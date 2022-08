Noelia Moll ha sido presidenta de la Orquesta Batiste Mut durante más de 10 años y actualmente es vicepresidenta y compagina estos cargos con su tarea docente. Noelia se inició en la música a los 10 años en la Escuela de Música de El Campello, influenciada por su maestra del colegio de Primaria que fue la que le animó a tocar la guitarra. Pasó a formar parte de la orquesta poco antes de cumplir los 14 años y nos cuenta cómo ha evolucionado la Orquesta Batiste Mut y cómo se encuentra el panorama actual.

¿Cómo se formó la Orquesta de Pulso y Púa Batiste Mut?

El impulsor es Juan Bautista Mut Ribes.

En 1921 se inscribió en el Cuerpo de Carabineros, destinado a la Comandancia de Alicante en el Barranc d’Aigües, y posteriormente, fue trasladado al puesto de La Illeta en El Campello. Allí dedicaba sus horas libres a enseñar solfeo, guitarra e instrumentos de púa a los hijos e hijas de sus compañeros, ganando la admiración y respeto de todos los que lo conocían. Aproximadamente en los años 1935/1936 formó una rondalla en El Campello, compuesta por más de 40 jóvenes de ambos sexos, realizando numerosas actuaciones en actos benéficos, sociales y culturales. En 1936 fue requerido para marchar a la guerra, pero regresó al pueblo en 1940 y siguió con su labor de difusión de la música; de ahí la primera denominación de «Rondalla Batiste Mut». Pero no es hasta el 30 de noviembre de 1978 (mucho después de su muerte), cuando un grupo de amigos y antiguos alumnos del «tío Batiste» (Rafael Juan, Pepe Soto, Juan Bautista Mut, Angel Lozano, Ramón Juan, etc.), deciden oficializar esta agrupación con el apoyo de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de El Campello. Como ves, los impulsores son un grupo de amantes de la música (aún hoy, algunos activos en la orquesta), que no querían que el legado de Batiste Mut se perdiera, y gracias a su trabajo continuo, al de los componentes y a nuestro director José Antonio Pastor Ruiz, seguimos realizando música con tantas ganas e ilusión como lo podía hacer el «tío Batiste».

¿Con qué objetivo surge? ¿Diría que ha perdurado hasta la actualidad?

El objetivo inicial era la formación musical de la juventud del pueblo. Por aquella época era muy frecuente que la gente tuviese una guitarra o un laúd en casa ya que eran instrumentos que servían de acompañamiento para cantar y rondar en las serenatas, pero con el tiempo estos fueron desapareciendo quedando relegados al acompañamiento de bailes folclóricos. El objetivo actual de nuestra orquesta es la promoción y difusión de los instrumentos de pulso y púa que tan arraigados están a nuestras costumbres y tradiciones, poniendo en relieve las capacidades címbricas y sonoridad que presentan dichos instrumentos y que aún a día de hoy sorprenden al espectador.

De hecho, la orquesta Batiste Mut, junto a otras orquestas de la provincia de Alicante, ha sido impulsora y propulsora de la instauración de los estudios de púa en el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomas, de Alicante. Destacando el esfuerzo de nuestro compañero Miguel Ángel Gosàlbez Lloret, primer egresado de estudios profesionales de púa en Alicante.

Ha sido presidenta durante 10 años y ahora ocupa el cargo de vicepresidenta. ¿Cómo ha sido trabajar en un sector eminentemente masculino?

La trayectoria de la directiva de la Batiste Mut es ampliamente femenina, ya que Raquel Pérez también desarrolló el cargo y actualmente es mi compañera María José Carratalá.

En mi caso, fueron los propios compañeros los que me propusieron para el cargo y ellos me han respaldado, orientado, respetado y ayudado en todo momento, al igual que lo hicieron y hacen con mi compañera.

¿Considera que hay pocas mujeres en este sector?

