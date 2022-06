Fernando Canós (Sabadell): «O tienes una buena oferta de servicios digitales, o estás fuera del mercado»

Hace un año que Fernando Canós (Chilches, Castellón, 1964) sustituyó a Jaime Matas al frente de la denominada Territorial Este del Banco Sabadell, que engloba a la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Unas autonomías donde la entidad tiene una presencia especialmente significativa, tras quedarse con el negocio de la CAM. A pesar de la enorme cuota que ya acumula en la provincia, Canós se muestra confiado en poder seguir ganando terreno y defiende el giro digital impulsado por el nuevo CEO del banco, César González-Bueno, eso sí, sin dejar a nadie atrás. El ejecutivo ve la economía de la zona «sólida» a pesar de todas las incertidumbres que acechan en el horizonte y descarta que la subida de tipos pueda provocar problemas de morosidad.

En menos de un año y medio la situación del Sabadell ha cambiado por completo. De cotizar en mínimos y bordear las pérdidas, han pasado a adelantar sus objetivos de rentabilidad. ¿Cree que el tiempo les ha dado la razón en su decisión de no aceptar la oferta de fusión con BBVA?

Creo que el tiempo nos ha dado la razón, pero no porque lo diga yo, sino porque los datos así lo están refrendando. Estamos hablando que en aquel momento el valor del banco estaba en 1.800 millones cuando, hoy por hoy, gracias al plan estratégico impulsado por nuestro CEO, está en torno a 4.300 millones. El mercado está reconociendo que podemos viajar solos y que somos una entidad sólida.

¿Cuál ha sido la clave de ese cambio radical?

Podríamos hablar del cambio que ha habido dentro de la estructura del banco. Hemos dado un empuje a la especialización, porque ya hay muchas operaciones, las más simples, que los clientes hacen solos. Cuando alguien va a un banco es porque busca a un especialista. Hablamos de especialistas en empresas y, en el caso de los particulares, de especialistas en el tema hipotecario, en ahorro / inversión –donde hemos hecho un acuerdo con una de las principales gestoras a nivel mundial, como es Amundi, que ha reforzado mucho esta especialidad-, y en protección, los seguros. Todo lo que está fuera de ahí está ya muy automatizado para poderse hacer a través del móvil o la banca a distancia, que es otro de los vectores de crecimiento que tenemos.

¿Qué papel juega la territorial Este en la estrategia del banco?

La territorial Este juega un papel más que fundamental. Somos más del 25% de la aportación del margen y de volúmenes de negocio del banco, con lo que somos clave. Además, dentro de la territorial tenemos núcleos como Alicante, donde tenemos cuotas elevadísimas. La territorial Este es uno de los referentes que tiene el banco para su negocio, no podemos fallar.

Precisamente por lo que ha comentado, por la elevada cuota de mercado que ya tienen, ¿dónde creen que pueden aumentar su negocio en la zona?

Es cierto, tenemos una gran cuota de mercado, pero no la tenemos toda y aquí hay distintas teorías. Es decir, cuanta más cuota tienes, más posibilidad de comer cuota tienes. Por ejemplo, el 50% de las nuevas captaciones de clientes vienen de la zona de Alicante. ¿Por qué? Porque cliente llama a cliente. Cuando uno tiene mucha cuota, tiene mucha presencia y mucho nombre, lo que ayuda a la hora de crecer, como lo estamos haciendo en los últimos años.

¿Cómo están acogiendo los clientes el giro digital del banco?

No es que el cliente lo acoja o lo deje de acoger, es que es una exigencia que nos están dando. Todos valoramos nuestro tiempo y, o tienes una buena oferta de servicios digitales, o estás fuera del mercado. El año pasado el 30% de las cuentas que se abrieron a nivel de todo el sistema financiero fueron digitales. Los clientes quieren utilizar métodos fáciles para la comunicación con el banco, porque para ellos el tiempo es importante. Nosotros acabamos de lanzar ahora la «cuenta con todo», que es una cuenta digital que no tiene condiciones y tampoco comisiones, pero, en contraposición con otras cuentas, que son meramente digitales y que no puedes acercarte a la oficina para nada, en este caso también cuentan con la posibilidad de acudir a nuestros especialistas para poder contratar una hipoteca o contratar un depósito o un plan de ahorro.

