El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha aprovechado su visita de esta semana a la provincia para inaugurar dos nuevas sedes, en Elche y Elda. La primera de ellas supone un estreno, al tratarse de un nuevo edificio, mientras que en la segunda se ha llevado a cabo una remodelación total.

La nueva agencia de la ONCE en Elche permitirá intensificar la atención que reciben más de 400 personas ciegas o con baja visión enmarcadas en su zona de influencia. Situada en el número 2 de la calle Antonio Antón Asencio de la ciudad ilicitana, sus modernas instalaciones ofrecen servicios de más calidad para lograr el apoyo necesario que requiere la inclusión. Aulas de rehabilitación, de accesibilidad y para el manejo de las nuevas tecnologías adaptadas se ubican en un edificio que cuenta con amplios espacios para la realización de actividades, talleres y sesiones informativas. Actualmente, la ONCE cuenta con 200 trabajadores en Elche, de los que 192 son agentes vendedores. A ellos se suman tres auxiliares administrativos, un trabajador social, dos comerciales, el director, Daniel Botella Hurtado, y una persona que colabora con él. En la ciudad ilicitana se ofrecen servicios sociales a más de 400 afiliados, entre los que se incluyen catorce escolares en distintas etapas de formación. El actual director nació en Elche en 1993 y fue vendedor de la ONCE entre 2011 y 2020. Actualmente comparte su labor al frente de la agencia con los estudios universitarios que realiza de Administración y Dirección de Empresas.

Por su parte, en la nueva sede de Elda se espera que se preste atención a cerca de 300 personas, con edades comprendidas entre los dos y los 96 años. Situadas en la calle Cervantes, 30, las instalaciones han sido completamente remodeladas para ofrecer servicios de mayor calidad. Al igual que sucedió en Elche con el alcalde, Carlos González, el regidor de Elda, Rubén Alfaro, acompañó a Carballeda durante la inauguración. La directora de la ONCE en la provincia de Alicante, Estela Medina, participó igualmente en ambos actos, que se completaron con una exposición de material tiflotecnológico y adaptado. La agencia de Elda tiene adscrita las demarcaciones del Medio y Alto Vinalopó, con 18 localidades, y cuenta actualmente con 117 vendedores, de los cuales 86 tienen contrato indefinido y los otros 31, contrato temporal. Además, de estos 117 vendedores, 26 de ellos también son afiliados de la ONCE. Entre las cerca de 300 personas que reciben atención, se encuentran veinte estudiantes del Centro de Recursos Educativos en Alicante, una de las cinco instalaciones de estas características que hay repartidas por el territorio nacional. La andadura de la ONCE en Elda comenzó en 1945 y su actual director es Carlos Carrazoni.