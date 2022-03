«La solución a la crisis energética es una rebaja de impuestos»

¿Qué balance hace de la edición de Futurmoda recién terminada?

Ha ido como esperábamos, los dos días han tenido un buen nivel. Hemos recuperado prácticamente el nivel previo a la pandemia. Estamos consolidando la recuperación, aunque la invasión de Ucrania lo ha ralentizado todo. El empresariado está ilusionado y la población tiene muchas ganas de volver a la normalidad, tanto a la hora de producir como de visitar ferias.

¿Podemos afirmar que se ha recuperado la actividad ferial?

En Milán vimos una recuperación notable. En Futurmoda ya digo que nos hemos acercado a los niveles previos a la crisis sanitaria. También estuvimos en Nueva York. Allí fue más flojo pero, en general, vamos por el camino correcto de recuperación en todos los niveles, tanto en expositores como en visitantes. Ahora las perspectivas son malas en cuanto al consumo por la guerra demencial de Rusia.

¿Cómo está afrontando el sector de los componentes del calzado la crisis energética?

Nuestro sector, como todos los que consumen energía, no tiene solución. Es el Gobierno, a través de la UE, el que tiene que aportar una rebaja de impuestos. Es una decisión política, no empresarial o económica. Nos movemos en el corto plazo, por desgracia. Utilizar otro tipo de energías ya conllevaría una actuación a largo plazo.

¿Cuáles son las otras grandes preocupaciones del momento?

Estamos preocupados por la devolución de los créditos ICO de la pandemia que hay que afrontar ahora. Las previsiones de costes y remanentes se han caído con la crisis económica. Las empresas del sector están al límite y no disponen de capital para devolver los ICO. A ello hay que sumar igualmente los precios de las materias primas.

También hay que tener en cuenta los problemas logísticos...

Afortunadamente, no trabajamos con productos perecederos, por lo que no dependemos de un flujo rápido. Llevamos una semana de retraso en el servicio, que puede pasar a ser de semana y media o dos. Eso se puede afrontar con el stock de los almacenes, pero más tiempo no. Hay secciones que tendrían que parar la producción si no fluyen las mercancías.