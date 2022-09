El otro imperio de Amancio Ortega

Suman 15.000 millones de euros bajo gestión, todos en mano de un único inversor: el creador de Zara y del imperio Inditex. Pontegadea es el instrumento inversor de Amancio Ortega. Su family office, que cuenta con activos diversificados por medio planeta. Ortega ideó su vehículo de inversión tras la salida a bolsa del gigante textil, el 23 de mayo de 2001.

En 2002 comenzó a reinvertir los dividendos repartidos por Inditex en la compra principalmente de activos inmobiliarios, hasta convertirse en uno de los grandes players del sector a nivel mundial. Sin embargo, no fue hasta 2007 cuando se refleja la identidad actual de la cartera. La estrategia inversora de Pontegadea podría describirse principalmente como core. Esto engloba a los activos más seguros del mercado con flujos de caja muy estables, con rentabilidades anuales entre el 2% y el 5%. A pesar de que Ortega cuenta en su porfolio con los activos más seguros, también hay otra parte que podría describirse como core+.

Estos son inmuebles de mucha calidad, pero con rentas menos previsibles. En esta categoría, se incluyen activos adquiridos antes de finalizar su construcción. En ellos aún no existía un histórico de rentas a percibir, lo que los convierte en más arriesgados que los core. La yield que puede percibir el fundador de Inditex por esta clase de edificios va del 4% al 7%, en el mejor de los casos.

Desde su fundación, el vehículo ha protagonizado algunas de las operaciones más importantes del Real Estate en España, pero también a nivel internacional. Chicago, Seattle, París, Londres, Nueva York, Washington y Seúl han visto como Amancio Ortega destinaba los dividendos de Inditex a la compra de los mejores edificios. Solo en 2022, el empresario ha invertido más de 1.700 millones de euros, casi la totalidad de los dividendos que cobrará de Inditex, en varias operaciones. Además, en los últimos años, ha abierto el abanico fuera del sector inmobiliario para adentrarse en las infraestructuras y las energías renovables.

Con Pontegadea no busca obtener grandes retornos. Según comentan expertos del mercado inmobiliario que prefieren no identificarse, su estrategia es muy poco arriesgada, con la intención de conservar su patrimonio en el largo plazo y no maximizar su beneficio. Además, señalan que esto se demuestra también con su participación en Inditex, la cual no ha alterado desde su salida a bolsa. Estos expertos señalan que si Ortega solo buscase maximizar el beneficio a corto plazo podría haber vendido un lote de participaciones en el gigante textil cuando vivían un momento dulce en bolsa.

Su primera inversión

El 9 de febrero de 2002, la compañía confirma la primera inversión de Ortega. Se trataba de cuatro hoteles operados por la cadena NH por los que pagó 15.200 millones de pesetas, que al cambio representan 91,4 millones de euros. El fundador de Inditex compró el NH Abascal Serie Oro de Madrid, el NH Iruña Park de Pamplona, el NH Villa de Bilbao y el NH Pirineos de Lleida.

Estos hoteles contaban con un contrato de gestión durante veinte años, que finalizaba en 2022. En el sector inmobiliario, este tipo de operaciones se conocen como sale & leaseback. El propietario monetiza con la venta de unos activos, pero se queda en ellos con un contrato de largo plazo.

De hecho, el empresario gallego cuenta con algunos de los mejores activos inmobiliarios de España, especialmente en Madrid y Barcelona. El más alto la Torre Cepsa, uno de los rascacielos madrileños que coronan el Paseo de la Castellana. Pontegadea lo adquirió en 2016 por 490 millones de euros, después de una jugada maestra. El rascacielos fue diseñado por Norman Foster para ser la sede de Repsol, pero se vendió a Caja Madrid, presidida entonces por Miguel Blesa, en 2007 por 815 millones. Hasta 2013 permaneció alquilado al holding inversor del Gobierno del Emirato de Abu Dabi, investigado por blanqueo de capitales. Una vez finalizado el contrato pasó a manos de este fondo, que en el mismo instante se lo transfirió al empresario español por la mitad del importe que pagó Caja Madrid en los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria. Una vez en manos de Ortega, en el año 2019, alquiló siete plantas a Amazon.

Amancio Ortega aprovechó su importante posición durante la anterior crisis. Cinco años antes de Torre Cepsa se hizo con otro de los emblemáticos edificios de la capital, Torre Picasso. Este rascacielos en el centro del distrito financiero de Azca cuenta con 45 plantas por las que pagó 400 millones a la constructora de la familia Koplowitz.

El fundador de Inditex no es solo el dueño de los mejores edificios de Madrid, sino también de algunos en Barcelona. El Paseo de Gracia es una de las arterias en la que el empresario ha invertido más. Entre 2007 y 2014 compró varios de los gigantes de la zona. El número 1 se lo compró al banco malo Sareb por 130 millones en 2014. Anteriormente, en 2007, adquirió el número 43 por 45 millones y, en 2008 y 2009, los números 30 y 16. En 2004, se hizo con el 50% del espacio comercial de Paseo de Gracia 16 por 55 millones de euros; pero no fue hasta 2009 cuando compró la otra mitad del inmueble a las inmobiliarias catalanas Metrópolis y Restaura. En la capital cuenta con imponentes locales como el Primark de la Gran Vía, que le costó 400 millones.

Inmuebles del Santander

Una de sus grandes adquisiciones en España la protagonizó en 2007, con la compra de 10 edificios en Madrid (Castellana 24), Barcelona (Paseo de Gracia 5), Bilbao, Valencia, Valladolid, Oviedo, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca a Banco Santander por 458 millones de euros. Los inmuebles están alquilados a la propia entidad hasta 2047. Esta venta tuvo una importancia mayúscula para la entidad presidida por Emilio Botín, que desinvirtió el 10% de su patrimonio en vistas del fin de ciclo del inmobiliario español. Aunque su mayor compra hasta el momento en España ha sido la cartera hotelera de Occidental. De la mano de BBVA, pagó 706 millones a Cartera Hotelera y La Caixa, incluyendo la deuda atribuible al grupo.

En los últimos compases de la burbuja inmobiliaria española y mundial Amancio Ortega dio el salto al extranjero. Desde 2006 ha centrado la mayor parte de sus inversiones fuera de España. Su estreno fue en Miami, donde adquirió un complejo hotelero y residencial de lujo en desarrollo. Con el paso de los años aceleró las compras: el edificio 413 W 14th St de Nueva York, el Southeast Financial Center por el que pagó 470 millones o la sede central de Amazon en Seattle que le costó 656 millones.

A partir de 2006, desembarcó en Italia, Francia, Portugal y México. En el primero con la compra del Palazzo Bocconi de Roma por 130 millones, que alquiló a Zara; mientras en París adquirió el número 2 de la Rue Halévy con el mismo fin. Seis años más tarde compró el local que alberga la tienda de Apple en la capital francesa. No fue hasta 2012 cuando se alzó con un edificio en la milla de oro de Lisboa. En Latinoamerica entró en 2006 con la adquisición de un edificio de oficinas en Ciudad de México.