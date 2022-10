¿Qué expectativas tienen con las fiestas de este año?

Las expectativas que tenemos desde la Junta Festera, para este año, son altas en cuanto a participación. Los festeros llevan dos años sin poder disfrutar las fiestas, tal y como las conocemos en nuestro pueblo. Desde la celebración del Mig Any, a mediados de mayo, nos han ido transmitiendo esas ganas que tienen de volver a lucir el traje oficial y salir a la calle a desfilar. También los vecinos de El Campello, aunque no sean miembros de una comparsa, demuestran esa ilusión por la vuelta de las fiestas de Moros y Cristianos. Ha sido increíble cómo se han estado vendiendo los abonos de sillas para ver los desfiles y los llibrets de fiestas. Estamos muy agradecidos.

¿Cuál es el día más importante para ustedes? ¿Cómo lo celebran?

Sin duda el día grande de nuestras fiestas es el 12 de octubre. Ese día comenzamos con el desembarco y su posterior embajada mora desde la playa del Carrer la Mar. Como pueblo de tradición marinera, no podía faltar este acto dentro del programa de nuestras fiestas. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro desembarco, que desde hace unos años está declarado de Interés Turístico Provincial. Pero a la vez, su celebración conlleva una gran responsabilidad. El listón está muy alto, aun así intentamos sorprender al espectador año tras año. Invitamos a todos los lectores a que no se pierdan el de estas fiestas, seguro que no quedarán defraudados. Después, continuamos a las 12 del mediodía con la Entrada de bandas. Acto que poco a poco va tomando mayor relevancia y que está viendo incrementada la asistencia del público. Y por último, la entraeta cristiano-mora a las 19:00 horas, con el que cada año las caiptanías nos deleitan con sus espectaculares boatos.

Con las restricciones por la pandemia, ¿qué hicieron el año pasado para no perder la ilusión?

Llevamos dos años realizando diferentes actividades enfocadas a no perder el contacto con el festero. Hace dos años se estrenó un documental sobre la historia de las fiestas de Moros y Cristianos. Fueron meses de entrevistas y recopilación de material para su grabación pero al final pudo ver la luz. El año pasado se hizo el acto «Festa, Mare!» en el parque municipal, donde se realizó una recreación de las fiestas. Gracias a la colaboración de la comisión de embajadores y a muchos de los festeros, pudimos revivir, de manera emocionante, cada uno de los actos.

¿Se podría decir que este año vuelven los Moros y Cristianos a El Campello con más fuerza que nunca?

Sin lugar a dudas. En los actos que preceden a la celebración de las fiestas de octubre, como es el Mig Any y la Presentación de Capitanías, se ha superado con creces la asistencia y la participación, tanto de festeros como de vecinos y visitantes. Esperamos que estos días también sean de gran afluencia. Desde la Junta Festera se está trabajando incansablemente para que todo salga lo mejor posible. Aquí tengo que dar las gracias al resto de componentes de la directiva por su inmensa labor en este año. Y a todos los festeros y no festeros, que de una manera u otra, han colaborado con nosotros para que todo esté a punto.

Desde la Junta Festera, ¿han preparado alguna novedad para la vuelta de las fiestas de Moros y Cristianos?

Este año no hay ninguna novedad reseñable con respecto a años anteriores. A largo plazo se están estudiando diversas propuestas con el fin de engrandecer y consolidar nuestras fiestas como referente en la provincia. Pero este año hemos pensado que no era el momento de realizar ningún cambio.