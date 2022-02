Se busca empleado formado y con actitud

¿Cómo es posible que habiendo 151.179 personas en el paro en la provincia de Alicante las empresas tengan dificultades para encontrar mano de obra? Esa es la gran pregunta a la que se enfrentan los diferentes sectores económicos de este territorio. El primero en levantar la voz de alarma fue la hostelería, que este pasado verano no conseguía personal para atender a los clientes que llegaban a los restaurantes, y ahora, sin ir más lejos, busca 4.000 solo para afrontar la próxima campaña en Benidorm. Pero aquello solo fue la punta de un iceberg de grandes dimensiones, toda vez que después también han llegado las quejas de la construcción o el transporte, hasta alcanzar a la práctica totalidad de las actividades. En el fondo de esta cuestión conviven la falta de personal adecuadamente formado, y también las condiciones laborales de algunos empleos, que los convierten en poco atractivos para trabajar. Un problema complejo de difícil solución, que está limitando las posibilidades de crecimiento de algunos sectores justo en estos momentos decisivos de recuperación pospandémica.

La hostelería incrementaba el pasado verano la contratación un 73% con relación al año anterior, situándose, sin embargo, todavía un 28% por debajo de la campaña de 2019. Pero, al contrario de lo que se pudiese pensar, no fue por falta de trabajo, sino por las complicaciones para encontrar mano de obra. Así lo denunciaba la presidenta de la asociación provincial de empresarios del sector (Aphea), Mar Valera, quien aseguraba que, a pesar de que los establecimientos estaban incluso dispuestos a contratar a personal sin experiencia, no lo encontraban. Para este año la situación amenaza con repetirse, hasta el punto de que en Benidorm han puesto en marcha una campaña para contratar a camareros, que incluye alojamientos a precios muy ventajosos.

«La patronal debe cambiar su discurso y ofrecer unos empleos de mayor calidad» Paco García, Secretario de CC.OO en L’Alacantí-Les Marines

«Lo que hay que hacer es mimar a los trabajadores y que tengan unas condiciones dignas» Yaissel Sánchez, Secretaria de UGT en L’Alacantí-Les Marines

«Trabajamos para adaptar la oferta formativa a lo que demandan las empresas» Manuel Gomicia, Director General de formación profesional

También los hoteles se enfrentan al mismo problema, con una situación que se ha agudizado a raíz de que muchos empleados hayan recurrido a otros sectores por el impacto que la pandemia ha tenido en el turismo. La secretaria general de la patronal autonómica Hosbec, Nuria Montes, no considera que obedezca a las condiciones laborales, «porque nuestro convenio ya contempla que el 80% de los trabajadores tienen que ser fijos».

El comercio, por su parte, no está encontrando tantas dificultades, aunque el presidente de la federación provincial Facpyme, Carlos Baño, alerta de que existe un problema con los oficios de toda la vida y también con la cultura del esfuerzo, sobre todo porque los padres y madres están orientando a sus hijos hacia la Universidad en detrimento de la Formación Profesional.

Otro de los sectores que ha levantado la voz de alarma es el de la construcción. La patronal de la obra pública Fopa, con su presidente al frente, Javier Gisbert, aseguraba recientemente que en la provincia van a hacer falta 35.000 trabajadores en los próximos cinco años para cubrir la demanda de las empresas.

El transporte provincial también requiere de un millar de conductores, debido, según el secretario general de la federación valenciana del sector (FVET), Carlos García, a la falta de vocaciones entre los jóvenes, que es la población que podría estar más dispuesta a soportar largos desplazamientos y tiempo sin ver a la familia.

Pero no se trata solo de un problema que se cebe con este tipo de sectores, sino que la industria también se encuentra afectada, en este caso, principalmente, por falta de mano de obra cualificada. Así lo señala Marián Cano, presidenta de la patronal nacional y autonómica del calzado, quien destaca que se ha roto el relevo generacional y que hacen falta perfiles más tecnológicos en este contexto de incremento de la digitalización.

Justo lo mismo que está sucediendo en el textil, en palabras del presidente de los empresarios en la Comunidad (Ateval), Pepe Serna, quien recuerda que el sector está firmando acuerdos con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el instituto tecnológico Aitex o el centro de formación profesional Cotes Baixes de Alcoy, tratando de garantizar trabajo a los jóvenes que acaben sus estudios.

