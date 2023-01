El coche eléctrico se choca de lleno con la burocracia. A pesar de que la reducción de las emisiones y el impulso a la movilidad verde suponen un objetivo prioritario, tanto del Gobierno central, como de la Generalitat, según afirman sus responsables, lo cierto es que los planes de ayudas para incentivar la compra de este tipo de vehículos no se están mostrando demasiado ágiles.

Así, quien opte por renovar el coche y cambiarlo por un híbrido enchufable o un eléctrico puro confiando en las subvenciones de hasta 7.000 euros que ofrece la Administración deberá armarse de paciencia, ya que tardará entre un año y un año y medio en recibir el dinero, según aseguran los concesionarios y gestorías de la provincia consultados por este diario. Y eso si todo va bien y no se comete ningún error o falta algún papel, lo que dilata aún más el proceso.

Un plazo «muy poco razonable», según la patronal Faconauto, que lamenta el efecto disuasorio que pueden suponer estos plazos tan prolongados y que incluso ha llevado a algunos establecimientos a ofrecer préstamos sin interés a sus clientes, para evitar que se echen atrás.

«Hoy mismo me acaban de pedir la documentación para completar un expediente que se presentó en enero del año pasado, lo que significa que no lo habían tocado hasta ahora y que, con suerte, el cliente cobrará antes del verano», se lamentaba esta misma semana la gerente del concesionario KIA de Benidorm, Antonia Sola, que reconoce que se trata de una situación que exaspera a muchos compradores. «Nosotros siempre lo advertimos para que no les pille por sorpresa y lo que también hacemos es ofrecerles financiación con un año de carencia para cubrirles hasta que reciben la ayuda», señala la responsable de este establecimiento, uno de los que más vende de la marca coreana en España.

Unos plazos que también corrobora Víctor Sellés, de Gestar Gestores, que tramita numerosos expedientes derivados de algunos concesionarios y de particulares en la capital turística de la Costa Blanca. «Lo habitual es que tarden entre 10 y 14 meses en aprobar la ayuda, y luego lo que se demoren en pagar», asegura el experto, que reconoce que la cantidad de documentación que se exige es más que considerable y que para los particulares «poco habituados a tratar con la Administración» puede resultar peor que escalar una montaña.

«No pasan ni una. Por ejemplo, la transferencia para pagar el coche no se puede realizar desde una cuenta conjunta del matrimonio, debe ser exclusiva del titular del vehículo», corrobora también Antonia Sola.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la tramitación de las subvenciones del coche electrificado corresponde al Instituto Valenciano de la Competitividad (Ivace), que atribuye estos plazos tan amplios a las bases reguladoras que redactó el IDAE, el organismo estatal del que depende en última instancia el programa y su presupuesto. Unas bases que establecen la tramitación en dos fases de cada expediente: una primera en la que se solicita y se aprueba la ayuda, y otra segunda en que se justifica el pago del vehículo, una vez que se ha obtenido luz verde para la subvención. Hasta que no se finaliza todo el proceso, no se transfiere el dinero.

Refuerzos

Desde el organismo autonómico aseguran que propusieron un cambio en esta tramitación para agilizarlo, aunque no tuvieron éxito. Además, también sostienen que llevan un ritmo de pago mayor que en otras comunidades y que desde el pasado verano se reforzó la plantilla para acelerar en lo posible la gestión del plan.

Según las cifras facilitadas por la propia Generalitat, desde la puesta en marcha del Plan Moves III en el verano de 2021, el Ivace ha recibido alrededor de 8.000 solicitudes en toda la Comunidad Valenciana, de las que ya se han aprobado unas 4.000. De esta cifra ya se han justificado –la segunda parte del trámite- unas 2.000 subvenciones y se han pagado alrededor de 1.200. Es decir que, según el propio balance de la Administración autonómica, de momento sólo han cobrado el 15% de los solicitantes.

El plan Moves ofrece hasta 7.000 euros para quien compre un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable y retire un coche antiguo

En un primer momento, el IDAE asignó un presupuesto de 30,5 millones de euros a la Generalitat Valenciana para subvencionar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Una cantidad que amplió en 22 millones de euros más en marzo del año pasado, ante la petición formulada por el Ivace a la vista del elevado volumen de interesados.

Lo cierto es que la situación de la Comunidad Valenciana no es única y que los retrasos se acumulan en la mayoría de autonomías, según denuncia el portavoz de la patronal de los concesionarios Faconauto, Raúl Morales. «La gestión del plan está siendo muy mala. No es nada razonable que los compradores tengan que esperar tanto, no tiene sentido si lo que se quiere es impulsar la compra de estos vehículos», asegura Morales, que recuerda que, precisamente, el elevado precio sigue siendo la principal barrera para una mayor popularización de estos modelos, junto con la disponibilidad de puntos de recarga.

Más matriculaciones

A pesar de todo, el avance ha sido notable en los últimos años. En el caso de la provincia de Alicante se ha pasado de matricular 241 turismos y todoterrenos eléctricos e híbridos enchufables (los que subvenciona el Plan Moves III) en 2019 a cerrar el año pasado con unas ventas de 2.405 unidades. En otras palabras, que la cifra de operaciones se ha multiplicado por diez en solo cuatro años y representan ya el 7,5% de todo el mercado automovilístico de la provincia, según datos de Faconauto, Ganvam y Anfac.

Mayor éxito han tenido los híbridos y microhíbridos convencionales –que no se incluyen en este plan-, que finalizaron 2022 con 8.127 vehículos matriculados, lo que supone una cuota de mercado del 27%. Unos y otros siguen a años luz de los coches de gasolina, que acaparan más de la mitad de todas las ventas, aunque ya se sitúan por encima de los diésel, cuya participación en las ventas de turismos se ha reducido hasta sólo un 12,46%, ante la mala fama que han adquirido por el elevado volumen de contaminación que provocaban los modelos más antiguos.