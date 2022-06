Así influyen las emociones a la hora de comprar en internet

Probablemente les haya ocurrido. Entran a la web de su marca favorita con la intención de comprarse unos zapatos. Saben hasta el modelo que quieren, pero, de repente, durante el proceso de pago, la página empieza a solicitar un montón de datos personales que no vienen a cuento, hasta el punto de que acaban cerrando la ventana sin finalizar la operación. La web ha conseguido enfadarles.

En otras ocasiones son las ventanas emergentes imposibles de cerrar las que generan frustración, o por el contrario, la facilidad para poder ojear los distintos modelos nos genera un sentimiento de felicidad. En definitiva, como ocurre en los comercios físicos, las emociones también son muy importantes en el éxito de una página web y, especialmente, si se trata de un comercio electrónico.

Por eso, desde la alicantina 3Dids han empezado a aplicar lo que denominan «auditorías emocionales» a la hora de diseñar las páginas de sus clientes, conscientes de los problemas que puede acarrear una mala experiencia. De esta forma, si hasta el momento a la hora de analizar el comportamiento de los internautas lo que se medía eran cosas como las páginas visitadas, dónde clican o el tiempo que permanecen en la web, con esta nueva técnica lo que se quiere medir es qué sensaciones les genera la navegación.

Lo cierto es que este tipo de estudios sobre las emociones de los consumidores ya son relativamente frecuentes en el mundo físico y, por ejemplo, suelen aplicarse a la hora de diseñar centros comerciales o la disposición de los distintos elementos en un supermercado. Incluso suele ser habitual a la hora de diseñar los propios productos.

El objetivo de la firma que dirige Andrés de España es obtener esa misma información de los consumidores que entran en un comercio electrónico, ya sea a través del ordenador, el teléfono móvil o una tablet.

Tecnología española

Para ello, la consultora alicantina se ha aliado con la spin off de la Universidad Politécnica de València BrainUX, que ha desarrollado la tecnología necesaria. Se trata de un mix de gadgets con los que es posible medir las reacciones emocionales del consumidor y que son capaces de reconocer sus niveles de estrés, satisfacción, atención, enojo, disgusto, miedo y relajación a lo largo de la navegación.

Los análisis se realizan con internautas reales seleccionados dentro del target de interés de la app o web analizada. Su navegación se monitoriza mediante sensores de la mirada (similares a los ‘eye tracking’ de los estudios en tiendas físicas), que registran en qué parte de la pantalla se está centrando la atención; sensores de la respuesta galvánica de la piel, que registran los cambios en el calor y la electricidad que transmiten los nervios y la microsudoración y registran la intensidad emocional que se vive en cada momento de la navegación; software de facial coding, que registra y traduce las microexpresiones faciales en emociones básicas; y la actividad electromagnética del cerebro para identificar los niveles de atención, emoción, engagement, estrés o relajación que experimenta el sujeto de la prueba.

La información aportada por estos sensores se combina con un vídeo de la navegación, lo que permite apreciar segundo a segundo cuáles son las zonas de interés en una pantalla y cuáles pasan desapercibidas, las emociones que despierta cada una de esas zonas y su intensidad.

Como explica Andrés de España, estas técnicas de neuromarketing al final lo que permiten es «webs más agradables para los compradores y establecer una comunicación más cercana y relevante con ellos». Aplicado a una tienda online, puede ayudar a mejorar el tiempo de permanencia, reducir la tasa de abandono o descubrir los «cuellos de botella» que dificultan la venta. Por ejemplo, en las pruebas realizadas hasta la fecha la consultora ha detectado que no encontrar un buscador o que este no ofrezca resultados visuales, o que el precio final de los productos no esté claro suelen generar bastante rechazo.

Una de las marcas que ha sido pionera en utilizar este análisis para testar el diseño de su nueva tienda online ha sido la marca de calzado femenino de Elda Lodi. Según explican desde 3Dids, la auditoría sensorial le permitió comprobar si mejoraba la percepción de los clientes al cambiar su aplicación de venta online por un nuevo desarrollo. Según De España , «la auditoría de percepción emocional nos permitió evaluar cuáles eran las percepciones en el momento de la compra y mejorarlas, con lo que conseguimos aumentar la tasa de conversión en un 30%».