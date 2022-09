Hace tiempo, sufriendo el complicado día a día que supone llevar adelante una empresa, mi hermano Salvador me trasladó su preocupación por la situación de competitividad que en ese momento teníamos en nuestro sector. Le contesté algo que me gustaría ahora decirles a ustedes: «Salva, la competencia somos nosotros». Su historia es la mía, así que lo entendió enseguida. Todos los hermanos juntos, con Juan Ramón, Manuel y Pedro, partiendo de la nada, habíamos conseguido muchísimo. De empezar hace 30 años en un descampado con un autobús abandonado como oficina, al orgullo de dar empleo hoy a 1.300 personas. Así que, si alguien tenía que estar preocupado, no éramos nosotros.

Permítanme que se lo diga ahora a ustedes. Porque ha llegado el momento de abandonar la queja y centrarnos en solucionar nuestros problemas. Que en la provincia de Alicante pintamos poco y no nos dan casi nada ya lo sabemos. ¿Y ahora qué?

Podemos dar la espalda al que decide (llámelo Valencia, llámelo Madrid, o llámelo como quiera) y gritar en el desierto lo mal que nos tratan. Esa actitud es orgullo por fuera y sensación de inferioridad por dentro.

O podemos mirar de frente a quien, siendo más grande que nosotros, tiene muy claro que nos necesita, y es buen conocedor de que en esta relación la cooperación aporta mucho más que la competencia.

No tengan miedo. Yo no lo hago. Porque miro a mi alrededor, y veo al metal, al turismo, al juguete, al calzado, al mármol, a los agricultores, al comercio, a la hostelería, a los campos de golf, al transporte, a la construcción, a los heladeros, a los supermercados, a las empresas de comunicación, a las tecnológicas, a los centros de formación, a los consultores y profesionales liberales… Imposible sentir miedo delante de tanto esfuerzo, tanta ilusión y tanta inteligencia. Ellos son CEV Alicante y para mí es un honor representarles. Quien no entienda la magnitud de esta unidad y el respeto que merece no entiende nada.

Y, por ellos, no voy perder el tiempo en el pasado, sino que voy a centrarme en nuestros objetivos. Por ellos, recibiremos próximamente en Alicante al director general de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica. Por ellos, el comisionado para el Corredor Mediterráneo del Gobierno de España intervendrá en nuestra junta directiva. Por ellos, iremos a ver a la secretaria general de Infraestructuras a Madrid, con la Cámara de Comercio, la Federación de Obra Pública y el Instituto de Estudios Económicos de Alicante. Por ellos, estamos coordinando el esfuerzo de las empresas en reactivar la economía en Vall d’Ebo tras el incendio de este verano. Por ellos, vamos a conseguir que la Agencia Española de Inteligencia Artificial esté en Alicante.

No vamos a hacerlo para buscar una foto, y de hecho me importa poco quien salga. No va a ser ni fácil ni rápido. Pero les aseguro que vamos a poner todo de nuestra parte para que tengamos el agua, las infraestructuras y la inversión que merecemos en nuestra provincia. Júzguennos por los resultados, no por los titulares.

Unidad no es sólo una palabra bonita. Es algo que implica generosidad y sacrificio. Es algo que vamos a conseguir las empresarias y empresarios de Alicante, por encima de cualquier obstáculo. En Alicante hemos conseguido lo muchísimo que tenemos a base de nuestro esfuerzo y con muy poca ayuda. No lo olvidemos nunca y que esa sea nuestra fuerza. Porque la competencia somos nosotros.