Empezaron hace mucho tiempo, pero le han dado un renovado impulso en los últimos años...

Tenemos ya nueve concesionarios de automóviles y comercializamos marcas como Volvo, Nissan, Kia, Isuzu, Suzuki o Maxus.

Pandemia, falta de suministros. ¿No terminan de despegar las matriculaciones?

Si no te llegan coches por la actual crisis de suministros, siempre puedes potenciar los vehículos de ocasión. Yo siempre digo que, aparte de quejarnos, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones.

