«Para los ciegos resulta fundamental que no nos desenganchen del tren de la información»

¿Qué supone para el Grupo Social ONCE haber inaugurado dos nuevas sedes en la provincia de Alicante?

Lo más importante es que estamos volviendo a la vida, en lo que esperamos que sean los últimos coletazos de la pandemia. Hemos pasado dos años muy malos, como todos los ciudadanos. Inaugurar dos sedes, en Elche y Elda, es muy importante para nosotros. Para mí también es especial porque fui director de la ONCE en Alicante, fue mi primer destino. Conozco bien a la gente de esta provincia. La sede de Elche es nueva y la de Elda se ha renovado por completo. Son totalmente accesibles, como no puede ser de otra forma. Queremos que los ciudadanos vengan para que les preguntemos qué podemos hacer por ellos.

Junto a los invidentes, desde la ONCE también prestan mucha atención a las personas con baja visión...

Hemos detectado que parte de la sociedad entiende que la ONCE solo es para ciegos totales y eso no es cierto. Siempre hemos atendido a personas con deficiencia visual, por encima de una décima parte de la visión. Hay muchas personas con deficiencia visual a las que podemos ayudar si se acercan. En muchos casos, cuando vienen ya es tarde porque han perdido un tiempo importante. Podemos ayudar a los niños en su educación y a los adultos a tener alternativas laborales si no las tienen en estos momentos.

"Es un orgullo para nuestro país y para la sociedad española contar con el primer empleador para personas con discapacidad del mundo"

¿Cuáles son sus principales recursos a la hora de buscar empleo a los que acuden a sus instalaciones?

En primer lugar, buscamos empleo en la venta de nuestros productos de juego. Tenemos 19.000 vendedores en España. Todos cuentan con alguna discapacidad, no solo visual. También buscamos otro tipo de empleo a través de la ONCE y de la Fundación, que convence a empresarios para formar empleados con discapacidad. Contamos igualmente con un grupo específico de empresas, Ilunion, que está volviendo a crear empleo. Nuestras tres patas, de hecho, están creando empleo. Es un orgullo para nuestro país y para la sociedad española contar con el primer empleador y mantenedor de puestos de trabajo para personas con discapacidad del mundo. Del mismo modo, somos el cuarto empleador no público en España en global, con más de 72.000 trabajadores.

¿De qué manera están desarrollando las tecnologías accesibles?

Son vitales para todas las personas. Y para nosotros, los ciegos, es fundamental que no nos dejen atrás, desenganchados del tren de la información. Hoy todo es digital, hay que estar conectados con todas las administraciones. Es una lástima que se utilicen sistemas diferentes. Antes de crear una herramienta tecnológica, cualquier Administración o empresa tiene que pensar en todos los ciudadanos para que nadie se descuelgue. Los sistemas informáticos tienen que ser accesibles para toda la ciudadanía.

Otra de las labores fundamentales que realizan es la de la formación, ¿qué puede contar sobre ello?

Los ciegos nos formamos desde niños. También estamos enseñando a nuestras personas mayores a utilizar las tecnologías desde sus casas, en las que muchas veces están solas. Necesitamos que los canales, las herramientas y las webs sean accesibles. Cualquiera de nosotros será mayor mañana, es lo mejor que nos puede pasar, y recurriremos a tecnologías accesibles. Es posible que con el tiempo adquiramos una discapacidad. Acabamos de cerrar un acuerdo con RTVE, por ejemplo, sobre aplicaciones tecnológicas y webs accesibles. Tenemos que navegar con libertad y orientación.

"Los ciegos leemos mucho más que la media del país, a través del braille o de los libros grabados con voz"

Al margen del acuerdo que nombra con RTVE, ¿con qué otras empresas mantienen una colaboración?

Antes era imposible que un padre ciego pudiera repasar una lección con sus hijos. Hoy se puede hacer descargando un libro grabado o utilizando altavoces inteligentes, gracias a los acuerdos que tenemos con Amazon o Google. Las personas mayores que están solas en sus casas pueden leer un libro a través de Alexa. Eso es muy importante para no sentirse solos. Los ciegos leemos mucho más que la media del país, a través del braille o de los libros grabados con voz. Hay más de 70.000 títulos grabados en nuestra biblioteca que compartimos con nuestros ciegos y con los de otros países.

La pasada semana también recibieron una visita muy importante para ustedes por parte de Microsoft...

Sí, uno de sus vicepresidentes realizó un viaje a España y, junto a La Moncloa, nos visitó a nosotros. Vio cómo formamos a las personas con discapacidad para que tengan un futuro. Contamos con un centro tecnológico en Madrid que educa de cara al empleo. En el Congreso de los Diputados también se ha aprobado una iniciativa presentada por el ministro de Consumo para que los productos alimenticios o médicos cuenten con una señalética en braille. Esto es muy importante a la hora de que una persona ciega pueda suministrar un medicamento a su hijo. Nos hace la vida más segura e iguala las oportunidades.

