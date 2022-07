«No soy el candidato de nadie, y la Cámara es apolítica»

Carlos Baño fue proclamado presidente de la Cámara de Comercio el martes en un acto multitudinario celebrado en Elche. Entre sus cometidos, la renovación de la institución cameral. Sin embargo, de momento, no avanza mucho de en qué se va a traducir eso en materia de proyectos concretos. Por ahora, sostiene que lo primero es escuchar a los diferentes sectores y a las distintas comarcas, y, a partir de ahí, se tomarán decisiones. Sí tiene claro que, por lo pronto, hay que comenzar a invertir en formación en la plantilla de la entidad; cierra la puerta a la nueva sede de la Cámara que planteó su antecesor, Juan Riera; no oculta que estaría dispuesto a entrar en las instalaciones que hoy ocupa Fundesem; y sostiene que la institución no se va a alinear con ningún partido político. Augura grandes cambios de aquí a un año. Su examen ya ha comenzado. Los resultados se verán con el tiempo.

¿Hay un Carlos Baño distinto antes y después de tomar posesión como presidente de la Cámara?

No, soy el mismo, con los mismos defectos y con las pocas virtudes que tengo, pero, sobre todo, con muchas ganas de trabajar y aportar resultados y soluciones a la institución cameral.

Sin embargo, hasta ahora siempre había sido la voz discordante en la Cámara de Comercio…

No he sido la voz discordante, lo que ocurre es que he sido siempre el que ha querido hacer cosas diferentes a lo que se hacía, pero es que entiendo que es que la única forma de poder avanzar. Si somos conformistas, no podemos encontrar soluciones a los problemas. Por eso, lo que he intentado en todo momento es buscar y aportar soluciones para avanzar.

¿En qué se va a traducir eso en esta nueva etapa?

Se va a traducir en resultados.

¿Cómo cuáles?

Para empezar, vamos a trabajar en equipo para poner en valor todo lo bueno que tiene el capital humano de la Cámara, que estaba infrautilizado, para estar más cerca de la sociedad, más cerca de las comarcas de la provincia, y más cerca de los empresarios. Ya dije que una de las primeras cosas que íbamos a hacer era crear un departamento de marketing y estar con escucha activa en cada comarca y en cada sector para saber cuáles son las necesidades, y ponernos a resolver cuanto antes. El miércoles, por ejemplo, tuvimos una reunión para contarle al comité ejecutivo cuáles son las funciones de la Cámara, qué servicios estamos dando y también para que todos los departamentos conocieran al nuevo equipo que ha entrado, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra forma de trabajar y que contamos con todos. De hecho, también vamos a invertir en formación para nuestro propio equipo. Hay servicios que hemos estado subcontratando porque el personal no estaba cualificado, y vamos a formarlo para poder acometer muchas cosas.

En los últimos años fue vicepresidente de la Cámara. ¿Por qué no se hicieron algunas de esas cosas?

Desde la posición de vicepresidente, realmente, la única responsabilidad que se me delegó fue la feria Alicante Gastronómica y ahí están los resultados. Otro de los cometidos que he tenido ha sido la negociación y la renovación del convenio y, cuando lo hemos elevado al comité ejecutivo, ha habido desacuerdo y no lo hemos podido sacar adelante. Otro de los proyectos que propuse e intenté llevar adelante fue crear una escuela de formación en la Cámara de Comercio, pero uno de los problemas es que no contábamos con espacios. Llegamos a buscar una solución de recobro de la deuda con Fundesem e incluso una colaboración con Fundesem para haber intentado salvar la escuela de negocios y que no hubiera llegado a la situación que ha llegado, pero, lamentablemente, fue imposible llevarla a cabo.

Al hilo de Fundesem, el consejo de dirección del Ivace ha aprobado rescindir el contrato con la escuela de negocios. ¿Lo comparte?

Entiendo que la Administración, al final, tiene que tomar decisiones, pero, lamentablemente, la provincia de Alicante necesita formación. El tejido empresarial está demandando personal cualificado. Las empresas no encontramos trabajadores formados. Luego, también está el problema de que hay muchísimo paro y los trabajadores no están encontrando puestos de trabajo. Entiendo, por tanto, que la Cámara de Comercio tiene una labor importantísima a la hora de conjugar precisamente esto, y saber cuáles son las demandas de empleo que tienen los empresarios y promover la formación adecuada para cubrir esos puestos de trabajo.

