Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se ha trasladado hasta Madrid este miércoles para participar en la 44 edición de Fitur, en la que la nación participa como 'socio invitado'. El mandatario ecuatoriano, que realiza su primera salida al extranjero desde que declarase que su país está inmerso en un conflicto interno, ha recibido el espaldarazo de los Reyes, que han inaugurado el mayor cónclave de la industria turística en el stand de Ecuador y han paseado por algunos de los pabellones junto al ministro de Turismo, Jordi Hereu.

Como es tradición cada año, don Felipe y doña Letizia han participado en la sesión de apertura de la macroferia junto a una amplia comitiva de autoridades que les han acompañado en su recorrido por distintos pabellones, en medio de una gran expectación.

En esta ocasión, ha destacado la presencia del presidente ecuatoriano, en su primera salida oficial al extranjero desde que tomó posesión hace dos meses ante el clima de inseguridad en el que está inmerso el país sudamericano por el enfrentamiento entre el Ejército y las bandas de crimen organizado. "Es muy duro abandonar ahora el país, pero hay que dar la cara", ha señalado Noboa ante los medios. Noboa ha subrayado que en estos momentos es importante "enseñarle al mundo cómo las cosas están mejorando" e invitar a visitar e invertir en Ecuador.

Los Reyes han realizado un paseo inaugural en el recinto ferial de Ifema acompañados por diversas autoridades del Estado, entre ellas la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha prolongado durante más de hora y media. Los monarcas han visitado los expositores de países como Ecuador y Puerto Rico. También los de cuatro comunidades autónomas, Madrid, Asturias, Baleares y Murcia, y los de Ceuta y Melilla. Los Reyes también se han encontrado con una decena de presidentes autonómicos, entre ellos, los de Andalucía, Juanma Moreno; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la de Extremadura, María Guardiola, y el de Canarias, Fernando Clavijo.

Don Felipe y doña Letizia han llegado al pabellón 10, donde han sido recibidos por Noboa y por el primer ministro de Albania, Edi Rama, de visita también en España con motivo de Fitur, así como por el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos. La 44 edición de la macroferia cuenta con la participación récord de 9.000 empresas -500 más que el pasado año- y 152 países -veinte más-, que van a mostrar las novedades de su oferta turística en 800 expositores.

Se espera la asistencia de unas 250.000 personas, entre profesionales y visitantes, desde hoy hasta el domingo, cuando se clausura la feria. La inauguración de Fitur llega en puertas de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el 2 de febrero los datos oficiales sobre llegadas de turistas extranjeros. Las estimaciones del Ministerio de Industria y Turismo indican que España va a batir su récord de visitas con más de 84 millones de llegadas en 2023, un uno 1% más que en 2019. "Dejamos atrás la pandemia", aseguró Jordi Hereu la pasada semana en una rueda de prensa.

La sostenibilidad, en el centro de los debates de Fitur

De cara a esta edición, Fitur dará un papel destacado a aspectos relacionados a la innovación, transformación digital y tecnología, así como temas relacionados con el desarrollo sostenible y la accesibilidad. La novedad de esta edición se encuentra en la creación de 'Fitur 4all', que promoverá el desarrollo del turismo accesible y visibilizará iniciativas de destinos y empresas en este ámbito a través de los I Premios Fitur 4all.

También destaca la apuesta de 'Fitur Sports', que regresa por segunda vez para ampliar contenidos, duración y mostrar cómo el turismo deportivo es impulsor del turismo sostenible. Así, 'FiturTechy' este año brindará una visión innovadora en una coyuntura de cambio para el sector turístico, a través de sus cuatro foros sobre negocios, destino, sostenibilidad y tendencias de futuro. 'Fitur Know How & Export' celebrará su duodécimo aniversario trayendo como novedad el concurso 'The AI for Tourism Award 2024'.

A estas espacios se unen 'Fitur Cruises', que repite en su tercera edición ampliando su campo de acción al ámbito profesional en el turismo de cruceros; 'Fitur Mice', que será nuevamente una gran oportunidad para poner en contacto a la oferta MICE con sus potenciales clientes; 'Fitur Screen', que conecta las industrias del turismo y del cine; 'Fitur LGTB+', para ofertas específicas para el segmento de cliente LGTB; 'Fitur Talent', que analizará la situación y la gestión del talento en las organizaciones y empresas en dos años sin precedentes; junto con otras actividades como 'Fitur Woman', 'Fitur Lingua', 'Travel Tecnhology'.