«Estamos hablando con la Generalitat para tratar de encontrar soluciones» Salvador Navarro, Presidente de la patronal valenciana

«El empleo se ha reducido en el sector, pero no hay gente para control numérico» David Beltrá, Presidente de la patronal del mármol

«Hay sectores que no son apetecibles, pero suponen una forma de ganarse la vida» Juan Riera, Presidente de la Cámara de Alicante

El secretario general de la patronal del metal (Fempa), Luis Rodríguez, también hace alusión a las nuevas necesidades de las empresas en materia de profesionales que puedan atender los cada vez más sofisticados equipos productivos, mientras que tanto el plástico como el juguete, según explica el director general de la patronal nacional de este último sector, José Antonio Pastor, tienen dificultades para encontrar especialistas en moldes, para lo que se están organizando cursos en el centro de FP de Ibi y el instituto tecnológico Aiju. El mármol, en palabras del presidente de la patronal provincial, David Beltrá, tiene su particular via crucis con los expertos en máquinas de control numérico.

«Hay personas que no quieren trabajar pese a encontrarse en situación de desempleo» Mar Valera, Presidenta de la patronal hostelera

«La pandemia ha agudizado los problemas que ya teníamos para encontrar empleados» Nuria Montes, Secretaria de la patronal hotelera

«Antes la gente se jubilaba en este sector, pero ahora lo consideran un oficio de paso» Carlos Baño, Presidente de la patronal del comercio

Conocidas las necesidades sectoriales, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, reconoce que la situación es complicada y que está teniendo consecuencias negativas para las empresas. En primer lugar, por el déficit de profesionales cualificados para cubrir determinados puestos de trabajo. Pero el problema no queda aquí, porque también hay falta de mano de obra en oficios que no requieren, ni de lejos, tanta preparación. «Hay sectores que, por tener unas condiciones más duras, el hecho de trabajar al aire libre o los fines de semana, no resultan atractivos. Antes, como sucedía con la construcción o el transporte, este déficit se podía cubrir con trabajadores de otros países, pero la pandemia y las restricciones de movilidad lo han complicado todo», enfatiza.

Para el presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, la solución pasa por «incidir al máximo en la formación, involucrándonos tanto los sectores afectados como las instituciones públicas».

«Tenemos un grave problema de falta de personal para los próximos cinco años» Javier Gisbert, Presidente de los constructores

«La profesión está envejecida debido a la falta de vocaciones entre la gente joven» Carlos García, Secretario de los transportistas

«Es necesaria una formación adecuada para recuperar el relevo generacional» Marián Cano, Presidenta de la patronal del Calzado

Una opinión que comparten los sindicatos, aunque con matices. Así, tanto Paco García, secretario de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, como Yaissel Sánchez, responsable de UGT en la misma demarcación, reclaman la necesidad de que las empresas mejoren sus condiciones laborales y huyan de la precariedad, lo que, aseguran, contribuiría de manera eficaz a terminar con los problemas de falta de mano de obra que vienen denunciando los diferentes sectores.

«Estamos ofreciendo salidas laborales a los jóvenes que terminan sus estudios» Pepe Serna, Presidente de la patronal del textil

«El problema crece a medida que se modernizan los procesos productivos» Luis Rodríguez, Secretario de la patronal del metal

«Nuestras dificultades se concentran en la falta de especialistas en moldes» José Antonio Pastor, Director General de la patronal del juguete

¿Y qué se hace desde la Administración? Manuel Gomicia, director general de Formación Profesional de la Generalitat, destaca que se está realizando un esfuerzo por atender las necesidades de mano de obra cualificada por parte de las empresas a través de la formación dual, y también por convencer a los jóvenes para que apuesten por este tipo de ciclos, por su alto nivel de empleabilidad. Así, subraya que, en los últimos tres años, la matrícula se ha incrementado un 30% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar los 110.000 alumnos. En el caso concreto de la provincia de Alicante, sólo en el último año se ha pasado de 30.000 a 35.000 matrículas.