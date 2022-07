Salpassa, que nació en el año 1986, ha puesto en marcha interesantes iniciativas como un cortometraje en 35 mm, diversos espectáculos y otras propuestas que intentan conectar pasado y presente, con la finalidad de analizar los cambios que se han producido, así como los puntos de unión y distanciamiento. Con ello, desean despertar la curiosidad de lo que hemos sido y somos. Daniel Alberola, su vicepresidente, nos cuenta todo sobre el grupo.

¿Cómo surgió la agrupación?

Salpassa nació con la intención de investigar, recuperar y difundir el folclore tradicional. Somos un colectivo que lleva muchos años intentando dignificar el legado inmaterial y material heredado de las generaciones que nos precedieron, y del que hemos de sentirnos muy orgullosos por su riqueza cultural.

¿Cuántas personas componéis en la actualidad Salpassa?

Salpassa está formado por 35 personas y cuenta con colaboraciones de amigos de otros colectivos y apoyos de particulares que respaldan el trabajo que llevamos a cabo a lo largo de nuestra trayectoria. La mayor parte de los componentes son de El Campello y Sant Joan d’Alacant, aunque también atraemos a componentes y ayudantes de poblaciones vecinas como Alacant, Mutxamel, La Vila Joiosa, La Nucia, etc.

¿Qué tipo de folclore reivindicáis desde el grupo?

Nuestro folclore se centra básicamente en las comarcas alicantinas y algunas comarcas de València, aunque también hemos trabajado algunas piezas puntuales de las comarcas de Castelló. Un folclore que recoge las muestras de baile popular, o baile mimético, aquel que era trasmitido de padres a hijos. El trabajo más notorio para nosotros es el de campo, llevado a cabo durante años por colectivos como El Grup Restauració de València -liderados por Fermín Pardo i Pardo y José Ángel Jesús-María-, que realizaron un trabajo encomiable entrevistando a personas mayores que aún recordaban la música y el baile de sus padres o abuelos. Salpassa se unió a esta línea de trabajo y realizó investigaciones en poblaciones de l’Alacantí y la Marina Baixa. En gratitud a la entrega de Fermín Pardo i Pardo por y para la revitalización de las tradiciones, le dedicamos nuestro último montaje y audiovisual: Veus, amb Fermin Pardo. Por otro lado, en los años 90 Salpassa recopiló les danses de los distintos pueblos de la comarca con el apoyo de Josep Antoni Collado y Josemi Sánchez para ofrecer unes danses al Campello, baile que es interpretado el día 9 d’octubre. Les danses de l’Alacantí al Campello son un ejemplo de que el folclore puede estar vivo y no ser visto como una muestra arcaica y en desuso. A día de hoy, les danses han vuelto al pueblo para ser queridas y puestas en el lugar que les corresponden.

¿ Sois mucho más que danzas populares. Contáis con un gran espectáculo musical, audiovisual, teatral… ¿Cómo le explicarías a la gente lo que hacéis?

Nuestro objetivo siempre ha sido que la gente compruebe que el folclore y las tradiciones son mucho más que bailar y cantar, mucho más que vestirnos al estilo tradicional; por supuesto todo ello es fundamental para nosotros y es como nuestro ADN, pero nuestro propósito es dar a entender una riqueza inagotable, esforzándonos en conectar presente y pasado. De aquel pasado hemos de coger los elementos que funcionaban bien y que hacían vivir a hombres y mujeres en comunión con su entorno; y también hemos de saber poner en situación que muchos avances y mejoras sociales se han producido con la llegada de la Democracia. Los espectáculos han sido y continúan siendo nuestra válvula de escape para dar a entender nuestra comunión con el pasado y el presente; siempre ensalzando los elementos tradicionales que, creemos, han de seguir perviviendo: las reuniones festivas, los saberes tradicionales, el uso racional del agua, el respeto a los valores de convivencia, el amor a aquello que nos rodea, la ausencia de consumismo, etc.

En el terreno musical, trabajáis junto a El So dels Barrejats. ¿Qué nos puedes contar sobre el grupo?

El So dels Barrejats es un colectivo de música tradicional. Son amigos y colaboramos conjuntamente desde hace más de dos décadas. Muchos de sus miembros han participado activamente con El Son Antic de Mutxamel, agrupación de músicos que han legado el canto tradicional de Mutxamel,y que son una de las mejores muestras de músicos que aún perdura de toda la Comunidad Valenciana. El So dels Barrejats sigue la estela del So Antic, y representa un punto de inflexión en un mundo tan caótico donde lo material se pone por delante de lo humano. Han sabido trasmitir la esencia del canto de nuestros pueblos a través de les seguidilles, les jotes, malaguenyes, U’s, asguinaldos, etc. Para Salpassa son nuestra luz y nuestros fieles aliados en esta quimera que supone a veces el mantenimiento de algo tachado de caduco y tan poco apoyado por las instituciones.

¿Qué supuso para vosotros el cortometraje rodado en 35 mm D’Allò que érem?

Fue un trabajo fascinante en el que participaron cerca de 100 personas, con personal técnico que vino de diferentes lugares de la península. Un trabajo muy duro, pero muy gratificante, ya que nos ayudó a reconocer nuevas formas de plasmar nuestro cariño por el legado tradicional. Surgió de una inquietud y se materializó poco a poco, con mucha implicación de todo el colectivo. Salpassa ha hecho posible sus proyectos porque sus componentes y colaboradores siempre han dado su máximo potencial.

¿Cuáles dirías que han sido vuestros mejores espectáculos?

Como espectáculos, destacaría «El temps de nadal», «Truller d’Hivern», «Estellés», «Sorolla», «Íntim», «Aversió» o «Transmissores», entre muchos otros. Y como audiovisuales, «D’allò que érem», «Aquell passat que em du de cap» y «Veus amb Fermin Pardo».

¿Dónde podemos encontrar al Grup de Danses Salpassa?

Nuestros trabajos siempre los presentamos en la Casa de Cultura de El Campello, en el Auditorio Pedro Vaello. El Ayuntamiento nos apoya y siempre que ha podido nos ha ofrecido su respaldo para seguir adelante. Nuestro deseo es reactivar el interés por el folclore entre la población y nos gustaría poder recibir los apoyos suficientes para seguir con nuestros objetivos.