Dos nuevas sedes en Elche y Elda El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha aprovechado su visita de esta semana a la provincia para inaugurar dos nuevas sedes, en Elche y Elda. La primera de ellas supone un estreno, al tratarse de un nuevo edificio, mientras que en la segunda se ha llevado a cabo una remodelación total. La nueva agencia de la ONCE en Elche permitirá intensificar la atención que reciben más de 400 personas ciegas o con baja visión enmarcadas en su zona de influencia. Situada en el número 2 de la calle Antonio Antón Asencio de la ciudad ilicitana, sus modernas instalaciones ofrecen servicios de más calidad para lograr el apoyo necesario que requiere la inclusión. Aulas de rehabilitación, de accesibilidad y para el manejo de las nuevas tecnologías adaptadas se ubican en un edificio que cuenta con amplios espacios para la realización de actividades, talleres y sesiones informativas. Actualmente, la ONCE cuenta con 200 trabajadores en Elche, de los que 192 son agentes vendedores. A ellos se suman tres auxiliares administrativos, un trabajador social, dos comerciales, el director, Daniel Botella Hurtado, y una persona que colabora con él. En la ciudad ilicitana se ofrecen servicios sociales a más de 400 afiliados, entre los que se incluyen catorce escolares en distintas etapas de formación. El actual director nació en Elche en 1993 y fue vendedor de la ONCE entre 2011 y 2020. Actualmente comparte su labor al frente de la agencia con los estudios universitarios que realiza de Administración y Dirección de Empresas. Por su parte, en la nueva sede de Elda se espera que se preste atención a cerca de 300 personas, con edades comprendidas entre los dos y los 96 años. Situadas en la calle Cervantes, 30, las instalaciones han sido completamente remodeladas para ofrecer servicios de mayor calidad. Al igual que sucedió en Elche con el alcalde, Carlos González, el regidor de Elda, Rubén Alfaro, acompañó a Carballeda durante la inauguración. La directora de la ONCE en la provincia de Alicante, Estela Medina, participó igualmente en ambos actos, que se completaron con una exposición de material tiflotecnológico y adaptado. La agencia de Elda tiene adscrita las demarcaciones del Medio y Alto Vinalopó, con 18 localidades, y cuenta actualmente con 117 vendedores, de los cuales 86 tienen contrato indefinido y los otros 31, contrato temporal. Además, de estos 117 vendedores, 26 de ellos también son afiliados de la ONCE. Entre las cerca de 300 personas que reciben atención, se encuentran veinte estudiantes del Centro de Recursos Educativos en Alicante, una de las cinco instalaciones de estas características que hay repartidas por el territorio nacional. La andadura de la ONCE en Elda comenzó en 1945 y su actual director es Carlos Carrazoni.

El modelo de economía social en el que participa la ONCE, ¿es una referencia a nivel internacional?

Los eurodiputados de la Comisión de Empleo y Servicio Social de la Unión Europea han supervisado la labor que hacemos en ese terreno. Les hemos enseñado, entre otras cuestiones, que en España existe una agencia de noticias, como Efe o Europa Press, en la que la mitad de los periodistas tienen una discapacidad: Servimedia. Genera noticias de todo tipo, pero sobre todo sociales y relacionadas con la discapacidad. No hay otra igual en el mundo. Por cierto, a los eurodiputados los alojamos en uno de los hoteles de nuestra cadena, que cuenta con 28 establecimientos, todos accesibles.

"Trabajamos con muchas universidades y hospitales de España en procesos de investigación relacionados con problemas concretos del ojo y la ceguera"

¿Está al tanto de los logros científicos que está consiguiendo la UMH sobre la recuperación de la visión?

Trabajamos con muchas universidades y hospitales de España en procesos de investigación relacionados con problemas concretos del ojo y la ceguera. Lo que ha logrado la UMH es un avance importantísimo, ya no solo a nivel ocular, sino para la salud en general. En España contamos con investigadores muy importantes. Bastantes de ellos, por desgracia, se han tenido que ir a otros países. Eso demuestra lo que podemos hacer cuando disponemos de recursos, ayuda y confianza, lo que se puede extrapolar a los ciegos.

Más allá de la inauguración de las dos sedes de esta semana, ¿qué relación mantiene la ONCE con Alicante?

Nosotros nacimos hace 83 años, en plena Guerra Civil, y hemos sido un ejemplo para todo el mundo. Lo hemos logrado con aportaciones como las de la sociedad alicantina, que está muy implicada con lo que hace la ONCE. De hecho, en Alicante contamos con un centro de recursos educativos muy importante, ya que solo hay cinco que reúnan estas características en todo el territorio español.