Aun a costa de que lo que se implante en ese edificio no sea una escuela de negocios...

No, no, debe ser una escuela de negocios. Primero, tenemos la obligación de reciclar y reacondicionar a todo el personal. Lo mismo que vamos a hacer nosotros en la Cámara lo debemos hacer con todo el personal. Estamos en la era de la digitalización y, lamentablemente, todavía hay mucho personal que no está preparado para las necesidades actuales, y hablo del mundo digital, pero hay muchas otras necesidades que están sin cubrir. Están surgiendo nuevos oficios, y tampoco existe ese tipo de formación. Se están demandando otros puestos de trabajo, no existe esa formación y la Cámara también tiene que intervenir en esto, además de los cursos de posgrado y de Formación Profesional.

Entiendo que la Cámara estaría dispuesta a optar, pues, al edificio de Fundesem...

Ya lo expresamos hace mucho tiempo, hace dos años. Para nosotros, todo lo que sea apostar por la formación lo vamos a hacer, porque es necesario en esta provincia. Lo dije el martes, porque es una necesidad que hay. Necesitamos una formación apropiada y adecuada. Necesitamos personal cualificado y necesitamos que nuestros jóvenes no se tengan que ir de la provincia y de nuestro país. El problema es que hay una desconexión de las necesidades del tejido empresarial con la formación que están realizando los jóvenes. La situación de Fundesem, realmente, es por un problema de mala gestión que viene del pasado.

¿Por qué dijo que no Jesús Navarro Navarro a la vicepresidencia?

Porque quería centrarse en su empresa, que este año celebra el centenario, y porque quería centrarse en su familia. De todas formas, va a estar en el pleno de la Cámara, como vocal asesor, y representando a Carmencita va a estar Jesús Navarro Alberola.

¿Por qué Jesús Navarro Alberola como vicepresidente?

Tenía el compromiso de Jesús Navarro de Carmencita como vicepresidente, y él me pidió que, en vez de ser él, fuera su primo. El compromiso lo tenía con Carmencita y con Jesús Navarro, y los dos se llaman Jesús Navarro.

¿Se puede convertir en un lastre?

Creo que no. El problema puede ser pararlo, porque es una persona tan creativa, con tantas ideas y con tanto ímpetu que lo difícil es que todos los demás podamos ir a su ritmo.

¿Qué criterios se han seguido a la hora de elegir a su comité?

No ha sido fácil, porque había que buscar a personas que tuvieran tiempo, disponibilidad y capacidad, y la verdad es que en este nuevo pleno hay mucha gente que tiene capacidad, menos que tienen cierta disponibilidad, y me ha costado mucho limitarme solo a ocho porque me hubiera gustado tener por lo menos 15.

¿Por qué se ha destituido a Javier Mondéjar como jefe de gabinete de la Cámara de Comercio?

No es porque desconfiara de Javier Mondéjar, pero Javier del Cotillo me ha ayudado a llegar a la presidencia de la Cámara. Además, Javier Mondéjar va a seguir al frente de la comisión de patronos de la institución cameral.

¿Qué papel va a jugar la patronal CEV en esta nueva etapa?

La patronal siempre tiene que jugar su papel, y yo soy también miembro de la CEV, tengo una relación excelente tanto con el presidente de la CEV en la Comunidad Valenciana como con el presidente de CEV Alicante, y vamos a ir juntos de la mano. Como ya dije en mi toma de posesión el martes, esta provincia lo que tiene que hacer precisamente es aunar esfuerzos e ir todos a una. Es necesario que todos estén integrados. La CEV tiene que recoger a todas las asociaciones empresariales y Uepal se tiene que integrar plenamente.

¿Y qué papel va a jugar Uepal, sobre cuando su presidente ni siquiera tiene plaza en el pleno de la Cámara?

Tiene que haber una Cámara de Comercio y una patronal. Lo demás son asociaciones respetadas y respetables, pero que deben ajustarse a los cauces. Si hay una patronal, Uepal no puede seguir jugando a intentar ser una patronal porque no lo es. Es una asociación que pertenece a la patronal como las demás asociaciones.

