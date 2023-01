Los consultores coinciden en que la primera parte del año estará marcada por el análisis con calma del mercado antes de que los inversores tomen las grandes decisiones de compra (un fenómeno conocido en el sector inmobiliario como wait and see -esperar y ver). El director general de Savills España, Alejandro Campoy, explica que en el arranque del año se mantienen las dudas de los inversores de los últimos meses de 2022.

"En inversión, los primeros meses todavía notaremos el efecto de la incertidumbre, pero veremos el cierre de operaciones que se han aplazado de 2022 y algunas nuevas que seguirán produciéndose, normalmente operaciones off market (transacciones en las que el inversor busca oportunidades al margen de las ofertas que salen al mercado). Para la segunda mitad del año esperamos retomar la normalidad con nuevas operaciones saliendo al mercado. Veremos todavía algo de ajuste de precios, especialmente en algunos sectores. Hay que tener en cuenta que la tipología de propietarios y vendedores es mucho más institucional y profesional por lo que el reajuste irá más rápido que lo que vimos en el ciclo anterior. No obstante, el posicionamiento de España en el mercado europeo es muy bueno debido a la necesidad estructural de nuevo producto en segmentos clave en los que el mercado ha comenzado a crear esa tipología de activos hace poco tiempo, y las perspectivas macro frente a otros mercados. Las rentas se mantienen estables y en algunos mercados, como el de oficinas prime en Madrid o el sector logístico, están ligeramente al alza".

Jesús Silva, director general de Cushman & Wakefield en España, remarca los vaivenes que ha sufrido el mercado inmobiliario en el último año y se muestra convencido de la recuperación de la confianza de los inversores a medida que avance 2023. "Tras la superación de la pandemia todos estábamos muy ilusionados con la evolución del mercado. Sin embargo, llegó la guerra en Ucrania y el descontrol de la inflación provocó la subida de tipos. Esto generó una ralentización de la actividad inmobiliaria y el mercado se ajustó a partir de septiembre por la subida de tipos de interés. Al final, en los próximos meses vamos a un ajuste de precios de los activos inmobiliarios. Mientras no se produzca, habrá una cierta parálisis de inversores que están en una posición de wait and see", asegura Silva.

El directivo de Cushman está convencido de que la segunda parte del año será mejor que la primera. "No creemos que se llegue al nivel de inversión de 2022, pero mejorará conforme pasen los meses por el ajuste de precios. Ese ajuste provocará un mayor interés de los inversores", insiste Jesús Silva.

Variantes

El director general de Savills incide en que los activos vinculados al alquiler (como los edificios para arrendar -segmento del build to rent- o las residencias) van a seguir acaparando un gran interés por parte de los inversores.

Alejandro Campoy considera: "Todo lo relacionado con la vivienda en alquiler, las residencias de estudiantes, el coliving (habitaciones con baño y servicios comunes) o los centros para la tercera edad (el sector living mutifamily) y el logístico seguirán centrando la atención. El segmento de oficinas ha recuperado tracción (en demanda y en inversión) y el flex (los espacios de trabajo flexibles) seguirá consolidándose como alternativa útil tanto para usuarios como para propietarios.

El análisis de los indicadores económicos y sociodemográficos apuntan además a otros segmentos pujantes en 2023 como el senior living (inmuebles para mayores), health care (activos vinculados al cuidado de la salud), educación (colegios, centros de formación profesional o edificios universitarios), student housing (alojamiento para estudiantes) o data centers (centros de datos). La falta de inmuebles en alquiler y residencias de estudiantes o de la tercera edad sigue atrayendo grandes volúmenes de inversión en este segmento de actividad, sin embargo, es también el más afectado por la subida de tipos por tener las rentabilidades más ajustadas".