Esta formación gratuita en IA y liderazgo está impulsando la transformación digital de las pymes
Dos cursos gratuitos de 4 a 8 semanas para liderar el cambio digital desde dentro
Texto: Víctor Pérez | Infografía: Agus Ajuriagoicoa
El cambio digital ya no es opcional
La digitalización se ha convertido en el motor que diferencia a las empresas competitivas de las que se quedan atrás. En este contexto, Femxa emerge como una plataforma clave para los profesionales que desean actualizar sus competencias y adaptarse a las nuevas tecnologías que están remodelando el mercado laboral.
En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.
La transformación digital se aprende practicándola, no solo estudiándola
Dos caminos para avanzar profesionalmente
Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y de Liderazgo y gestión del cambio, con diploma Femxa y título de la Universidad Nebrija (6 ECTS), están dirigidos a trabajadores y autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.
Gracias a su formato flexible (parte online a tu ritmo y clases en directo en aula virtual), esta formación se adapta a cualquier jornada.:
La formación combina clases en directo en el aula virtual:
De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h.
De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h.
Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h.
Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.
Inteligencia Artificial y Big Data: dominar la nueva economía del dato
El curso de IA y Big Data enseña a usar herramientas de analítica avanzada, automatización y computación en la nube. Su objetivo: que los participantes aprendan a interpretar datos, optimizar procesos y tomar decisiones inteligentes basadas en información real.
Liderazgo y gestión del cambio: las personas primero
Este itinerario está enfocado en quienes buscan liderar la transformación digital desde la estrategia y la gestión del talento. El curso enseña a fomentar la comunicación, la innovación y la cultura colaborativa en los equipos.
El cambio tecnológico solo es posible si las personas lo impulsan.
No se trata solo de saber de tecnología, sino de entender cómo mejora lo que haces cada día
Un modelo flexible y acompañamiento constante
Femxa facilita el aprendizaje eliminando las barreras administrativas. No se requiere crédito de formación ni autorización de la empresa. Los alumnos disponen de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.
Al finalizar, los participantes podrán acceder a módulos complementarios gratuitos de la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) o Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS).
Un proyecto con sello europeo
El programa Generación Digital PYMES, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por los fondos Next Generation EU, fortalece el tejido empresarial mediante la capacitación digital.
Cómo inscribirse
Los cursos se inician cada dos semanas a partir del 30 de octubre, de modo que puedes elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril
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