¿Sigue usted en Uepal?

Sí.

¿Y va a seguir?

En principio, sí.

Aunque no sea una patronal...

Es que Uepal no es una patronal. Patronal sólo hay una. Hay una patronal que es CEV Comunidad Valenciana y que tiene tres patas, que son CEV Alicante, CEV Valencia y CEV Castellón.

Desde el principio, se vendió como el candidato de la renovación. Sin embargo, a lo largo de la campaña, no se vieron muchas propuestas ni por una parte ni por la otra…

¿Soy el candidato de la renovación? De momento, hemos renovado plenamente el comité ejecutivo, hemos bajado la media de edad, y han entrado 17 ó 18 mujeres en el pleno, números que en la vida habían existido. Incluso hemos ayudado a que algunos empresarios que llevaban muchos años cedieran el testigo a sus herederos, y eso creo que también es fundamental. Tenemos que animar a pasar el testigo a la siguiente generación y la Cámara de Comercio, si sirve para eso también, bienvenido sea.

Y, más allá del comité y del pleno, ¿en qué se va a traducir ese espíritu de renovación?

Propuestas tenemos muchas, pero lo primero que vamos a hacer es ser proactivos. De poco sirve que nosotros queramos hacer lo que se nos ocurra si no escuchamos cuáles son las necesidades de los diversos sectores y de las distintas comarcas, y eso es lo primero que vamos a hacer. Creo que, cuando un empresario, me da igual de sector que sea, quiere desarrollar un producto el error es fabricar lo que él quiere en lugar de ver qué es lo que está demandando el mercado. La Cámara lo que tiene que hacer es estar activa, atenta, con escucha proactiva, movernos, salir, atender y ofrecer los servicios que están demandando en cada momento las diversas comarcas y los diferentes sectores.

¿Qué va a pasar con la sede que anunció Juan Riera en el Puerto?

En mis planes no está gastar dinero en ninguna sede, sino aprovechar espacios que están infrautilizados y darles una utilidad. Lo que queremos es poner a funcionar la Cámara desde dentro y, para nosotros, lo más importante es nuestro «focus», que es ser útiles al tejido empresarial y a toda la sociedad alicantina, y poner en valor al equipo humano que tenemos. Cuando tengamos eso, si necesitamos algún tipo de instalación adecuada para cubrir esas necesidades, ya lo estudiaremos, pero no vamos a empezar la casa por el tejado.

¿Cómo se financió el acto con el que presentó su candidatura?

Lo pagué yo.

¿Y el de la proclamación?

La Cámara.

Hasta ahora a todos los presidentes de la Cámara se les ha dado la medalla de oro y brillantes de la institución. ¿Se mantendrá la tradición con Juan Riera?

No me lo he planteado.

En cualquier caso, ¿qué papel va a jugar a partir de ahora Riera?

Es miembro del pleno.

Fue muy crítico con el sueldo que se puso Juan Riera en los últimos años. ¿Renunciará a él?

Ya renuncié al sueldo antes de empezar. Soy una persona seria y, cuando digo una cosa, la cumplo.

Su pareja, Gema Amor, le sucede como presidenta de la feria Alicante Gastronómica que organiza precisamente la Cámara de Comercio. ¿Por qué?

Se decidió en el comité de IFA, y los nombramientos no los decide la Cámara, sino el comité de IFA. Cierto es que yo dimití porque entendía que no podía estar en todo, y la propuse porque es la persona más preparada y mejor conocedora. Primero, porque, cuando fue directora general del Patronato de Turismo, promovió la feria Lo Mejor de la Gastronomía, capitaneada por Rafael García Santos, y Alicante Gastronómica es la continuación de esa feria. No conozco a una persona más capacitada y mejor preparada, con conocimientos, con contactos dentro del sector, y capaz de mejorar el trabajo que yo había hecho en Alicante Gastronómica. Es más, si alguien se encuentra capacitado para hacerlo mejor que Gema Amor, que venga y me lo proponga.

¿No le preocupan las críticas que pueden conllevar decisiones como ésta siendo presidente de la Cámara?