¿Tienen pensado lanzar más productos digitales?

Si no digitales, sí que tengan un componente digital. La pandemia nos ha ayudado mucho a esta evolución, por ejemplo, con los préstamos. Antes tenías que ir a la oficina, decir quiero un préstamo, llevarte los papeles, etc. Pues ahora hay préstamos preconcedidos, que a través de un click lo puedes contratar sin pasar por la oficina, o, si pasas por la oficina, la firma va a ser digital, con lo cual no tengo que ir al notario. Tenemos también una línea de seguros –Blink- de contratación absolutamente digital para seguros de auto. Poco a poco se van incorporando productos.

¿Y cómo encajan en esta estrategia los clientes mayores, los que ustedes llaman clientes vulnerables?

Estamos en una territorial en la que tenemos 1,1 millones de clientes, de los que 500.000 están en la provincia de Alicante, con lo que tenemos un peso importante de todo tipo de clientes. No podemos renunciar a atender bien a los clientes vulnerables, mirar hacia otro lado sería un suicidio para nosotros.

¿Considera justificado el toque de atención que dio el Gobierno al sector a raíz de la campaña que inició el jubilado valenciano Carlos San Juan?

Bueno, evidentemente, todo el sistema financiero iba hacia un rumbo que tuvo que cambiar. Nosotros no tuvimos que hacer este cambio de rumbo, pero sí una matización del que habíamos tomado. Habíamos acortado el horario de caja en las oficinas hasta las 11.00 horas, siguiendo la estela de la práctica totalidad del sistema financiero, y hemos decidido volver a ampliarlo hasta las dos en 236 oficinas -36 de ellas en Alicante- para estar más cerca de los clientes vulnerables. También hemos hecho una apuesta importante con los cajeros automáticos, con la modernización de 400 terminales, para que tengan mayores prestaciones; hemos impulsado el equipo de voluntariado destinado a facilitar el trato de los clientes vulnerables; y hemos puesto en marcha un teléfono 24 horas para acompañar a estos clientes.

¿Son rentables esos clientes?

Todo cliente es rentable para el banco, y cliente llama a cliente. Hablamos de clientes, hay gente que tiene una cuenta…

¿Han finalizado los recortes de oficinas y de personal?

Tras el proceso de salidas voluntarias de 2021 y el ERE que se ha cerrado en marzo, ya no hay previstos más ajustes de este tamaño. Y tampoco en el tema de las oficinas, porque consideramos que, hoy por hoy, y con las circunstancias del mercado, tenemos la plantilla y las oficinas óptimas para el desarrollo de nuestro negocio.

¿Qué va a pasar con los municipios que se han quedado sin entidad financiera, que en la provincia en muchos casos es porque se ha ido el Sabadell?

Bueno, yo le diría que no hay tantos casos que sea por que el Sabadell se haya ido. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que en cada uno de ellos hemos intentado dejar, al menos, el cajero automático para continuar con la relación con el cliente. Y no hemos dejado de ir a este municipio, porque se puede desplazar el cliente o se puede desplazar el gestor, con lo cual seguimos atendiendo a estos clientes.

¿Cómo va a afectar la subida de tipos a la concesión de hipotecas y la venta de viviendas?

No esperamos una evolución negativa, de rotura del mercado, por el incremento de los tipos de interés. Hace muchos años que los tipos de interés están en negativo y se anunciaba casi prácticamente cada año que esto era una situación coyuntural y que los tipos volverían a estar, al menos, en positivo. No creo que sea la subida de tipos lo que afecte a la compraventa de viviendas.

¿Sigue incrementándose la concesión de hipotecas?

Hasta hoy, la curva que tenemos es ascendente con respecto a años anteriores. Al menos en el caso del Sabadell, estamos marcando cifras históricas de concesión de hipotecas. Le pongo el ejemplo de los extranjeros, donde somos muy fuertes: el 30% de las hipotecas que estamos dando a nivel global son a extranjeros, con el 38% del importe. Y teníamos dudas, porque el año pasado los que más hipotecas contrataban eran los rusos que, evidentemente, este año no están. Sin embargo, países como el Reino Unido o como Alemania han incrementado sustancialmente la compra de viviendas y han compensado la merma de contratación de los rusos, con lo que también estamos por encima de las cifras del año pasado en este segmento. Podemos hablar de suposiciones, pero, a día de hoy, la curva es ascendente. Y creo que el impacto que va a tener el incremento de los tipos de interés no es influyente a la hora de decidir si alguien compra una vivienda o no la compra.

Ya que lo cita, ¿qué incidencia está teniendo la guerra de Ucrania en un sector como el bancario?

A cada uno le afecta de una manera, a nivel europeo, nacional o, incluso, territorial. En lo que respecta al Sabadell, si hablamos de clientes que tengan relaciones directas con Rusia, nos afecta poco, y menos en nuestro territorio. Sí que es cierto que teníamos una cantidad importante de clientes rusos que tenían sus hipotecas con nosotros y que al inicio de la guerra tuvieron que pasar por el filtro de justificar de dónde procedían sus ingresos. Es un tema que se ha regularizado y van atendiendo sus cuotas. Pero como Banco de Sabadell no estamos demasiado afectados por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania.

Volviendo a las hipotecas, después de años predicando sobre las bondades de las hipotecas a tipo fijo, ¿ahora su apuesta son las variables?

Bueno, la apuesta es la variable porque ahora puede ser la que más económica te salga, toda vez que las hipotecas fijas ya van recogiendo las expectativas de incrementos de tipos de interés. En los últimos dos o tres meses ha habido una variación en torno a diez puntos porcentuales a favor de las hipotecas variables, en cuanto a la contratación, tanto a nivel del banco como a nivel del sistema financiero.

¿Y se prevé algún tipo de impagos en las hipotecas por esta subida de tipos? ¿Hay preocupación?

No, no hay preocupación porque lo que pueda llegar a afectar en la en la cuota de una hipoteca no es un importe relevante para que esto produzca el impago.

Por el otro lado, con esta subida, ¿volveremos a ver depósitos a plazo con remuneraciones interesantes?

Una remuneración interesante, con los tipos de inflación que tenemos actualmente, va a ser una conjunción imposible. Va a ser como el agua y el aceite. Nuestra apuesta inversora es a través de instrumentos gerenciados por profesionales, fondos de inversión. Es que, si no, difícilmente se va a poder batallar contra la inflación, vas a perder poder adquisitivo año tras año. Porque la inflación está muy por encima de lo que es posible remunerar a través de los tipos de interés que hay en el mercado.

Una de las cosas que peor llevan los clientes son las comisiones, que en los últimos años han aumentado en el sector para compensar la caída del margen de interés. Ahora que suben los tipos y, por tanto, el margen, ¿hay alguna posibilidad de que bajen?

Nosotros hemos hecho toda una remodelación de nuestro portfolio de cuentas y el 75% de los clientes que tenemos actualmente, con esta remodelación, o no pagarán nada o pagarán menos de lo que estaban pagando. Ya hay un gran número de clientes que no paga comisiones. Hablando de clientes, claro, porque una cosa es ser cliente y otra cosa es tener una cuenta, que es totalmente diferente. Hablábamos antes de la «cuenta con todo», la cuenta digital, que ni tiene condiciones ni tiene comisiones para los clientes.

¿En qué consiste esa diferenciación entre ser cliente y tener una cuenta? ¿Para un banco no es lo mismo?

Sí, pero es que siempre hay una mínima vinculación con el banco para poder obviar el tema del cobro de las comisiones. Que no es demasiado complicado el tener una vinculación con el banco y no una cuenta como un instrumento para tener una cuenta y ya está.

El sector financiero tiene muchas expectativas con la canalización de los fondos Next Generation, ¿cómo ven el despliegue de estos fondos? ¿Coinciden con los empresarios en que están tardando en llegar?

