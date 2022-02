Reskilling para potenciar el talento digital

El sector tecnológico sufre una de las brechas más importantes entre oferta y demanda. Es una realidad en toda Europa en la que se estima que el 64% de las grandes corporaciones y el 56% de las pymes tienen problemas para encontrar talento con conocimientos tecnológicos, según un estudio de Salesforce. En concreto, en España, las cifras de desocupados crecen mientras que, por otro lado, se calcula que existen más de 70.000 vacantes en España sólo referentes al sector TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación-, según Digitales, la Asociación Española para la Digitalización. Una cifra que la Asociación Española de Inteligencia Artificial IndesIA eleva a 90.000 vacantes relacionadas con datos e Inteligencia Artificial en los próximos tres años.

La digitalización, que es una necesidad imperante para las empresas y los propios trabajadores, ha supuesto que las estructuras de empleo se vean modificadas. En la actualidad, las compañías no solo se enfrentan a la falta de talento en competencias digitales, sino que también deben lidiar con la difícil retención del mismo. Y es que los perfiles cualificados en tecnología, especialmente los seniors, tienen una mayor capacidad para cambiarse de compañía de forma continua, lo que supone, además, un desafío para la continuidad de los proyectos y la productividad de las empresas.

Ante esta situación cabe preguntarse qué puede hacer la industria para revertir la tendencia. Si las compañías ponen sus esfuerzos en reclutar sólo al personal especializado y altamente cualificado, seguirán formando parte de este círculo vicioso.

En este ecosistema, las empresas deben apostar por encontrar nuevo talento a través de los procesos de reconversión o el conocido como reskilling. Es la oportunidad de apostar por aprendices digitales, perfiles profesionales que, sin una trayectoria técnica previa, tienen capacidad para reinventarse y convertirse en el tipo de profesionales que demandan las pymes y consultoras hoy en día. Hablamos de profesiones ligadas con la especialización en datos, ciberseguridad y desarrollo no-code.

Para ello, se necesita impulsar nuevas iniciativas de formación que preparen y reciclen a estos profesionales, como las llevadas a cabo de forma estatal con la modernización de la Formación Profesional o el lanzamiento de nuevos cursos especializados por parte de escuelas de formación punteras.

No se trata de buscar el talento existente en el mercado, sino de identificar el potencial, apostar por él y validar que es un perfil apto para cubrir el puesto técnico, un proceso de reconversión en el que los alumnos deberán implicarse en la formación y las empresas deberán acostumbrarse a unos procesos de reclutamiento más dilatados. Es decir, los procesos pueden extenderse entre tres y seis meses, en los que las primeras semanas o meses el personal esté focalizado en una formación tipo bootcamp donde adquiera los conocimientos básicos y aprenda a enfrentarse a retos (que podrían estar basados en casos reales de la propia empresa para la que va a trabajar), y posteriormente pase a trabajar de manera guiada con un acompañamiento por parte de los propios tutores con los que ha estado aprendiendo, para que la incorporación a su nuevo puesto de trabajo se haga de la manera más escalonada y productiva posible.

El cambio en materia formativa no tiene precedentes: las nuevas tecnologías han traído consigo nuevos puestos de trabajo que no requieren de estudios superiores, pero sí de la familiarización con las nuevas tecnologías. Es un momento de oportunidades para ambas partes: para los perfiles no técnicos porque se abre la posibilidad de reinventarse, ya que nunca es tarde para aprender una nueva profesión. Y para las empresas que, en vista de la falta de talento, miran con optimismo a estos nuevos profesionales que se especializarán en algunas de las áreas más demandadas para sumergirse de lleno en un mercado laboral deseoso de incorporar fichajes.