Autoconsumo por suscripción: así son las comunidades solares de Iberdrola

A estas alturas ya casi nadie cuestiona la rentabilidad de instalar placas solares de autoconsumo para rebajar la factura de la luz, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En las casas unifamiliares no suele haber mayor problema, pero la situación se complica en los bloques de viviendas, donde poner de acuerdo a los vecinos para realizar la inversión necesaria no suele ser tarea sencilla. No es una cuestión menor, si se tiene en cuenta que aproximadamente dos tercios de la población reside en este tipo de edificaciones.