Sobre que están llegando muy lentamente, no puedo decir otra cosa. Por lo demás, yo creo que hay tres pilares básicos que deberían refrendar los Next Generation, que son el tema del autoconsumo energético, el kit digital y las reformas de edificios de las comunidades de propietarios. Si los fondos se centran en estos tres focos y se centran más en la inversión privada que en la pública, creo que los Next Generation son una de las oportunidades que tenemos este año para fomentar la inversión, tan necesaria para los bancos y también para la mejora de la economía.

¿Cómo ve en términos generales la economía de la Comunidad y de Alicante en particular? ¿Qué sectores cree que irán mejor ?

Es una buena pregunta y voy a intentar contestarla bajo un punto de vista objetivo. Mire, estamos a cuatro puntos porcentuales de alcanzar el Producto Interior Bruto prepandemia; estamos con un mercado laboral que está también por encima, hay más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia; las empresas y las familias están bastante menos endeudadas que cuando tuvimos la crisis del 2008; el ahorro de las familias y de las empresas es superior; cuando hablamos con los empresarios nos dicen que hay dificultades para, en según qué oficios, contratar personal; el tema del covid lo vemos como algo pasado; y están los fondos Next Generation pendientes para su implantación en toda la parte empresarial. Es decir, la cosa no pinta mal. Bajo el punto de vista objetivo, la economía está fuerte, está sólida y vamos por el buen camino. Hace seis meses no hubiéramos dicho que íbamos a estar en este punto, pero es lo que nos está ocurriendo.

Antes le preguntaba por la guerra, pero quería preguntarle también por la inflación, ¿cómo afecta al negocio bancario?

Bueno, el primer impacto viene por la mayor necesidad de las empresas de líneas de circulante. Toda vez que suben los precios, yo tengo las mismas ventas, pero son más caras, con lo cual necesito más líneas de financiación. Lo que tenemos que hacer es estar al lado de las empresas para ayudarles a cubrir este 8% o 9% de inflación. Más allá de eso, una inflación sostenida en el tiempo, evidentemente, no es buena. Pero las perspectivas que hay para 2023 son de regresar al entorno del 2%. Este año el consenso que hay está alrededor de una media del 7%, aproximadamente, llegando a diciembre en el 4,5%, con lo cual la curva ya va un poco a menos. Lo importante de todo esto es que el empresario pueda ir trasladando todo este incremento de inflación proveniente de la energía y de las materias primas al mercado, cosa que entiendo que ya se está haciendo.

Cambiando de tema, hay una pregunta que surge de vez en cuando y que es si van a mantener la sede en Alicante o hay alguna posibilidad de que se marche de vuelta a Cataluña.

Eso no está sobre la mesa.

¿Qué planes hay para los centros corporativos de Alicante? ¿Se van a potenciar de alguna forma?

En Agua Amarga tenemos el centro de competencias tecnológicas que hemos implantado allí, que es un centro muy potente, con cerca de cien personas, y aquí en Óscar Esplá continuamos teniendo tres plantas al servicio del banco.

Más allá de esto, ¿tienen algún proyecto para reforzar su presencia en Alicante?

Bueno el proyecto de centro tecnológico es muy importante para nosotros y, de hecho, la relación que tiene con la Universidad de Alicante es potente, con varios convenios. No es un tema menor la innovación tecnológica y la aportación que podamos hacer desde aquí. Para nosotros es muy importante. También está el tema del Teatro (Principal de Alicante), la cesión del edificio de la calle San Fernando a la UA; las exposiciones de fotografía que hace nuestra fundación… Es decir, que la implicación que tiene el banco con Alicante -todo es mejorable, como todo- es una relación que nosotros consideramos potente.

Antes, hablando de la situación económica, comentaba que la ve sólida, pero todos los estudios alertan del aumento de la desigualdad y de bolsas de pobreza. ¿Eso no se está trasladando de ninguna forma al banco?

Desde hace muchos meses que ya podríamos estar en esta espiral de incremento de la morosidad, pero continúa estando a nivel global del banco en el 3,66% y en nuestro territorio un poquito un menos. No ha habido variación. Seguramente, si esta entrevista la hubiéramos hecho hace ocho meses, hubiéramos dicho «pues a lo mejor dentro de seis meses la morosidad se incrementa», pero ha pasado el tiempo y esto no se ha producido.