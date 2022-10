¿Qué sentimiento tienes al representar y ser el capitán de estas fiestas de Moros y Cristianos?

Yo empecé en el año 1994 en el Tercio de Flandes y seguí en 2017 en los Cristians del Campello. Este año como capitán la espera se me ha hecho muy larga, casi 3 años de parón, pero bien, de momento bien… hasta que no llegue el día no me lo acabaré de creer. En menos de una semana ya podremos disfrutar del Desembarco, que es el acto más simbólico para los campelleros. Y en cuanto a cómo me siento, tener la posibilidad de ser el representante de los Cristianos para mí es un placer y una experiencia muy recomendable.

Cuando tienes un cargo, todo se vive de otra manera. Por eso, este año va a ser tan especial.

¿Qué le dirías a alguien que no conoce las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello?

Les recomendaría que vinieran, sobre todo al Desembarco. Hacemos un acto espectacular que se prepara durante la noche y cuando llegan las huestes moras a tierra comienza la batalla. Además del Desembarco, las entradas están muy bonitas. Cada filá lleva sus trajes de batalla y tanto el maquillaje como la música son una maravilla.

A título personal, ¿cuál es tu momento favorito de la fiesta? ¿O cuál es el que te apetece más revivir?

El favorito de todos es sin duda, la madrugada del día 12 en el Desembarco, pero el momento que más estoy esperando es el de llegar a la avenida Generalitat el día del desfile y ver a toda la gente que ha venido a disfrutar de las fiestas mientras estoy encima de mi carroza con mi mujer, que también es capitana cristiana este año. Ese momento de poder saludar a todo el mundo mientras recorremos toda la avenida es el que más me apetece que llegue. Dar espectáculo y que disfruten después de tanto tiempo.

¿Algo más que quieras añadir para los festeros?

Que, aunque haya muchas ganas de fiestas, que se beba con moderación. Llevamos varios años parados y hay que disfrutarlas todo lo posible, así que tanto si formas parte de las fiestas como si no, te invitamos a que vengas a disfrutarlas con nosotros y descubras porqué esperamos con tantas ganas durante el año a que lleguen estos días festivos.