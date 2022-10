Sergio Gómez: «Los campings tenemos un gran problema con el Brexit»

Miembro de una de las familias empresarias más relevantes de la provincia –los copropietarios del Grupo Marjal-, Sergio Gómez sigue la estela que marcó su padre, Francisco Gómez, en el mundo del asociacionismo y, desde el pasado mayo, ocupa la presidencia de la organización que agrupa a los campings de la provincia. Un sector que conoce bien, ya que es el responsable de la división turística de la compañía, Alannia, que ya opera cinco establecimientos en Alicante y Tarragona, y que de la mano del fondo Corpfin pretende expandir hasta convertirla en la principal referencia de este negocio. Gómez alerta de las consecuencias que tendrá el Brexit en el sector y se empeña en poner en valor la transformación que ha experimentado este modelo vacacional. También reclama más comunicación para solucionar las fricciones entre la CEV y Uepal, de la que es vicepresidente.

¿Qué balance hace del verano para el sector? ¿Se han cumplido las expectativas?

Ha sido un verano muy bueno de ocupación y de producción, porque hemos vuelto a cifras prepandemia, incluso por encima de las registradas en 2019. Como sabe, el modelo que se está potenciando en los últimos años combina una parte de caravanas con otra, que suele rondar entre el 20% y el 30% de las plazas, de cabañas, lo que llamamos resort. Ahora mismo en Alicante hay unas 22.000 plazas en lo que serían parcelas para caravana, autocaravana o camper y otras 6.000 en cabañas, que es un poco donde estamos haciendo el esfuerzo comercial, porque es nuestra propuesta de valor. Pues bien, en julio y agosto hemos logrado una ocupación del 90% en las parcelas y del 95% en las cabañas y bungalós. El 80% de los clientes han sido nacionales y un 20% internacionales, sobre todo franceses. Y dentro de ese 80% nacional lo que hemos notado después de los años de la pandemia es que ha aumentado el cliente de la propia Comunidad Valenciana, de Murcia y de Albacete. Es decir, muchas familias que residen en un radio de unos 200 kilómetros y que este verano han venido una semana a pasar sus vacaciones, algo que no era tan común antes.

Este verano hemos vuelto a las cifras prepandemia, incluso por encima de 2019

¿Y qué previsiones tienen para los próximos meses? ¿Cómo afectará la desaceleración económica?

Pues ahí es donde están las dudas. En septiembre ha habido mucha demanda de fines de semana, ya sea en Benidorm, Elche, Guardamar, El Pilar o Dénia, quizá por el deseo de apurar el verano. Eran los últimos baños de los niños y han venido muchas familias. Ahora, hablar de lo que ocurrirá en Halloween o Nochevieja con el cliente nacional es demasiado prematuro. En el caso del cliente internacional, de momento se mantienen las reservas, porque ese cliente internacional, esos jubilados, no contemplan no venir a España. Hay que tener en cuenta que la demanda natural del senior europeo en invierno se concentra en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, porque el resto de competidores, ya sea Cataluña, el sur de Francia, Italia o Croacia cierran. El problema lo tenemos con los británicos, con el Brexit. Ahí sí han caído las reservas, porque el que viene a pasar seis meses, ya no puede. Es un sinsentido. Ahora a los británicos les dejan venir 90 días, pero luego se tienen que ir a casa. A los hoteles no les afecta, porque sus clientes no vienen para hacer una larga estancia, pero a los camping, sí.

¿Qué peso tenían los ingleses entre la clientela del sector?

Como mínimo un 35% o 40% de los clientes de invierno son británicos. Para nosotros es un problema grande, lo que sucede es que parece que somos los únicos que tenemos ese problema o es un poco la sensación que tenemos. Porque a nivel de turismo residencial un inglés no dejará de comprar una casa en Alicante, ya sea en Ciudad Quesada o en Altea, porque su intención sigue siendo venir a vivir a un clima cálido y Alicante le da todo lo que necesita de servicios, de acceso, de seguridad, sanitarios… No va a cambiar su destino. Otra cosa es que demore la decisión por la inflación o por la situación económica, pero al final acabará aquí. Otra cosa es un cliente de caravana, que es un estilo de vida, que no quiere una casa en España, quiere venir a pasar el invierno con su caravana y, sobre todo, a la costa mediterránea y ahí es donde sí que lo vamos a notar con el británico. El resto entiendo que los mantendremos.

¿Qué van a hacer para compensar este descenso de los británicos?

Pues vamos a hacer más promoción en Alemania, Holanda, Bélgica o los países nórdicos, que también son países tradicionalmente campistas. No queda otra.

¿Ha cambiado mucho el perfil de la clientela estos últimos años?

La clave en ese aspecto fue el decreto que aprobó la Comunidad Valenciana en 2002 –cuando estaba Roc Gregori en la Generalitat-, que lo que hizo fue establecer categorías en función de los servicios y ampliar que hasta el 50% de la zona de alojamiento pudieran ser cabañas, mobile homes o bungalows. Eso hizo que las empresas familiares, que son casi todas en el sector, entendieran que había que hacer una reinversión continua y poner en valor el establecimiento, porque lo hacías más rentable. Si tengo mejores instalaciones, vienen más clientes y si, además, dentro del modelo de negocio, puedo tener una zona de resort, el precio medio cambia. Y eso ha hecho mucho, porque atraes a clientes que antes no lo hubieran pensado. Vemos a más clientes de entre 30 y 40 años y, sobre todo, a más parejas con niños. Porque una de las claves son los niños y al hacer mejores piscinas, tener miniclub, parque de bolas, parques infantiles y animación por franjas de edad viene más ese público. Las cabañas han rejuvenecido el cliente de los campings.

La pandemia nos ha puesto en el foco de muchas gente qu no cotemplaba venir a un camping

¿Pero sigue habiendo reparos de una parte de la población a ir al camping en vacaciones?

Por desconocimiento, sí. España es un país receptor de clientes de caravana y autocaravana, pero esa cultura no la tenemos tan arraigada aquí y por eso la importancia de potenciar la zona de resort. Aquí aún le dices a unos amigos: ‘Vámonos el fin de semana a un camping’, y te ponen reparos. Hasta que ven tres o cuatro fotos y te dicen: ‘Pero si parece el Caribe’. Es lo que ocurrió en junio del año 2020, cuando no se podía salir de la provincia, mucha gente empezó a poner el foco y ahí nos llegó mucho cliente que antes de la pandemia no se planteaba venir.

Entonces, ¿la pandemia les ha servido de escaparate?

A ver, no nos ha venido bien a ninguno, pero sí que nos ha puesto en el foco de mucha gente que no contemplaba ir a un camping y que se ha molestado en conocer lo que tenemos.

Desde el sector hostelero se han quejado mucho de la falta de mano de obra, ¿han sufrido ustedes este problema?

Exactamente igual. Está muy complicado y la sensación es que falta formación. Falta sobre todo personal de sala y cocina, y lo más alarmante es que, como comentaban hace unos meses en el CDT (Centro de Desarrollo Turístico) de Torrevieja, sólo se cubren el 40% de las plazas para los cursos de formación. Da la sensación de que ya nadie quiere trabajar los fines de semana y es un problema que va a más.

¿No cree que pueda tener algo que ver los salarios?

Bueno, yo pienso en mi empresa y nosotros cumplimos escrupulosamente el convenio y nadie trabaja más de sus ocho horas y libran los días que tienen que librar. En eso también ha habido una evolución, las empresas se han profesionalizado. Yo creo que es un problema más generalizado, que afecta también a la construcción. En general, falta gente formada en oficios, falta más Formación Profesional.

No es el momento de tasas turísticas. Conforme está la situación, no creemos que sea lo más conveniente

¿Cómo ven la implantación de la tasa turística que está en tramitación en las Cortes y que en el caso de los campings es de 0,5 euros por cliente y noche?

Pues entendemos que no es el momento de tasas turísticas. Conforme está la situación no creemos que sea lo más conveniente. No ayuda, es un tema más político e ideológico que otra cosa. Hay que pensar que un cliente también paga la electricidad que consume en la parcela, que si antes estaba a 0,10 ahora está a 0,35; además, tienen que venir desde su país con la autocaravana, lo que supone consumir combustible, que también ha subido. Hablamos de clientes que en invierno están pagando 15 euros por noche y vienen con la cuenta sacada del gasto que van a hacer. Si ahora les pones una tasa turística, no lo van a entender.

Mirando los datos del INE, la planta de establecimientos ha pasado de 35 a 52 en diez años y el número de parcelas ha crecido un 58%. ¿Hay sitio para nuevos establecimientos?

Entendemos que sí porque la demanda va a seguir creciendo, porque muchos clientes desconocían la propuesta que teníamos y cómo ha cambiado el sector en los últimos diez o quince años. Los campings se han posicionado como una alternativa de calidad a nivel vacacional, que antes no lo era.

¿Tienen constancia de nuevos proyectos?

Sí, lo que sucede es que un camping al final necesitas un espacio mínimo de unos 30.000, 50.000 o 80.000 metros para poder rentabilizar la inversión y tener un mínimo de 200 parcelas o 50 cabañas. Y eso solo lo encuentras en zonas rústicas y necesitas una declaración de interés comunitario y ahí nos topamos con los tiempos de la Administración. Esa sería una reivindicación del sector, que se redujera el tiempo a la hora de tramitar los permisos, porque eso echa para atrás muchas inversiones. No se te pueden ir cuatro o cinco años en aprobar un proyecto.

Muchas veces este tipo de proyectos generan protestas por la ocupación del territorio que suponen. ¿Cree justificadas esas propuestas, normalmente de colectivos ecologistas?

