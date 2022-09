Los tipos de interés se disparan... y crece la cancelación de hipotecas

El mercado hipotecario de la provincia se encuentra en plena ebullición. La buena marcha del sector inmobiliario ha provocado un considerable aumento de la contratación de nuevos préstamos, pero la subida de tipos que se ha registrado desde principios de año también ha disparado la cifra de alicantinos que deciden amortizar por completo su crédito, ya sea porque disponen del efectivo necesario y no quiere pagar de más a su banco, o bien para cambiar de entidad con el objetivo de conseguir mejores condiciones.

Así lo recogen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan un incremento incluso mayor de las amortizaciones que de las nuevas constituciones de hipotecas. De esta forma, mientras que entre enero y junio se firmaron en Alicante hasta 9.602 préstamos para la adquisición de una vivienda, un 12,9% más que en el mismo periodo del año pasado, las cancelaciones alcanzaron las 11.374, un 20% más que en 2021.

En los últimos años ya era habitual que se extinguieran más préstamos de los que se firmaban de nuevas debido al gran volumen de hipotecas que aún se arrastran de la época de la burbuja inmobiliaria y que, poco a poco, van llegando a su fin. Lo que no es nada habitual es que crezcan más que las contrataciones.

El motivo hay que buscarlo en la escalada que ha experimentado el euríbor, que ha pasado del -0,502 al +1,249% en apenas ocho meses y ha encarecido notablemente las cuotas de los préstamos a interés variable. En el caso de Alicante, teniendo en cuenta que el importe medio solicitado ronda los 105.000 euros, para un plazo a 25 años, son casi 90 euros mensuales, unos 1.080 euros más cada año. Si el importe asciende a 150.000 euros, el aumento del gasto anual ya supera los 1.500 euros, y todo apunta a que seguirá subiendo.

Ante esta evolución son muchas las familias que se han puesto a echar cuentas y, entre los más afortunados, aquellos que disponían del efectivo suficiente, no son pocos los que han optado por cancelar el crédito y decir adiós definitivamente a la hipoteca. Y más si se tiene en cuenta que la inflación no deja de devaluar el dinero que se guarda en las cuentas corrientes, al contrario de lo que ocurre con el ladrillo, que ha subido de precio. En otras palabras, que la vivienda parece en estos momentos un mejor destino para los ahorros que los productos financieros.

Unas circunstancias que también están animando las amortizaciones parciales. «Hemos detectado un aumento de las consultas en el blog. Mucha gente se pregunta si vale la pena invertir el dinero o si no sale más a cuenta utilizarlo para rebajar la cuota mensual», explica desde el portal HelpMyCash Miquel Riera, quien señala que la decisión depende de las circunstancias de cada persona.

Con todo, Riera apunta que la mayor parte de este incremento de las cancelaciones se debe a aquellos que deciden cambiar de banco en busca de mejores condiciones, con el mismo objetivo de esquivar o atenuar el impacto de la subida de tipos. Algo en lo que también coincide Simone Colombelli, de iAhorro.

Aunque la vía natural para este cambio sería la subrogación, lo cierto es que las entidades son cada vez menos partidarias de este método para «robar» clientes a la competencia. «Muchos bancos directamente nos dicen que no quieren trabajarlas, que prefieren que el cliente cancele y contrate desde cero», explica el experto.

El motivo es puramente de estrategia comercial: en las subrogaciones la entidad que tiene la primera hipoteca dispone de 15 días para hacer una contraoferta e igualar las condiciones, lo que frustra muchas operaciones, después de que los empleados de la sucursal hayan invertido tiempo y esfuerzo en ellas. Si se contrata desde cero, no existe esa capacidad de reacción por parte del banco, que no se entera de que ha perdido a un cliente hasta que éste llega con el dinero para cancelar el préstamo, explica Colombelli.

Aunque en estos casos los importes contratados suelen ser menores que cuando se trata de la primera hipoteca, la ventaja es que también suelen ser operaciones con menor riesgo, ya que los tomadores ya han pagado una parte considerable de su vivienda y, por tanto, tienen más interés por pagar religiosamente para conservarla.

Tipo fijo

La mayoría de los traspasos de entidad y de los cambios de condiciones que los clientes pactan con sus propios bancos se producen en estos momentos para pasar de un tipo de interés variable a uno fijo, la forma con la que la mayoría de hipotecados espera protegerse de la subida del euríbor, según apuntan ambos expertos. Una opción que, por el contrario, ha dejado de interesar a las entidades, después de años promocionándola mientras este indicador estaba en negativo.

Así, si a principios de año era relativamente fácil lograr una hipoteca a tipo fijo con un interés por debajo del 1,5% o, incluso, del 1%; en la actualidad la mayoría de ofertas ya se aproxima al 2,5% y algunas grandes entidades incluso lo han llevado al 3%, con la intención de desincentivar su contratación. Por el contrario, han abaratado los préstamos a interés variable, con diferenciales del 0,6% y del 0,5%, que son los que en los próximos años les dejarán más rentabilidad.

No obstante, de momento no han tenido demasiado éxito en su objetivo, ya que los datos indican que las nuevas hipotecas se están contratando mayoritariamente con una modalidad fija, a pesar de su encarecimiento. Así, el pasado mes de junio fueron un 72% de todos los préstamos firmados, según el INE. «Pesa más la tranquilidad de saber que no habrá sobresaltos, y más aún en el contexto actual de incertidumbre económica», apunta Miquel Riera.