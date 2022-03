Elena Payà, jugadora del Club Bádminton de El Campello, se ha convertido en una figura de este deporte en el municipio. Cuenta con logros destacables y con una trayectoria ya admirable con tan solo 16 años. Elena destaca los beneficios del bádminton y todo lo que este deporte le aporta.

¿Cómo surge la afición por este deporte?

Todos los años iba a la escuela de verano y hubo un año en el que fue en el pabellón de El Campello y un día nos enseñaron a jugar a bádminton y me encantó. Como me llevaba muy bien con el monitor siempre que teníamos un rato libre nos poníamos a jugar.

¿Cuál es tu máximo logro deportivo?

Mi máximo logro deportivo ha sido ser campeona de España en varias ocasiones, tanto en individual como en dobles, y llegar a los cuartos del campeonato de Europa.

¿Cuándo empezaste pensabas que ibas a llegar a este nivel?

Ni se me pasó por la cabeza, yo simplemente jugaba porque me gustaba y me lo pasaba bien.

¿Hasta dónde esperas llegar?

Espero seguir mejorando y cada vez subir más el nivel de campeonatos.

¿Qué ha supuesto para ti la figura de Carolina Marín?

Desde que era pequeña me ha supuesto una gran motivación al ver que una española puede llegar a ser campeona del mundo varias veces, ganando a muchas asiáticas.

¿Por qué hay afición al bádminton en El Campello?

Siempre ha sido un club en el que han ido saliendo muy buenos jugadores, yo creo que eso depende sobre todo de los entrenadores.

¿Cuáles son los beneficios físicos y mentales del bádminton?

Es un deporte físicamente duro, que si quieres estar en altos niveles tienes que mantener constancia y mucho trabajo, además de que te da muchos valores.

¿Qué te aporta personalmente la práctica de este deporte?

Para mí es algo que no podría dejar, me aporta muchas cosas positivas, cada entrenamiento y cada campeonato es como una escapada de todo lo demás, la gente que vas conociendo de toda España incluso de fuera, los viajes, las risas en los entrenamientos, los ejercicios en los que te dejas la piel y sobre todo la sensación de competir es algo especial.

¿Tienes el apoyo de tu familia?

Mi familia siempre me ha apoyado en todo desde el momento que les dije que quería apuntarme a bádminton, incluso después se apuntó mi hermano y mi padre y ellos también entrenan en el club.

¿Se puede llegar a vivir del bádminton?

Pienso que es muy complicado ya que el bádminton es un deporte en España muy poco visto y con pocas ayudas, no es imposible, pero muy complicado.