Eso va en el cargo y, de hecho, he tenido críticas antes de tener esta responsabilidad. No tengo ningún problema con las críticas. Vivo de mi negocio y voy a dedicar mi tiempo, robándoselo a mi empresa y a mi familia, para dedicárselo a una institución a la que quiero en pro y en beneficio de esta provincia y del tejido empresarial, porque es algo que he recibido inicialmente de mi padre y después de grandes amigos como Antonio Fernández Valenzuela, que me inculcó la importancia de la Cámara de Comercio y la importancia de lo que representa.

Las cámaras de Alcoy y de Orihuela nunca han ocultado la intención de comarcalizarse. ¿Puede revitalizarse esa vocación?

Desde el primer momento he lanzado el mensaje de que hay que trabajar en colaboración. La Cámara de Comercio de Alicante es de toda la provincia de Alicante, salvo de la localidad de Alcoy y salvo de la localidad de Orihuela, y lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto. Quiero verlo como una ventaja. Otras provincias como Castellón o como Valencia solo tienen una cámara, y nosotros tenemos tres, y hay que verlo en positivo y trabajar todos a una. Con lo que podamos generar aquí como cámara mayor estaremos encantados de colaborar con nuestras cámaras hermanas.

¿Qué va a pasar con el presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata? ¿Se va a reivindicar la presidencia rotativa?

No me lo he planteado. Vamos a ordenar primero nuestra casa y ya veremos qué hacemos con la casa común.

¿Carlos Baño es el candidato de Carlos Mazón?

No soy el candidato de nadie, y la Cámara de Comercio es apolítica. No tiene color ni partido. Voy a estar y voy a apoyar a todas las administraciones y voy a criticar a quien no lo haga bien, porque ésa es mi obligación. Si lo hace mal Carlos Mazón, lo criticaré, lo mismo que a cualquier otro.

¿Puede convertirse la Cámara en la correa de transmisión del PP?

Desde luego, por mi parte no, ni correa de transmisión del PP ni de ningún otro partido.

¿Cómo son las relaciones con el conseller de Economía, Rafa Climent?

Estupendas. Siempre he tenido muy buena relación, y cada vez es mejor. El único problema es que no hablo valenciano, pero cada día lo intento con mi profesora particular, que es mi suegra, y así se lo transmito cada vez que hablo con el conseller.

Sin embargo, Climent no se mostró nunca muy entusiasmado con su candidatura…

No sé, pero el conseller me dijo que era una persona de consenso, y que quería que hubiera un consenso. Por eso, le pregunté que por qué se presentaban ellos a elecciones, y me pidió que había que llevar cuidado porque si no ganaba con una mayoría importante la Cámara podía quedar dividida. Cuando gané, le llamé y le dije que le había hecho caso, que no había habido división. Es la Administración tutelante y mi jefe, y seguí sus consejos.

¿Y cómo son las relaciones con el PSPV y Ximo Puig?

Excelentes, y tengo muchos amigos en el PSPV. Es más, estoy gratamente agradecido al president de la Generalitat por su cercanía y su proximidad. Desde el momento en el que le pedimos colaboración para que nos cediera las instalaciones de Ciudad de la Luz para montar las cocinas de Alicante Gastronómica Solidaria todo fue colaboración, y el martes me sorprendió muy gratamente su cariño y su cercanía, y lo quiero agradecer porque me pareció muy humano y el trato fue excelente.

¿Cómo ve en un año a la Cámara de Comercio de Alicante?

Adivino no soy, pero estoy seguro de que, en un año, va a parecerse como un huevo a una castaña. La Cámara en un año va a tener en común el nombre y poco más, y, más que decirlo yo, me gustaría que lo dijeran los demás dentro de un año.

¿En qué se va a traducir eso a efectos prácticos?

Se va a traducir en estar más cerca de todas las comarcas, en trabajar, en dar resultados. Se ha hablado más de la Cámara de Comercio de Alicante en los tres meses del proceso electoral que en todo el año, hemos conseguido movilizar a más de 3.000 empresarios para tomar una decisión, en la presentación de mi candidatura hubo más de 500 personas, y otras más de 500 personas en la proclamación. Hemos conseguido movilizar a la gente y crear ilusión, y no les voy a defraudar.