Considero que hay pocas mujeres en cargos directivos de bandas y orquestas ya que es difícil conciliar la vida laboral y personal, y este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro requieren de mucho tiempo, dedicación y coordinación antes de cada actuación.

Cierto es que en las aulas esta cuestión cambia, ya que el papel de docente se lleva a cabo en el horario laboral y el de intérprete en orquestas o bandas, en muchas ocasiones, suele desarrollarse por las noches o fines de semana; cuestión que dificulta la conciliación. En este caso tendríamos que hablar de las políticas sociales y de igualdad, que aunque van avanzando, aún queda mucho camino por recorrer respecto a la legislación y concienciación de la sociedad.

¿Cree que en España la música tradicional no tiene el apoyo que debería?

Me gustaría destacar que, aunque mi orquesta esté formada por instrumentos tradicionales como la bandurria, el laúd, el contrabajo o la guitarra, no tenemos un repertorio meramente tradicional. Cierto es que nuestras interpretaciones van desde habaneras, pasodobles y zarzuelas reconocidas, hasta piezas clásicas y contemporáneas que sorprenden a la gente cuando vienen a los conciertos, siendo conscientes en ese momento de las capacidades de dichos instrumentos.

Creo que en España la cultura en general necesita más apoyo, más ayudas y que no se destinen los recursos siempre a los más grandes o más reconocidos. Hay pequeñas asociaciones que llevan a cabo espectáculos increíbles y no tienen el reconocimiento que se merecen.

¿La orquesta ha tenido el apoyo del Ayuntamiento de El Campello?

Sí, la orquesta ha tenido el apoyo del Ayuntamiento y de la sociedad recreativa cultural Casino de El Campello siempre, dando respaldo a todos los proyectos que llevamos a cabo, como son la Escuela de Música, que actualmente cuenta con más de 200 alumnos y alumnas desde los 3 hasta los 99 años, o el proyecto de investigación de la mítica orquesta de Alicante «La Wagneriana», fruto de la investigación que llevó a cabo nuestro compañero Jaume Gosálbez Lloret.

Cierto es que la pandemia nos ha privado de muchos conciertos y actuaciones y ahora es el momento de que las instituciones tanto públicas como privadas nos ayuden un poco más, ya que se hace muy difícil iniciar nuevos proyectos, o simplemente dar continuidad a los que ya teníamos.

¿Hace falta más música en la educación básica que recibimos?

Sí, por supuesto. Mi afición a la música no viene por cuestiones familiares, si no por mi profesora de primaria doña Lola Quiles, la cual me hizo interesarme por la guitarra. Está demostrado científicamente que el estudio de la música nos ayuda a desarrollar las capacidades cognitivas en la infancia y a mantenerlas en la senectud, además de desarrollar la creatividad y fomentar la atención, la capacidad lógico matemática, la lectura a primera vista...

¿A qué retos se enfrenta ahora mismo la Orquesta de Pulso y Púa Batiste Mut?

Pues tenemos pendiente la grabación del pasodoble Mut, en un recopilatorio de obras del maestro José Alfosea y la grabación de un segundo CD con obras del proyecto de recuperación de la orquesta «La Wagneriana», pero la pandemia ha dejado todos los proyectos en barbecho y esperamos poder retomarlos muy pronto.

¿Qué actuaciones cercanas tenéis previstas?

Tenemos ya el calendario cerrado hasta finales de año con varias actuaciones en El Campello y en otros municipios de la provincia, pero tenemos muchas ganas de realizar el concierto del domingo 2 de octubre en el Real Liceo Casino de Alicante, donde nos consta que actuó en varias y destacadas ocasiones la orquesta «La Wagneriana», de Alicante.

¿Cómo ve el futuro?

Cuando hablo con otras orquestas coincidimos en la misma cuestión; tenemos educandos para abastecer las orquestas pero les cuesta seguir el ritmo y las exigencias de los ensayos, por lo tanto el futuro está en esos jóvenes intérpretes, aunque con los actuales componentes tenemos orquesta para rato.