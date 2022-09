DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Teatro-auditorio Pedro Vaello. Concierto. «D’allò que serem». Salpassa. Es momento de desconectar con el baile y ponerle un toque de humor a la vida. Acompaña a Salpassa en un nuevo viaje. Entrada libre limitada al aforo del local.

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE

20:30 h. Teatro-auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Paüra». Festival Provincial de Artes Escénicas 2022. Compañía Lucas Escobedo. Paüra es un espectáculo de humor. Le damos la mano a Paüra y nos la llevamos de compañera a una aventura escénica para todos los públicos con música en directo. El miedo nunca ha sido un buen consejero y, sin embargo, a menudo es lo que nos mueve a reaccionar. El miedo existe y cohabita en cada uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo llevamos dentro. Nos adentramos en el lenguaje del payaso, para hablar del miedo con carcajada y poesía. Un concierto teatral. Una pieza música llena de hilaridad. Entrada 5 euros.

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE

19:30 h. Teatro-auditorio Pedro Vaello. Danza. «Escanner». Compañía Marroch. Festival Provincial de Artes Escénicas 2022. «Tengo destellos que van a la velocidad de mi corazón, uno detrás de otro, que no cesan. De repente me veo reflejada, soy yo sin ser yo misma, tampoco es mi reflejo, es mi subconsciente. Hoy me encuentro aquí, y no sé lo fuerte que soy hasta que ser fuerte es mi única opción. Un impulso ante el temor, un aliento ante la desesperación, al final te dejas llevar de un lado a otro y piensas...». Entrada 5 euros.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Teatro-auditorio Pedro Vaello. Música. «XX Concierto de Música Festera». A cargo de la Colla de Dolçainers y Tabaleters Larraix. 20 años disfrutando de la música festera acompañada por la dolçaina y la percusión. Entrada libre limitada al aforo del local.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Sala Alternativa. Presentación novela gráfica. «Al-Azraq. El malson de Jaume I». Just I. Selles y Daniel Olmo. Al-Azraq. El malson de Jaume I es una novela gráfica que recrea los últimos años del Al-Andalus oriental, los escenarios de la montaña donde, a mediados del siglo XIII, andalusís y feudales resolvieron sus diferencias. Entrada limitada al aforo de la sala.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. «Present». El Diluvi. Quinto álbum formado por 14 temas luminosos y vitales, que supone un salto adelante en la sonoridad de la banda, renovada, sin perder la esencia que las define como un grupo de música folk moderno que fusiona diferentes estilos musicales como la cumbia, regaee, rumba, folk y música tradicional de raíz valenciana. La metamorfosis es la palabra clave de un nuevo trabajo donde se ha cuidado cada aspecto de la producción para desvelar una banda que crece en la vertiente musical mientras mantiene la coherencia estilística y estética. Entrada 10 euros.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. «Concierto de música festera». L’Avanç. Entrada limitada al aforo de la sala.

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

17:00h. Sala Ramón Llull. Biblioteca. Cinefórum. «Alcarràs». Cinefórum El Campello comienza su andadura con el medioambiente y su problemática mundial como protagonistas. Tras la proyección de la película «Alcarràs» (2022) de la directora Carla Simón, intervendrá Alfonso Armada, periodista presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras en un encuentro moderado con el público asistente. Inscripción previa 965632124. Hay que ser socio de la biblioteca para poder participar.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Lorca, Vicenta». Apata Teatro y el Sol de York. Ficción basada en hechos reales en la que tres voces de la dramaturgia actual convergen en otra para romper el silencio, para ponerla en valor. Es una epopeya y nuestra heroína es un personaje desconocido con todo por descubrir, con todo por contar. Vicenta, la mujer que nunca ríe en las fotos, es el prisma donde se refleja y se refracta el inmenso caudal de luz que emite Federico. En este viaje acompañamos a Vicenta en su periplo vivencial y emocional, desde su infancia y adolescencia hasta sus últimos días, cuando la memoria se vuelve frágil y se quiebra, y lo hacemos resaltando la trascendencia que tuvo para que Federico llegase a ser quien fue porque, no en vano, Federico hace camino siguiendo las huellas que Vicenta dejó. Entrada 10 euros.