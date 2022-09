Sólo el 16% de los españoles cree tener suficientes conocimientos para gestionar sus ahorros. Un porcentaje que se reduce al 9% en el caso de las mujeres y que no llega al 10% en la gente joven, de 18 a 34 años. Si a esto se le suma unas finanzas mermadas por la guerra en Ucrania y por una inflación desbocada, el resultado es que muchos ciudadanos han desplazado su interés inversor hacia nuevas plataformas de intermediación online que prometen altas rentabilidades después de una pequeña formación.

Cuando menos, esta es la realidad que describe José Luis Álvarez, CEO y fundador de HollyMontt, una multiplataforma independiente que, a través de estrategias de gamificación, permite acceder «de forma fácil y lúdica pero rigurosa» al conocimiento necesario para adentrarse en los mercados financieros. «Más que formación, muy centrada en conceptos, buscamos ofrecer cultura financiera -puntualiza Álvarez-, esto es, centrarnos en que se adquiera criterio, que la gente tenga las herramientas suficientes para valorar, para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que puede ser y lo que no puede ser a la hora de tomar decisiones financieras».

Y es que, a su entender, «la falta de formación y el bombardeo constante de brokers online, que facilitan el acceso a los mercados y prometen grandes y rápidos beneficios, genera el cóctel perfecto para engancharse emocionalmente a lo que se ofrece». Por eso, «es sumamente complicado hacer entender a una persona que está ilusionada, que piensa que puede tener un suplemento de ingresos en los mercados financieros de forma recurrente, que no es tan fácil como le cuentan».

Precisamente, para advertir de los peligros de este tipo de plataformas y facilitar esa cultura financiera que permita tomar mejores decisiones, HollyMontt se estructura sobre la base de un entorno gamificado y creativo que favorezca diferentes modos de aprendizaje. «Cuando hay una emoción detrás de una decisión la mejor manera de reconducirla es con otra emoción», argumenta.

José Luis Álvarez trabajaba en el sector de las finanzas y, según explica, constataba a diario situaciones de engaño. «Tenemos encima de la mesa un problema social que juega con la ilusión y el desconocimiento de la gente», asegura. En 2021 decidió dar el salto al emprendimiento y crear HollyMontt, que se construye sobre tres ejes: redes sociales, web y una app.

Ya tienen presencia en las redes sociales (Twitter, Instagram y Linkedin), y en estos momentos están en pleno desarrollo de la web. Ahora comparten únicamente contenidos «más racionales y conceptuales», pero en breve lanzaran nuevas herramientas como, por ejemplo, un simulador de carteras que permitirá «medir el riesgo más que la esperada rentabilidad». Entre diciembre y enero estará disponible la aplicación para IOs y Android. «Todas estas plataformas se comunican entre sí, pero creemos que tendremos usuarios independientes para cada una de ellas, según sus preferencias», considera el CEO de la compañía. Además, «nuestras pretensiones son el mercado europeo y el mercado americano en su globalidad, y salimos en inglés y en español», indica el fundador.

Servicios gratuitos

El usuario podrá encontrar gran parte de lo que ofrece HollyMontt de forma gratuita. «Solo las funcionalidades más avanzadas, a través de la página web y la app, serán de pago». La idea es ofrecer «tíquets muy pequeños, de no más de un euro, y subscripciones anuales». «Nuestra pretensión -indica- es ser universales, no queremos que el precio sea un freno para el acceso. Si salimos con subscripciones caras la motivación, la misión de nuestro proyecto, no tiene sentido».

Para poner HollyMontt en funcionamiento han iniciado una primera ronda de financiación en la que han levantado, de momento, 550.000 euros, principalmente gracias a empresarios y family offices. Álvarez espera completar la primera fase del negocio con 1,2 millones de euros, en esta misma ronda. Los cálculos facilitados indican que la compañía conseguirá una cifra de negocio de entre 50 y 60 millones de euros en cinco años. «Creamos todo en un ecosistema para que la gente pueda hacer autogestión de sus ahorros. Estamos hablando de un mercado potencial de 600 millones de personas. Nuestra pretensión es conseguir una pequeña cuota pero que en números puede ser una cifra muy importante», justifica.

La plantilla de la compañía está formada por cuatro personas, pero entre partners y colaboradores, directa e indirectamente, trabajan unas 40 personas: «Fusionamos diferentes mundos: el del aprendizaje, el diseño motivacional, la tecnología y el mundo de las finanzas. Necesitamos especialistas de cada uno de ellos».