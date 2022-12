«La Cámara tiene un papel y la CEV otro, pero a lo mejor hay un problema de personalismos»

¿Ha pecado la CEV de exceso de confianza en los últimos meses al entender que la provincia de Alicante ya estaba pacificada?

La CEV tiene una estrategia de trabajo en Alicante y en la Comunidad Valenciana con una visión de posicionamiento y de trabajar la vertebración de Alicante y de la provincia con la Comunidad, y también trabajamos en la descentralización. En las últimas semanas hemos buscando soluciones a los Presupuestos por la dejadez del Gobierno con respecto a Alicante. Tuvimos una reunión con el ministro Bolaños en la que se le trasladó claramente que esta dejadez no podía repetirse, y también tuvimos reuniones con los ministros Albares y Morant, con la delegada del Gobierno y con la secretaria de Estado de Transportes. Por tanto, no se trata de que nos hayamos despistado, sino que estamos creando puentes permanentemente. La estrategia de la CEV es trabajar para buscar soluciones a las problemáticas de las provincias y de la Comunidad Valenciana.

¿Qué parte de responsabilidad tienen los empresarios en este agravio sistemático hacia la provincia?

En parte también responde a la dejadez de los empresarios. Mientras estemos en estas peleas de quién es el que manda en Alicante o en la Comunidad será todo más complicado, y es absurdo. Está claro que la representatividad la tiene la CEV, y en estas últimas semanas quien está ejerciendo un papel de liderazgo es el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez. Además, el presidente de Ineca, en sus últimas intervenciones, ha venido destacando que, en los últimos 14 años, Alicante ha estado abandonada por las inversiones del Estado, y nos podemos ir perfectamente a 20 años atrás. Eso ha demostrado que las instituciones empresariales que había anteriormente tampoco han servido, y esta es una problemática especial en Alicante por su poca vertebración. Si algo ha hecho, hace y va a seguir haciendo la CEV es trabajar en la vertebración.

Sin embargo, en ciertos sectores empieza a percibirse cierto desencanto con la CEV y otras organizaciones empresariales...

El mundo asociativo siempre es complicado, y, en todo caso, pueden estar cansados de que siempre, permanentemente, haya conflictos. Lo que se ha demostrado en este territorio, y ahí la CEV no estaba, porque en ese momento sólo estaba en otra provincia, es que ya han existido conflictos y, al final, el conflicto ha arrasado con todo en esta provincia. Eso es precisamente lo que intenta evitar la CEV con su modelo autonómico y provincial, un modelo en el que tenemos muy claro que los problemas de la provincia de Alicante son los problemas de la Comunidad. La prueba es la última concentración, la del 18 de noviembre, que siempre he dicho que era una concentración de muestra de unidad, no de fuerza.

En cualquier caso, el pinchazo en cuanto a asistencia tanto en la protesta convocada por la Cámara como en la última de la Plataforma per un Finançament Just fue evidente...

Tenemos que partir de que movilizar a la sociedad es difícil, y más a una sociedad como la valenciana y como la alicantina, que no es ni la vasca ni la catalana. Nunca hemos tenido un sentido de movilización ciudadana. Por tanto, me quedo con que la concentración del 18 de noviembre, por primera vez en la historia, contó con un presidente de una Diputación de Valencia, una síndica del PP y alcaldable por València, un presidente de CEV Castellón, un vicepresidente de CEV Valencia porque no pudo estar la presidenta... Eso es lo que va cambiando poco a poco.

¿Se equivocó la CEV al nombrar a Joaquín Pérez como presidente provincial en Alicante?

Cuando mejor se demuestra un liderazgo es en momentos de dificultades, y en estas semanas Joaquín Pérez está demostrando ese liderazgo. Aparte de la representatividad formal que la ley da y es de la patronal, hoy Joaquín se está ganando el liderazgo. Además, la CEV no nombra a Joaquín Pérez. Él se presenta y lo nombran los empresarios de Alicante. Aquí se lanzan mensajes de que todo se controla desde València, pero esos son los mensajes de hace 40 años y la sociedad evoluciona. València es muy importante, es la capital administrativa como lo es Madrid, pero desde Alicante no podemos estar lanzando mensajes permanentes de que el enemigo es València. Y los que dicen esto son los elementos perturbadores, afortunadamente cada día menos también, y están cómodos en eso, porque es su único argumento: València, València, València... Pero, oiga, vamos a trabajar con València porque es la mejor manera de ganar.

Sin embargo, se han dado situaciones que no han sentado nada bien, como el apoyo de Joaquín Pérez al recurso de la UMH contra la implantación de Medicina en la UA...

Ésas son decisiones que toma como presidente del Consejo Social y no como presidente de la CEV, pero es verdad que, al final, eres una persona pública y eres el presidente de la CEV. ¿Otra persona habría tomado otra decisión? Seguramente, pero ésa es una decisión que toma él, y lo respeto. Entre otras cosas, porque no me vale que, para determinadas cosas, sea València la que tiene que decir qué debe hacer Alicante y para otras no.

Ahora se ha abierto un nuevo frente con el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado y las movilizaciones convocadas. ¿Por qué?

Que se abran nuevos frentes no está en nuestro ADN. En este tiempo la CEV ha demostrado voluntad de integrar y negociar, y quien quiere estar está. Los frentes los abre quien quiere abrirlos. A raíz de la aprobación de los Presupuestos por parte del Gobierno desde la junta directiva de la CEV se plantearon una serie de acciones. Lo que siempre hemos trasladado es que lo importante es el mensaje y la unidad de acción, pero eso no quiere decir que vayamos juntos a todas partes. La Cámara se reunió con el PSPV, con el PP y con Compromís, y no se nos dijo nada, pero nos da igual. Lo importante es que quede el mensaje. La CEV se reunió con el ministro Bolaños porque, indudablemente, es la representativa en términos empresariales en la Comunidad, junto a los sindicatos, y el presidente de la Generalitat decide que sean los agentes sociales quienes asistan, como en otros asuntos. Además, me comprometí con los sindicatos a intentar sumarlos a la manifestación que habíamos planteado conjuntamente con la Cámara e Ineca para el 27 de octubre. Al ver que no llegábamos, dijimos de esperar, de darle una vertiente autonómica, elevarlo a la Plataforma y que estuvieran los sindicatos y los cinco partidos representados en las Cortes, salvo Vox, que no está en la Plataforma. Lo importante era elevar el problema a la Comunidad, porque los problemas de Alicante se resuelven en la Comunidad Valenciana.