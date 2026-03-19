Esta formación gratuita en IA y liderazgo está impulsando la transformación digital de las pymes

El cambio digital ya no es opcional

La digitalización se ha convertido en el motor que diferencia a las empresas competitivas de las que se quedan atrás. En este contexto, Femxa emerge como una plataforma clave para los profesionales que desean actualizar sus competencias y adaptarse a las nuevas tecnologías que están remodelando el mercado laboral.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

La transformación digital se aprende practicándola, no solo estudiándola

Dos caminos para avanzar profesionalmente

Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y de Liderazgo y gestión del cambio, con diploma Femxa y título de la Universidad Nebrija (6 ECTS), están dirigidos a trabajadores y autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.

Gracias a su formato flexible (parte online a tu ritmo y clases en directo en aula virtual), esta formación se adapta a cualquier jornada.:

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

Curso online aula virtual femxa / Freepick / DIARIO INFORMACION

Inteligencia Artificial y Big Data: dominar la nueva economía del dato

El curso de IA y Big Data enseña a usar herramientas de analítica avanzada, automatización y computación en la nube. Su objetivo: que los participantes aprendan a interpretar datos, optimizar procesos y tomar decisiones inteligentes basadas en información real.

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Liderazgo y gestión del cambio: las personas primero

Este itinerario está enfocado en quienes buscan liderar la transformación digital desde la estrategia y la gestión del talento. El curso enseña a fomentar la comunicación, la innovación y la cultura colaborativa en los equipos.

El cambio tecnológico solo es posible si las personas lo impulsan.

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No se trata solo de saber de tecnología, sino de entender cómo mejora lo que haces cada día

Un modelo flexible y acompañamiento constante

Femxa facilita el aprendizaje eliminando las barreras administrativas. No se requiere crédito de formación ni autorización de la empresa. Los alumnos disponen de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick / DIARIO INFORMACION

Al finalizar, los participantes podrán acceder a módulos complementarios gratuitos de la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) o Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS).

Un proyecto con sello europeo

El programa Generación Digital PYMES, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por los fondos Next Generation EU, fortalece el tejido empresarial mediante la capacitación digital.

Cómo inscribirse

Los cursos se inician cada dos semanas a partir del 30 de octubre, de modo que puedes elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril