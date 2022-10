Endulzar la Navidad... saldrá más caro

La inflación está disparando todos los precios, incluidos los de la cesta de la compra, y el turrón no va a escapar a esta tendencia. El fuerte incremento de los costes energéticos y de materias primas como la miel o el azúcar va a forzar a las empresas del sector en Xixona a encarecer sus productos entre un 5% y un 10%. Lo hacen, eso sí, de una forma tímida y renunciando a márgenes de beneficios, toda vez que los costes que están soportando son superiores a los que están trasladando. Endulzar las próximas Navidades, por tanto, también le va a resultar más caro a las familias.

La guerra de Ucrania y la especulación en la que anda metido el mercado del gas está teniendo un impacto directo en los costes de la energía, lo cual, a su vez, está tirando de todo lo demás. La industria es uno de los sectores que sufre con especial virulencia esta escalada inflacionista, hasta el punto de poner a muchas empresas contra las cuerdas. En este contexto, y cuando faltan escasos meses para la llegada de la Navidad, las firmas turroneras adscritas a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Jijona y Alicante han constatado que la complicada coyuntura económica también les está haciendo mella.

Este es el caso de Turrones Coloma, dirigida por Amalia Coloma, quien destaca que las empresas se están enfrentando a una situación más que delicada porque, afirma, «los costes de la electricidad y algunas materias primas son del todo inasumibles. Y más para un sector como el nuestro que tiene la producción concentrada en tan poco tiempo, un periodo en el que estamos constatando que las facturas a las que tenemos que hacer frente se nos están disparando».

Afortunadamente para la industria, la almendra, producto básico e imprescindible para el turrón, no ha experimentado un encarecimiento demasiado sensible. Lo que sí está por las nubes, según Coloma, son los azúcares, las mieles y algunos aditivos, que cuestan en estos momentos casi un 50% más que en la campaña pasada. A ello, lógicamente, hay que añadir la energía, cuya cotización no ha parado de crecer. «Está todo desbocado y no sabemos dónde acabaremos parando», lamenta.

Así las cosas, a las empresas no les ha quedado otra que repercutir en sus productos estos incrementos en sus precios. «Ni mucho menos -señala la directora de Turrones Coloma- hemos trasladado todas las subidas, dado que las empresas también vamos a tener que renunciar a márgenes de ganancias. En nuestro caso, hablamos de unos aumentos de entre el 8% y el 10%». La responsable empresarial, además, recuerda que los precios ya llevaban congelados hace varios años, «por lo que no ha habido otro remedio que tomar esta medida. Lo que no podemos es perder dinero».

En términos muy similares se expresa Beatriz Sirvent, responsable de markenting de Almendra y Miel, empresa productora de turrones tan conocidos como 1880, El Lobo o Doña Jimena. «Lamentablemente -apunta-, estamos todos igual. Y no hablamos solo de las materias primas para la elaboración de los productos, sino también del cartón y los plásticos que utilizamos para los embalajes, que se han encarecido alrededor de un 40%». Así que a la compañía no le ha quedado otra que aumentar los precios, también en el mismo rango del 8% y el 10%, lo que supone que, ni mucho menos, se repercute todo. «Somos muy conscientes -señala- que los consumidores también lo están pasando mal y que tienen que hacer un esfuerzo para llenar la cesta de la compra. Así que toca reducir márgenes».

En cualquier caso, no cree que estos aumentos de precios vayan a afectar a las ventas. Según sus palabras, «estamos hablando de un producto muy sólido que siempre acaba en los hogares en la época de Navidad. Ya hemos pasado hasta pandemias, y el turrón ha aguantado el tirón».

Por su parte, Manuel López, gerente de la empresa Hijos de Manuel Picó, más centrada en la elaboración artesana, destaca que «hemos tenido la suerte de cerrar acuerdos que nos han permitido comprar las almendras a unos precios asumibles. Lo que no hemos podido esquivar es el desorbitado encarecimiento de la miel y el azúcar, ni, por supuesto, el de la energía».

En este último aspecto, con todo, subraya que la empresa ha decido tomar medidas, apostando por la instalación de placas solares en la cubierta de la fábrica. Según López, «no es ni mucho menos la panacea, pero no cabe duda de que algo nos ayuda. La suerte es que este proyecto ya lo teníamos encauzado a principios de año, por lo que lo hemos podido poner en marcha justo en el momento en el que la electricidad está más cara».

Con todo, la firma también ha optado por subir los precios, en este caso entre un 4% y un 5%, «para ser un poco competitivos en el mercado. Hemos estrechado las ganancias, como es lógico, pero pensamos que es lo que hay que hacer en estos momentos».

Y, en medio de todo esto, ¿cómo se presenta la campaña? Los productores son optimistas y esperan incluso incrementar las ventas del año pasado, cuando ya aumentaron un 5% y se situaron en cifras muy similares a la prepandemia. Las empresas integradas en el consejo regulador, en concreto, facturaron alrededor de 150 millones de euros en turrones, cifra que se eleva por encima de los 200 millones si se tienen en cuenta otras variedades de turrones distintas a las de Jijona y Alicante, así como los dulces navideños en general.

Las exportaciones jugaron un papel destacado, toda vez que crecieron alrededor de un 10%. La producción de este año arrancó en junio, en una temporada que cada vez se adelanta más con el objetivo de atender con mayor facilidad a los mercados exteriores, principalmente a los extracomunitarios.