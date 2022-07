Los precios no dan tregua

Durante los últimos días, hemos conocido los datos de inflación en los países de la Eurozona, que ha escalado en junio hasta una media del 8,6%, con registros en torno al 20% en los tres países bálticos, y valores superiores al 10% en diversos estados. En España, el índice armonizado se sitúa exactamente en el 10%, superando la media de la Eurozona en 1,4 puntos porcentuales.

A finales de 2021, la inflación media de la Eurozona se situaba en el 5%, con sólo dos países por encima del 10% (Estonia y Lituania), y valores mucho más bajos en todos los Estados miembros (España se situaba en el 6,6%, es decir, con una diferencia parecida a la actual con la media de la Eurozona). Aunque no esté entre los países con una inflación más elevada, sorprende el crecimiento interanual de los precios en Alemania, un 8,2% (aunque en mayo llegó al 8,7% y a finales de 2021 estaba ya en el 5,7%), pues se trata de un país con una arraigada tradición de estabilidad de precios.

De manera generalizada, la que parecía una rápida recuperación económica tras la pandemia se ha visto truncada por la invasión rusa de Ucrania desde febrero, aliándose con el gran atasco global en las cadenas de suministro que había provocado una recuperación tan rápida. Las sanciones económicas que trajo la guerra y la altísima dependencia comunitaria de la energía importada (especialmente, de Rusia) han llevado a los países de la Eurozona a una situación tan delicada como imprevista. Alemania (la RFA, hasta la reunificación), por ejemplo, no registraba una inflación tan alta desde comienzos de los ochenta, cuando se produjo la segunda crisis del petróleo.

Los precios de la energía continúan alimentando el crecimiento de la inflación en la Eurozona: en junio, aumentaban casi un 42% (en tasa interanual), cuando en enero, antes de la guerra de Ucrania, sólo crecían un 12,6% (lo que ya nos parecía una barbaridad). Las consecuencias de las sanciones europeas contra Rusia, que incluyen la restricción de las compras de carbón y petróleo, unidas a los cortes de suministro de gas decididos por el Kremlin como represalia, están afectando de manera muy relevante a la mayoría de los 19 países de la Eurozona, mientras la Comisión Europea se ha embarcado en una carrera contra el tiempo, intentando paliar la pérdida de los aprovisionamientos energéticos rusos de cara al próximo invierno (el pasado mes de junio, el suministro de gas natural licuado estadounidense a los países de la Unión Europea ha superado al proveniente de las tuberías que llegan desde Rusia).

Los precios de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco registraban en junio un crecimiento de más del 8% en la Eurozona, mientras los correspondientes a los alimentos no procesados superaban un 11%. En enero, estos indicadores se situaban, respectivamente, en el 0,8% y el -0,3%. Rusia y Ucrania son, ciertamente, dos de los mayores exportadores de cereales del mundo, pero la subida de los precios de los alimentos se extiende ya a todo tipo de productos.

¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Aunque existe un elevado nivel de incertidumbre y las previsiones son muy dependientes tanto de la evolución del conflicto en Ucrania como del comportamiento de la economía china, todavía muy condicionado por la estrategia del país en la lucha contra la pandemia, creo que es indudable, como venimos diciendo en estas páginas desde hace semanas, que la inflación a la que nos enfrentamos no es un fenómeno pasajero. Al contrario, parece que, con altibajos, nos vamos a enfrentar a crecimientos de precios cercanos a los actuales durante algún tiempo, lo que va a suponer una notable pérdida de poder adquisitivo para los consumidores, imposible de asimilar para los de rentas más bajas. Y aunque, al menos por ahora, muchos de ellos están acudiendo a los ahorros o al endeudamiento para enfrentarse a las subidas de precios, esto no puede durar, más aún en un contexto de aumento de los tipos de interés. De este modo, una crisis de oferta de alcance global, que no parece que vaya a resolverse por ese lado del mercado, puede acabar provocando una reacción contractiva de la demanda como única fórmula de ajuste. Porque estos niveles de inflación no son viables a medio y largo plazo, por muchas medidas paliativas que se adopten.

Nos asomamos así a la posibilidad, cada vez más probable, de que la reducción de la demanda, en términos reales, nos conduzca a una fase de estancamiento, e incluso a una recesión (ya no podemos descartar nada). El Banco Central Europeo (BCE) ya ha anunciado aumentos de tipos de interés que podrían incluso ser mayores. Hace unos días, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, anunció que irá tan lejos como sea preciso para combatir la inflación y reconducirla hasta el 2% (el objetivo oficial de la institución), a través de medidas aplicadas «de forma sostenida y determinada». Todo ello con el peligro de que las primas de riesgo de algunos países se disparen, acentuando la fragmentación financiera en la Eurozona (que el BCE también quiere evitar), y el riesgo de que el cambio de signo de la política monetaria favorezca la contracción de la actividad económica y nos conduzca a una recesión (que el BCE tampoco desea). Un puzle imposible de resolver, que se combina con la expectativa de un invierno tan difícil como incierto.