Los deportistas campelleros no dejan de sumar logros en todas las disciplinas y en todas las categorías. Ejemplo de ello es la tenista Jimena Ramírez que se ha proclamado campeona nacional junior en los torneos NJCAA Junior College en Estados Unidos. Jimena es la única representante española en un equipo internacional. La joven tenista campellera, que actualmente reside en Estados Unidos como becada universitaria en el Seward County Community College (Kansas), cuenta con numerosos triunfos deportivos a sus espaldas y tiene por delante un futuro prometedor. Por ello, hablamos con ella sobre su trayectoria y sus objetivos profesionales y deportivos.

¿Cómo empezó tu afición por el tenis?

Yo empecé a jugar al tenis por mi padre. Él cuando era joven tuvo la oportunidad de competir a alto nivel, pero por distintas circunstancias no pudo dedicarse a ello. Entonces siempre me ha apoyado a la hora de entrenar y jugar.

¿Qué te ha motivado a seguir en este deporte?

Nunca tuve una inspiración por algún tenista en concreto. A mí solo me encantaba el deporte y quería jugarlo más y más. Nunca me cansaba, me apasionaba demasiado. Cuando yo era pequeña solo pensaba en el momento de irme a entrenar y cuando no me tocaba entrenar hacia algo que tuviera que ver relacionado con el tenis.

¿Cómo comenzó tu trayectoria en El Campello?

Empecé a jugar en el Club de Tenis El Campello con 5 años. Mi mayor soporte tanto fuera como dentro de la pista fue mi entrenador José Luis Sánchez. Al principio no me lo tomé muy en serio porque empecé por jugar, pero José creyó mucho en mí y vio que podía tener un buen futuro en el mundo del tenis. Él me preparó muy bien para estar donde estoy. Es verdad que he ido cambiando de clubs, por ejemplo estuve en el Sportclub y el último club en el que estoy ahora es el Arena.

¿Cuál es tu objetivo?

Mi objetivo en el futuro profesional es llegar a ser una buena fisioterapeuta para poder tratar a los deportistas, pero enfocarme más en el mundo del tenis, en alguna escuela de tenis de alto nivel. Y en lo que se refiere al mundo deportivo, me gustaría poder jugar para una universidad de muy alto nivel donde se juegan torneos profesionales.

¿Cuál ha sido tu máximo logro deportivo?

Mi mayor logro deportivo fue ganar los nacionales en Estados Unidos. En individual me quedé campeona y en el dobles subcampeona. Gracias a ganar los nacionales pude poner a mi universidad en terceros de la nación de NJCAA Junior College. En España también he tenido muchos logros y torneos ganados pero la emoción que sentí en este torneo no la podría comparar con ningún otro.

¿Cómo has vivido estos triunfos tan destacados?

Lo he vivido con mucha emoción porque he sentido el apoyo incondicional de mi equipo y mi familia. Estaba muy motivada al jugar cada partido porque quería demostrarme a mí misma que yo podía conseguirlo, y así fue.

¿Cuál dirías que es la clave de estos logros?

La clave para conseguir estos logros fue creer en mí. Si tú no crees en ti misma nadie lo hará, obviamente necesitas algún tipo de apoyo pero al final estás sola en la pista. También hay que tener mucha cabeza porque al final el tenis es eso, cabeza. Estar siempre positiva, eso ayuda mucho luego en tu día a día a ver las cosas desde otro punto de vista.

¿Cómo ha sido estar becada en Estados Unidos?

Me fui a Estados Unidos con una agencia de España que se encarga de llevar a deportistas a Estados Unidos con becas. Tuve que hacer un vídeo de presentación donde salía yo hablando y demostrando mis golpes y también mi juego. Hablé con muchas universidades y al final opté por la de Seward County Community College porque me ofrecieron muy buena beca.

¿Dónde compites ahora?

Ahora me voy a transferir a otra universidad con mejor nivel que se encuentra ubicada en Chicago. Me ofrecen beca completa, hay más chicas, ya que después de este semestre muchos de mis compañeros se iban a ir igual y no iba a quedar casi nadie, y la localización es mucho mejor.

¿Es complicado combinar tus estudios con los entrenamientos?

No es complicado porque al fin y al cabo las universidades quieren que también los deportistas estudien. Hay una norma que dice que si no tienes un nivel académico al final del semestre no puedes jugar para la universidad en la próxima temporada. Así que en ese aspecto apoyan mucho a los deportistas y más si son internacionales. Además, el sistema educativo es muy distinto al nuestro, ellos se enfocan más en trabajo práctico que en teoría.