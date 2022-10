Cuéntanos desde cuándo estás vinculada a las fiestas.

En las fiestas llevo ya varios años. Ahora tengo 37 y comencé a salir con mis tías desde bien pequeñita. Empecé en el bando Moro y a los 15 años me metí en el bando Cristiano y luego volví a mis orígenes con Els Veterans.

¿Por qué son especiales estas celebraciones?

El Desembarco diría que es un acto único en el municipio de El Campello con su espectacular paseo del Carrer la Mar. Al final todos desfilamos, todos disfrutamos y tenemos nuestras embajadas de una forma u otra, pero el Desembarco lo tienen muy poquitas localidades y nosotros somos una de ellas.

Y para tí ¿cuál es tu mejor momento?

Como cargo, el momento más esperado es el que se produce al girar la calle para entrar a la avenida Generalitat y ver a todas las personas disfrutar de las fiestas. Y también escuchar a mi compañero Alejandro en la Embajada tiene que ser increíble.

¿Cuál es tu deseo para los festeros, vecinos y visitantes?

Que disfruten como si no hubiera un mañana, porque no sabemos nunca lo que nos puede pasar y después de tres años hay que vivirlas a tope. Además, también quería enviar un mensaje a todas las personas que tengan el deseo de ser cargo, que no se lo piensen. Aunque pueda ser un poco dolor de cabeza preparar todo, es un cumulo de emociones que yo no había vivido en mi vida. Es muy emocionante y lo vives con intensidad.