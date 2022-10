¿Qué se siente al ser la capitana de estas fiestas de Moros y Cristianos después de 2 años de medio de parón?

La verdad es que para mi era un sueño que siempre había querido. Y por fin, después de más de dos años de parón, lo he podido hacer realidad. Ha sido un sueño que ha costado llegar, pero por fin este año lo vamos a poder vivir con mucha emoción y con muchas ganas.

En las fiestas llevo desde los 6 añitos, antes pertenecía al Tercio de Flandes y en 2017 me incorporé a Cristians del Campello.

¿Qué tienen de especial los Moros y Cristianos de El Campello respecto a otros?

Para mí el Desembarco, aunque antes tenemos el pregón, pero el Desembarco es el inicio que tanto esperamos. El punto de salida.

A título personal, ¿cuál es tu momento favorito de estas celebraciones? ¿O cuál es el que te apetece más vivir?

El que siempre me ha gustado más es la presentación de capitanías. Yo siempre he soñado con ese momento de la presentación, cuando cruzan esa pasarela y escuchas tu nombre… es increíble. Cuando he ido a verlas siempre pensaba que algún año debería estar yo ahí, y aquí estamos.

Un mensaje que quieras lanzar para todos los festeros.

Que todos disfrutemos mucho de estas fiestas tan anheladas. Ha sido una espera larga, pero ya ha llegado, que lo disfrutemos todos con mucha ilusión y que el tiempo nos acompañe, algo importantísimo estos días.