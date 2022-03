Las amenazas del entorno (I)

Muchos de ustedes, empresarios, profesionales o personas con inquietudes, sabrán lo que es un DAFO. Para los que no lo sepan, ésta es una herramienta de análisis estratégico que se utiliza en el mundo de los negocios. Es como un chequeo tanto interno como externo de la empresa donde se analizan las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y que sirve para conocer su situación real dentro del mercado. No es numérica. Es un análisis más centrado en el posicionamiento, las propuestas de valor, la innovación, el estudio de la competencia, del mercado y también de los elementos que pueden condicionar su desarrollo a través del entorno.

En general, el concepto «amenazas» dentro del DAFO suele determinar riesgos potenciales que podrían darse sobre los que tenemos poca o nula capacidad de actuación. Son principalmente riesgos con una moderada o baja probabilidad de existencia, pero que, si se dan, pueden suponer un reto difícil o en algunos casos un problema de grandes dimensiones para la compañía.

Soy de los que piensan que, desde hace dos años, lo que está sucediendo en el mundo supone una confluencia de amenazas potenciales convertidas en realidad y, por ello, nos encontramos en un momento clave tanto para nuestras empresas como para las personas.

Voy a enumerar las cuatro principales amenazas que pienso que estamos afrontando en la actualidad.

La primera y más importante es la pandemia mundial por el covid. La humanidad no había vivido nada igual desde la mal llamada «gripe española», que asoló el mundo entre 1918 y 1920. Las estimaciones hablan de entre 40 y 50 millones de muertes en todo el mundo y, fíjense, el motivo por el que se denominó gripe española fue porque nuestro país fue el único que se hizo eco de esta pandemia cuyo epicentro no se sabe a ciencia cierta si fue en Francia en 1916 o en China en 1917. En esa época, el mundo estaba centrado en la Primera Guerra Mundial y, en todos los países en conflicto, la censura evitó la publicación de informes que, en España, por su neutralidad, sí salieron a la luz, y eso nos llevó a la falsa denominación de gripe española.

El caso es que el mundo llevaba un siglo sin vivir nada parecido y, por lo tanto, el covid está suponiendo probablemente el mayor reto al que la humanidad se está enfrentando en los últimos cien años. Las consecuencias de la pandemia las conocemos todos, tanto en la parte del sufrimiento y el dolor por la pérdida de seres queridos como por los daños colaterales en salud, situaciones cercanas al colapso en los servicios sanitarios y las enormes consecuencias para las personas también en su trabajo y en las empresas, que en la mayoría de los casos han logrado sobrevivir, aunque muchas hayan perdido ventas, reservas o incluso empleos.

Tras la llegada de las vacunas y aun viviendo alguna de las olas que nos siguen afectando, en un contexto de intento de vuelta a una cierta normalidad o estabilidad nos llegó hace un año el problema de los suministros.

El brutal parón que vivió la economía mundial en 2020 y el reinicio de operaciones con fuerza llevó a una rotura de stocks en muchos productos a nivel mundial. La falta de muchos componentes afectó a la producción en diversos sectores como la tecnología o la fabricación de coches, por ejemplo. En algunos casos, fábricas han tenido que para la producción o por falta de suministros o por el retraso en la llegada de los mismos, motivada a su vez por el problema del transporte a nivel mundial, especialmente en los contenedores por barco que es el principal sistema de transporte de mercancías a nivel mundial cuyo precio ha experimentado una exponencial subida al multiplicar en el período 2019-2021 su precio por diez.

En tercer lugar, hace ya meses que, por motivos que las personas de a pie no llegamos a entender, la energía está viviendo una escalada de precios sin precedentes en la historia. Esta escalada que puede parecer no tener fin va pulverizando récords del precio de la luz y esto nos afecta como ciudadanos y, por supuesto, también a nuestras empresas.

La consecuencia principal de esta segunda y tercera amenaza se traduce en una subida de precios «de todo» que a finales de enero se preveía por el Instituto Nacional de Estadística en el 6% para 2022, y que con la cuarta amenaza ya en el mes de marzo se prevé que se irá al 10%, la mayor subida después de muchos años donde la palabra inflación había salido de nuestra mente.

Pero para lo que no estábamos preparados en absoluto era para prever una guerra dentro de Europa, que es la cuarta gran amenaza que está viviendo el mundo. No hemos vivido en Occidente un conflicto de estas dimensiones desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace 77 años. La guerra de los Balcanes durante los años 90 fue dramática, pero no tenía los riesgos potenciales que tiene ésta ni supuso una migración como lo que está pasando en Ucrania, donde la cifra de refugiados ha superado ya los 2.000.000 de personas, cifra no vista desde la Segunda Guerra Mundial.

Por todo ello, por la confluencia y simultaneidad de estas cuatro amenazas relacionadas con nuestro entorno, considero que estamos viviendo un reto sin precedentes en la historia de la humanidad.

Está en juego nuestro modelo de vida, nuestras costumbres, nuestro bienestar y nuestra capacidad para afrontar las dificultades más complejas. Es el momento de la resiliencia. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros para superar estas grandes dificultades. Nos tenemos que adaptar porque sería un tremendo error pensar que las cosas van a volver a ser como antes «porque sí», porque nos lo merecemos. Eso es una aspiración deseable, pero pienso que del todo irreal. Viene una época dura donde tendremos que reinventarnos como personas, como profesionales y como empresarios, y los que antes lo hagan antes se pondrán a trabajar bajo ese nuevo paradigma de incertidumbres. Quejarnos no nos va a llevar a ningún sitio porque, además, no hay un único responsable. Los empresarios tenemos la obligación de impulsar nuestros negocios y generar en la organización un estado de ánimo que lleve a la motivación de nuestros colaboradores y grupos de interés. Es el momento del Liderazgo Superlativo.