Por qué las empresas se oponen a la tasa turística (y por qué todos deberían hacerlo)

Por si no fuese suficiente la crisis generada por la pandemia, la complicada negociación y convulsa aprobación de la reforma laboral, el incremento exponencial del coste de las materias primas y la energía, la incertidumbre que genera el anuncio de una reforma que puede disparar la presión fiscal, o la reciente aprobación de otra subida del salario mínimo interprofesional — y van tres desde 2019— en la Comunitat Valenciana tendremos que hacer también frente a la creación de un impuesto dirigido a las estancias turísticas, cuyo proceso legislativo ha agendado el Botànic para el mes de marzo de este año.

La excusa es caminar hacia un turismo sostenible y destinar la recaudación a políticas de vivienda, algo a lo que a priori nadie se puede oponer pero que merece un análisis más a fondo, para que la sociedad valenciana entienda realmente lo que esto supone.

Vaya de antemano que la denominación de tasa es errónea. Una tasa tiene como fin sufragar el coste que para una Administración Pública tiene una gestión o servicio, pero de lo que estamos hablando es llanamente de un nuevo impuesto, que pretende tener como hecho imponible que una persona escoja nuestros destinos turísticos para pasar sus vacaciones u organizar sus eventos. Una medida cuya mayor bondad, al parecer, estriba en que se emplearía en mejorar la sostenibilidad de los municipios turísticos, o incluso en mejorar la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes.

Obviando el asunto de que el sistema de caja única de la recaudación pública nos hace dudar de que el destino de este dinero vaya a ser el anunciado, sobre todo a tenor de los ejemplos que conocemos de esta «tasa» en otras autonomías, la ciudadanía de este territorio tiene que reflexionar sobre su posición con respecto a esta iniciativa. Háganlo, al menos, si coinciden con nosotros en que a todos nos interesa crear más empleo y generar actividad económica.

El motivo es muy sencillo. En la CEV estamos convencidos de que su implantación sería negativa en términos de competitividad. Es decir, sencillamente restaría visitantes a la Comunitat Valenciana. Puede que nadie deje de ir a París o Roma por pagar la cantidad requerida, pero sin duda en muchos destinos de nuestro territorio, en los que el margen de precio ya está ajustado al céntimo, sí que supondrá que los turistas elijan otras opciones. Además, implicaría un incremento del coste del destino que los turoperadores no sólo verían como negativo, sino que podrían negarse a repercutirlo sobre los clientes, lo que obligaría a los hoteles a asumir el coste. Si no me creen, pregúntenle a los hoteleros catalanes.

Pongámonos ahora en el hipotético caso de que aceptamos que la repercusión sobre el sector no fuese tan grave. ¿Por qué tenemos que penalizar a quienes nos escogen como destino para que sean ellos los que sufraguen, en teoría, el mantenimiento y la mejora de nuestro entorno?, ¿no podemos hacerlo con el largo listado de figuras impositivas que ya cargan la actividad económica? Muchas de ellas, además, como el impuesto de actividad económica, totalmente ajenas a la productividad real. ¿Son los turistas quienes deben financiar nuestras políticas, o son las administraciones quienes deberían hacer un mejor uso de los recursos públicos? Antes que crear nuevos impuestos deberíamos agotar el recorrido de la mejora en la gestión y la lucha contra la economía sumergida.

En un contexto en el que la carga fiscal soportada por las empresas españolas es 7,7 puntos porcentuales superior a la media europea y en el que en el caso de la Comunidad se sitúa 11,7 puntos por encima de la media nacional y 21,7 puntos por encima de la media de la UE, no podemos obviar el ánimo puramente recaudatorio de esta medida.

Creo sinceramente que los esfuerzos de la Administración Pública valenciana deberían centrarse en una imperiosa mejora de la agilidad administrativa, que permita que los esperados fondos europeos sean efectiva y oportunamente empleados en proyectos que impulsen la sostenibilidad y la innovación que el sector y la economía de nuestra autonomía requieren. Esto sí que sería un revulsivo y un punto de inflexión en la mejora tanto de nuestro modelo turístico como en la gestión de su impacto medioambiental. Terminar con la injusta infrafinanciación que seguimos soportando, y cuya solución depende de la voluntad política, también ayudaría. ¿No creen?

Cuestiones técnicas aparte, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del momento elegido para esta regulación. Sinceramente, ¿era necesario plantear este impuesto después de casi dos años de crisis? Dos años en los que el sector económico que más ha sufrido ha sido el turismo, en toda la plenitud de su cadena de valor (comercio, hostelería, alojamiento, transporte discrecional, cultura, deporte, etc.). Las formas y los tiempos importan, y la sensibilidad hacia quienes han padecido y siguen padeciendo el cierre de sus negocios y la pérdida de sus empleos, es quizás, lo que más haya dolido a un sector que mantiene a más de 20.000 personas en ERTE. Hablar de recuperación con estas cifras y muchos negocios trabajando a medio gas o cerrados no es, como poco, tener una visión muy alejada de la realidad.

Muestra de ello es que la campaña de rechazo a la tasa, que ha unido a todo el sector y que surgió en el seno de la CEV, está siendo apoyada con las firmas no sólo de propietarios de hoteles y empresarios, sino también de trabajadores y trabajadoras que entienden, mejor que nadie, que estas medidas son todo lo contrario a lo que necesitan. Ya son más de 2.300 las firmas recogidas.

El turismo de la Comunitat Valenciana desgraciadamente ya está acostumbrado a ser la diana de planteamientos ideológicos agresivos contra un motor económico fundamental para este territorio. Estamos cansados de escuchar críticas a un modelo turístico que, sin ser perfecto, es el más competitivo a nivel mundial según la Organización Mundial del Turismo, genera miles de puestos de trabajo, y, sencillamente, soporta una parte imprescindible de la economía no ya sólo de la Comunitat Valenciana, sino de toda España. Son hechos que se ignoran, y ante esta actitud al menos deberíamos conocer cuáles son las alternativas.

Desde la CEV consideramos que los impulsores de este impuesto deberían retomar la senda de la colaboración público privada, de la negociación y del consenso, que tantos buenos frutos está dando en otros ámbitos en la Comunitat Valenciana y que, en definitiva, es el único camino para que las cosas funcionen.