No, porque un camping es el establecimiento turístico que menos altera el lugar donde se ubica, incluso lo regenera y lo pone en valor. Aumenta la vegetación y es muy poca edificación. Del 100% del establecimiento, sólo un 25% es para servicios y ahí la edificación es muy suave. Es lo que mejor se adapta al terreno donde se ubica y lo que menos lo altera. Para mí no hay fundamento.

Ahora mismo Alannia tiene proyectos en Murcia, Málaga y Gerona

En su caso, usted es el responsable de Alannia, la cadena que han creado Grupo Marjal y Corpfin, que ya cuenta con cinco establecimientos (dos en Alicante y tres Tarragona) y un proyecto en Murcia. ¿Qué planes de expansión tienen?

Pues ahora mismo como Alannia estamos con el proyecto de Murcia, otro en Málaga y uno en Gerona. Pero estamos en lo mismo, con los trámites, porque son proyectos. Lo bueno es que los decretos autonómicos que regulan el sector se han alineado y si vas a Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana ya no difiere tanto y eso es muy bueno.

¿Cómo están esos proyectos que comenta?

Estamos tramitándolos. Esperamos que para el año que viene al menos uno sí que pueda ir adelante, pero es muy complicado por los tiempos de la Administración. Es mucha gestión.

¿Cómo es tener un fondo de inversión como socio?

En nuestro caso es satisfactorio por que el conocimiento del negocio lo tenemos nosotros. Hay un rigor y una exigencia financiera porque, evidentemente, si inviertes, quieres que te rente. Pero es que, como dice mi padre -Francisco Gómez-, con recursos propios o apalancamiento financiero puedes tener dos, tres o cinco establecimientos en diez años, pero no puedes crecer a un nivel exponencial. Nuestro propósito es ser un referente como cadena turística de resorts y por eso nuestra experiencia es satisfactoria, porque hemos podido crecer de manera más rápida. Además, aunque sea un fondo de inversión, nosotros hablamos con personas. Corpfin Capital para nosotros son Álvaro Olivares, Alberto Curto o Paula Sosa, que cada mes los estás viendo.

La situación de Uepal

Además de presidir la Asociación de Campings, también es usted vicepresidente de Uepal, que en breve renovará sus órganos de gobierno. ¿Va a aspirar a la presidencia?

Tenemos que reunirnos y valorar quién sucede a Juanjo (Sellés). Evidentemente, mi nombre suena, como suenan los de César Quintanilla o el de María Miñano, es decir, los vicepresidentes. Es lo lógico, porque es el relevo generacional. El propósito de Juanjo ya lo ha cumplido, que era la integración en la CEV, y mi intención firme es la de ayudar y colaborar para que Uepal continúe como asociación de empresarios que es, dentro de la CEV. Mi aspiración es la de ayudar en lo que pueda, no necesito ser el presidente.

¿Pero se descarta?

Ni voy a sumar puntos para ser el presidente ni me descarto. Lo que voy es a tratar de ayudar a que esto funcione.

Hay que reconducir la situación entre CEV y Uepla, no se puede romper

Ahora, precisamente, las relaciones con CEV están tensas, después de que el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, decidiera cesar a Juan José Sellés como vicepresidente de la misma, tras emitir una nota de prensa que no fue consensuada. ¿Considera justificado ese cese o cómo ve lo ocurrido?

Piense que realmente Joaquín Pérez decidió quiénes quería que fueran sus vicepresidentes, en la negociación que hubo con la CEV para ir juntos, y el propósito de ir juntos no ha cambiado. Lo que pasa es que a veces es complicado porque las cosas hay que consensuarlas y somos personas. Creo que aquí el enfoque es más personal que como asociación.

¿Pero lo ve justificado?

Esto hay que reconducirlo, no se puede romper porque no gana nadie, ni Alicante ni València ni nadie. Imagínese en la CEOE qué pensarán, cuando realmente lo veo más un tema personal, de falta de confianza, que lo que es el propósito.

¿Falta de confianza de quién, de Joaquín Pérez con Juan José Sellés?

Hay que hablar más, falta comunicación y es lo que vamos a intentar rehacer, y Juanjo ya sabe de dónde venimos y lo que pretende es que esto funcione.

¿Y cuál es la solución?

Yo creo que todo se va a arreglar. Hace falta más comunicación porque el propósito es el mismo por parte de todos. Uepal tiene que ir de la mano de la CEV y lo que hace falta es eso. ¿Cambiar personas? Puede ser, pero yo tampoco quisiera estar en la piel de Juanjo. Creo que lo ha hecho todo con la mejor intención.

¿Fue un error esa nota de prensa?

No es que fuera un error, es que hace falta más comunicación y se evitarían muchas situaciones de las que luego hay que dar explicaciones cuando se pueden evitar.