Ya hay fecha definitiva para el próximo acuatlón de El Campello, una prueba que combina natación en aguas abiertas y carrera a pie. Será el sábado 18 de junio, a partir de las 18:00 horas, en la playa Carrer la Mar. La competición alcanza su quinta edición, lo que puede traducirse en que ya está consolidada en el calendario deportivo anual.

Organizada por la Concejalía de Deportes que dirige Cristian Palomares (PP), los participantes tendrán que completar de forma ininterrumpida 1.000 metros a nado en aguas abiertas, a los que deberán sumar 5 kilómetros de carrera a pie por el paseo marítimo. La zona donde se cambia de nadar a correr se denomina de «transición», y es ahí donde los deportistas dejarán el material de natación y cogerán la indumentaria para correr.

Aprovechando los sistemas de cronometraje mediante chips, se controlará el tiempo de cada deportista. En caso de duda en su interpretación, prevalecerá la opinión y decisión de la organización.

La participación está abierta a todas las personas que cumplan 13 años durante el año 2022 y mayores. Para participar en la prueba será obligatorio haberse inscrito. No se entenderá como participante a todo aquel que no haya efectuado correctamente la inscripción previa a la prueba o altere o falsifique los datos solicitados para la misma o no cumpla las condiciones del reglamento.

Se establece un número máximo de 200 participantes, y no será necesario que posean la licencia federativa. En el caso de una mayor demanda, el concejal ha anunciado que se estudiaría la posibilidad de ampliar inscripciones, siempre que las condiciones de seguridad y logística lo permitan. Quienes el día de la prueba no hayan cumplido 18 años, para participar deberán presentar una autorización firmada por el tutor legal.

No se permite el uso de aletas, palas o cualquier otro medio de asistencia a la propulsión y/o flotación. Será imprescindible que los participantes lleven el gorro oficial proporcionado por la organización, así como también el silbato entregado por motivos de seguridad. Durante el segmento de carrera a pie, no estará permitido usar zapatillas prohibidas por «World Athletics».

Se establecen las categorías de cadete (13-16 años), junior (17-19), senior (20-29), veterano A (30-39), veterano B (40-49), veterano C (50-59), y veterano D (más de 60 años), además de la categoría adaptada, reservada a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

La duración máxima establecida para la realización de la prueba será de 1 hora y 30 minutos. Pasado ese tiempo, los participantes serán recogidos por la organización. Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.conxip.com, hasta la 23:59 horas del martes 14 de junio de 2022. Es la empresa encargada del control y descalificaciones de inscritos, cronometraje, resultados y sistema informático. Una vez se cierre el plazo de inscripción, se publicarán los listados de los inscritos en la página web, para poder comprobar cualquier error. Se dejará los días 15 y 16 de junio para poder hacer cualquier cambio o corrección.

Los precios de inscripción serán de 13 euros desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo, y de 15 euros desde el 1 de junio hasta el 14 de junio.

Aquellos que compitan por la categoría adaptada, tendrán una bonificación del 50%, debiendo inscribirse a través de mail deportes@elcampello.org y remitiendo, al mismo, los datos del participante, así como la acreditación de la discapacidad.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría tanto masculina como femenina, así como también para los tres primeros de la categoría general. Los premios de la categoría general no serán acumulables a los premios por categorías.