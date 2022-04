Se trata de conexión, de «flechazo»... Lo que siente Juan Galindo por el teatro es puro amor. El papel que interpretó en el grupo de teatro del instituto en «La ópera de los tres centavos», de Bertolt Brecht, sembró la semilla para lo que hoy es Medusa Teatre, en la que ha actuado, y que actualmente dirige.

¿Cómo definiría el teatro? ¿Qué significa en su vida?

El teatro es una liberación. Más allá de lo artístico, me sirve como terapia para expresar lo que siento a través de los diferentes personajes. De hecho, siempre he dicho que me interesa más el proceso creativo y de investigación, que el propio estreno de las obras. Como terapeuta teatral, me interesa la historia vital de cada uno de los personajes y cómo expresan sus brillos y sus sombras a través de su comportamiento en escena. Tengo la suerte de trabajar con el teatro tanto a nivel terapéutico como artístico; esto me permite investigar el comportamiento humano en mis talleres de terapia y verlo plasmado en historias creativas en el escenario. En definitiva, hago teatro porque me descubre otra manera de vivir.

¿Cuáles son los principios o valores de la compañía?

Sin dudarlo, siempre creamos obras donde la reivindicación social está presente. No concibo el teatro sólo como divertimento. Entiendo el teatro como un hecho artístico -válido en la medida en que se sustente sobre conflictos del ser humano-, como hecho cultural, donde se produce y debe extenderse al mayor número de ciudadanos, y, por supuesto, como hecho social, como tribuna de controversia pública encaminada a la formación de una sociedad más crítica y más sincera consigo misma.

¿Qué perfil tienen los actores de Medusa Teatre?

Por la compañía han pasado mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades. Hemos subido al escenario desde una niña de meses hasta una mujer de 75 años. Puntualmente han trabajado en la compañía profesionales de la escena, pero en su mayoría, formamos un grupo personas que no se dedican en exclusiva al teatro, es decir, aficionados que hacen el profundo sacrificio de acudir a los ensayos después de su trabajo... y eso es de admirar.

¿Qué tipo de obras representa la compañía que dirige y a qué público van dirigidas?

He escrito, dirigido y co-dirigido con Neus García, actriz y presidenta de la compañía, obras de todo tipo. Hemos puesto sobre el escenario desde obras de contenido político como «De la Patria y Família» (obra de Jesús Sastre sobre el Estado de las Autonomías), obras sociales como «Resistiré» (adaptación de «Aquí no paga nadie» de Darío Fo), obras históricas como «Jaume I el Conqueridor» (donde conseguimos subir al escenario a más de 100 colaboradores), o sobre violencia de género como «016». Obras poéticas sobre autores como Lorca, Miguel Hernández o Vicent Andrés Estellés, psicológicas y diversas colaboraciones en musicales como «El Fantasma de la Ópera» y «Otello» dirigidas por el maestro Luís Seguí.

¿Cómo os afectó la pandemia?

La pandemia supuso un golpe, sobre todo, por el parón de los concursos de teatro, ya que es la única forma que tenemos para poder mostrar nuestro trabajo. En ese momento estábamos empezando con trabajos de mesa de «Lorca Errante». Empezamos a hacer encuentros online, pero terminamos abandonando por la «frialdad». Aprovechamos para leer e investigar cada uno por su cuenta y esto sirvió para reencontrarnos con muchas ganas. De hecho, con esta obra ganamos el primer premio en la «Muestra de Teatro Cullera» a la mejor obra y el premio del público.

Y la vuelta a la normalidad, a los escenarios...

El teatro ha sobrevivido a todos los males y a todas las calamidades por su espíritu comunitario y libertario. Y, todo hay que decirlo, gracias a la buena organización de muchas salas, entre ellas la de El Campello.

También hacen terapia teatral, ¿qué objetivo persigue este tipo de teatro?

El teatro terapéutico es más que teatro. Es terapia grupal. Teatro terapia es un viaje directo al corazón. Es una vía de auto conocimiento, de crecimiento de la persona, que promueve la salud y el bienestar con herramientas propias del teatro como la improvisación, la expresión corporal, la respiración, el momento presente, la creación de escenas, la creación y sanación de nuestros personajes, la danza, la voz y, por supuesto, el juego y el sentido del humor, tan necesario para la terapia y para la vida. «Gafas de Sol para días de lluvia» fue un trabajo terapéutico puesto en escena por los mismos clientes-pacientes que se atrevieron a mostrar sus emociones públicamente y que resultó ser una liberación.

¿Próximos proyectos de Medusa Teatre?

En este momento tenemos presentada a concursos nuestra última obra, «Cabaré», y dependemos de las selecciones. Si nos escogen, podremos actuar. De momento, avanzo que para octubre-noviembre de este año estrenaremos nuestro nuevo montaje, «Los Inocentes», una obra sobre las guerras y que estrenamos en El Campello.